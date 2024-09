Offset8 et iRise, basés à Abu Dhabi, vont restaurer 10 millions d'arbres, ce qui profitera à 150 000 Malawiens

ABU DHABI, EAU, 10 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Offset8 Capital Limited, une société de gestion d'actifs propriétaire basée sur le marché mondial d'Abu Dhabi, a annoncé la signature d'une transaction de financement avec iRise, le récipiendaire du prix d'investissement NDC lors de la COP28 pour la meilleure initiative forestière en Afrique.

Regenerating the warm heart of Africa - Malawi

Le projet étant désormais bien engagé, Offset8 et iRise ont présenté au gouvernement du Malawi les progrès du Programme de transformation climatique et communautaire d'iRise, qui se concentre sur la restauration de 6 000 hectares de terres dégradées au Malawi, le déploiement de plus de 140 000 fourneaux propres et l'amélioration de la sécurité alimentaire.

Au cœur de cette initiative se trouve un effort de reforestation à grande échelle, avec des plans pour planter 6 millions d'arbres indigènes et empêcher la déforestation de plus de 4 millions d'arbres, tous cruciaux pour la séquestration du carbone, la résurgence de la biodiversité et la régénération des sols.

En Afrique, plus de 3,7 millions de personnes meurent prématurément chaque année en raison de pratiques de cuisson néfastes. 91 % des Malawiens dépendent du bois de chauffage et du charbon de bois, ce qui entraîne de graves problèmes de santé et une déforestation généralisée. En fournissant gratuitement des fourneaux propres aux communautés locales, le projet améliore directement la santé publique et réduit la déforestation.

Les chocs climatiques ont gravement réduit la productivité agricole de la population du Malawi qui dépend de l'agriculture. En réponse, le programme iRise renforce la sécurité alimentaire en produisant 3 000 tonnes de maïs supplémentaires par an pour nourrir 25 000 personnes et en soutenant l'agriculture de subsistance de 5 000 personnes.

Le projet devrait créer 300 emplois permanents et pluriannuels, ainsi que des emplois saisonniers pour 1 500 personnes. Ce programme complet intègre la reforestation, la cuisson propre et l'agriculture durable dans une solution synergique. Chaque composante renforce les autres, créant ainsi une approche holistique qui répond aux divers besoins des communautés locales. Combinés, ces efforts pourraient avoir un impact positif sur la vie de 150 000 personnes au Malawi.

Le vice-président de la République du Malawi et ministre des ressources naturelles et du changement climatique, Michael Usi, a déclaré : "Je suis heureux que le Malawi devienne une destination de choix pour le financement du carbone, et nous accueillons ce programme au Malawi". Le projet a reçu une lettre d'autorisation (LOA) du gouvernement du Malawi. La LOA permet aux crédits carbone émis par le projet d'être échangés en vertu de l'article 6 de l'Accord de Paris des Nations unies.

Offset8 a observé un intérêt international significatif pour le projet de la part d'entreprises en Suisse, qui ont signé un accord au titre de l'article 6 avec le Malawi, ainsi qu'au Japon et à Singapour, où la demande de crédits de carbone de haute qualité est en augmentation.

Jules Maitrepierre et Ivan Mozharov, cofondateurs d'Offset8, ont déclaré : "Nous sommes fiers de soutenir iRise pour son approche holistique répondant aux besoins des communautés locales et pour son engagement à respecter les principes fondamentaux de l'ICVCM en matière de carbone, garantissant ainsi l'intégrité de l'environnement".

Alex Pettefer, PDG d'iRise, et Jason Rosamond, l'architecte de la solution iRise, ont déclaré : "La capacité d'Offset8 à structurer un financement sur mesure et à tirer parti d'un réseau mondial en fait un partenaire idéal pour amplifier notre impact au Malawi tout en respectant le contexte local."

Offset8 Capital Limited, régulée par l'Autorité de régulation des services financiers de l'ADGM, a agi en tant que conseiller financier d'Offset8 Holding Limited qui financera le projet.

