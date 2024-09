Offset8 aus Abu Dhabi und iRise wollen 10 Millionen Bäume wiederherstellen, wovon 150.000 Malawier profitieren

ABU DHABI, VAE, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Offset8 Capital Limited, eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz im Abu Dhabi Global Market, hat die Unterzeichnung einer Finanzierungstransaktion mit iRise bekannt gegeben, dem Empfänger des NDC-Investitionspreises auf der COP28 für die beste Forstwirtschaftsinitiative in Afrika.

Regenerating the warm heart of Africa - Malawi

Nachdem das Projekt nun gut angelaufen ist, berichteten Offset8 und iRise der malawischen Regierung über die Fortschritte des iRise Climate and Community Transformation Program, das sich auf die Wiederherstellung von 6.000 Hektar degradierten Landes in Malawi, den Einsatz von über 140.000 sauberen Kochherden und die Verbesserung der Ernährungssicherheit konzentriert.

Im Mittelpunkt dieser Initiative steht eine groß angelegte Wiederaufforstungsaktion, bei der 6 Millionen einheimische Bäume gepflanzt und die Abholzung von über 4 Millionen Bäumen verhindert werden sollen, die für die Kohlenstoffbindung, die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt und die Regeneration des Bodens von entscheidender Bedeutung sind.

In ganz Afrika sterben jedes Jahr über 3,7 Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen schädlicher Kochpraktiken. 91 % der Menschen in Malawi sind auf Feuerholz und Holzkohle angewiesen, was zu ernsten Gesundheitsproblemen und einer weit verbreiteten Abholzung der Wälder führt. Durch die kostenlose Bereitstellung sauberer Kochherde für die örtliche Bevölkerung verbessert das Projekt unmittelbar die öffentliche Gesundheit und verringert die Abholzung der Wälder.

Klimaschocks haben die landwirtschaftliche Produktivität der von der Landwirtschaft abhängigen Bevölkerung Malawis stark reduziert. Als Reaktion darauf verbessert das iRise-Programm die Ernährungssicherheit, indem es jährlich 3.000 Tonnen Mais zur Ernährung von 25.000 Menschen zusätzlich produziert und die Subsistenzlandwirtschaft von 5.000 Menschen unterstützt.

Das Projekt wird voraussichtlich 300 dauerhafte und mehrjährige Arbeitsplätze sowie Saisonarbeit für 1 500 Personen schaffen. Dieses umfassende Programm integriert Wiederaufforstung, sauberes Kochen und nachhaltige Landwirtschaft in eine synergetische Lösung. Jede Komponente stärkt die anderen, so dass ein ganzheitlicher Ansatz entsteht, der die unterschiedlichen Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften erfüllt. Zusammengenommen könnten diese Bemühungen das Leben von 150.000 Menschen in Malawi positiv beeinflussen.

Der Vizepräsident der Republik Malawi und Minister für natürliche Ressourcen und Klimawandel, Michael Usi, erklärte: "Ich freue mich, dass Malawi zu einem bevorzugten Zielland für die Kohlenstofffinanzierung wird, und wir begrüßen dieses Programm in Malawi". Das Projekt wurde von der malawischen Regierung mit einem Letter of Authorization (LOA) ausgestattet. Das LOA ermöglicht den Handel mit Emissionsgutschriften aus dem Projekt gemäß Artikel 6 des Pariser Übereinkommens der Vereinten Nationen.

Offset8 hat ein erhebliches internationales Interesse an dem Projekt beobachtet, und zwar von Unternehmen in der Schweiz, die ein Artikel-6-Abkommen mit Malawi unterzeichnet haben, sowie in Japan und Singapur, wo die Nachfrage nach hochwertigen Emissionsgutschriften steigt.

Jules Maitrepierre und Ivan Mozharov, die Mitbegründer von Offset8, erklärten: "Wir sind stolz darauf, iRise aufgrund seines ganzheitlichen Ansatzes, der die Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaften berücksichtigt, und seines Bekenntnisses zu den Core Carbon Principles der ICVCM zu unterstützen und damit die Umweltintegrität zu gewährleisten."

Alex Pettefer, CEO von iRise, und Jason Rosamond, der Architekt der iRise-Lösung, erklärten: "Die Fähigkeit von Offset8, maßgeschneiderte Finanzierungen zu strukturieren und ein globales Netzwerk zu nutzen, macht sie zu einem idealen Partner, um unsere Wirkung in Malawi zu verstärken und gleichzeitig den lokalen Kontext zu respektieren."

Die Offset8 Capital Limited, die der Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen der ADGM untersteht, fungierte als Finanzberater der Offset8 Holding Limited, die das Projekt finanzieren wird.

Video - https://youtu.be/LeMZ8kHUEhk

Medienteam

[email protected]

+97128124183