سلطان بن أحمد القاسمي يضع حجر أساس مشروعي مستوصف الريح المرسلة وشبكة مياه الشرب في جمهورية قيرغيزستان Middle East - Arabic USA - English Middle East - English Sharjah Government Media Bureau 27 سبتمبر, 2024, 13:45 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال بيشكيك، قيرغيزستان, 27 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- وضع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم السبت، حجر أساس مشروعي مستوصف الريح المرسلة وشبكة مياه الشرب، الذي تتكفل به هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وذلك في قرية أكتوبر بجمهورية قيرغيزستان. Continue Reading

Sultan bin Ahmed lays foundation stone for Al Reeh Al Mursala Clinic in Kyrgyzstan Sultan bin Ahmed lays foundation stone for Al Reeh Al Mursala Clinic in Kyrgyzstan Sultan bin Ahmed lays foundation stone for Al Reeh Al Mursala Clinic in Kyrgyzstan Sultan bin Ahmed lays foundation stone for Al Reeh Al Mursala Clinic in Kyrgyzstan Sultan bin Ahmed lays foundation stone for Al Reeh Al Mursala Clinic in Kyrgyzstan

وشدد سموه على أهمية الأعمال الخيرية والمشروعات الإنسانية لمد يد العون للمحتاجين والمرضى حول العالم، وذلك من خلال إطلاق المشروعات الخيرية المختلفة مثل بناء المستشفيات ودعم ومعالجة المرضى وإنشاء شبكات مياه الشرب في جميع أنحاء العالم، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة بشكل خاص ملتزمة بهذا الدور والذي يأتي وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير حياة صحية مستقرة وآمنة لكل فرد في العالم.

وأشار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام إلى أن وضع حجر أساس المستوصف الذي يوفر خدمات طبية بمختلفة التخصصات، ومعالجة شبكة مياه الشرب التي تخدم قرية أكتوبر في دولة قيرغيزستان هو امتداداً لسلسلة المشروعات الخيرية التي تم البدء بها بمحافظة أسوان المصرية في يوليو الماضي، مؤكداً سموه أن الحملات الخيرية العلاجية ستستمر في دول ومناطق أخرى، ليستفيد أكبر عدد من المحتاجين والمرضى حول العالم.

وأوضح سموه أن الهدف من هذه الحملات الخيرية الطبية هو توفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية ليتمتع بها الأفراد المحتاجين من غير المقتدرين على تحمل النفقات والتكاليف العلاجية، إضافة إلى إيصال المساعدات الخيرية وتبرعات أصحاب الأيادي البيضاء لمستحقيها من خلال الجهات الرسمية في الدولة.

ووجه سموه الشكر الجزيل للمتبرعين والمساهمين في الحملات والبرامج الخيرية المختلفة والذين يعدون جزءاً من الدعم العلاجي الذي توفره المستشفيات للمحتاجين، وذلك بتبرعاتهم السخية من خلال البرامج الخيرية مثل "ألم وأمل والريح المرسلة" والتي تستعرض الحالات الإنسانية، داعياً سموه المولى عز وجل أن يتقبل منهم ويبارك لهم في أعمالهم، وأن ينزل الشفاء العاجل على كل مريض.

وقام سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام فور وصوله بغرس شتلات في موقع مستوصف الريح المرسلة، واضعاً سموه حجر أساس المستوصف، عارجاً بعدها على المعرض المصاحب الذي يضم مخططات ومعلومات حول المبنى الجديد الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 350 متر مربع، ويضم تخصصات عدة منها: الطب العام والأطباء الإستشاريين والأشعة، بالإضافة إلى عيادات النساء والولادة والمختبرات الطبية.

واستمع سموه لشرح مفصل حول خطوات إنشاء مبنى المستوصف الجديد الذي سيخدم 14 ألف مستفيد من سكان المنطقة وما يجاورها، متعرفاً سموه على عمليات الإحلال والتجديد وزيادة السعة الإستيعابية وعدد الأقسام والتخصصات الطبية، الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لأهالي المنطقة، والمرافق الطبية لخدمة الكثافة السكانية، وتوفير الجهد والمال وخدمات طبية متخصصة مختلفة.

والقى محافظ منطقة أكتوبر كلمة رحب فيها بسمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، موجهاً شكره وتقديره لإمارة الشارقة على جهودها الخيرية ومد يد العون للمحتاجين والمرضى حول العالم، موضحاً بأن أهالي المنطقة كانوا يقطعون مسافات طويلة للحصول على الخدمات العلاجية نظراً لتواضع المستوصف وعدم توفر التخصصات الطبية، مشيراً إلى أنه وبوجود مستوصف الريح المرسلة سيسهل على جميع الأهالي والقاطنين في المناطق القريبة تلقي الخدمات العلاجية.

وانتقل سموه بعدها إلى موقع شبكة مياه الشرب في منطقة أكتوبر، التي تهدف إلى تغطية المنطقة بالكامل، إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض جراء المياه الملوثة وتقليل معاناة السكان في جلب المياه الصالح للشرب من المناطق البعيدة.

ووضع سموه حجر أساس شبكة مياه الشرب الجديدة التي تضم شبكة تمديد مياه مع بئر ارتوازي بطول 15 ألف متر، وخزان مياه بسعة 21 ألف جالون، إضافة إلى إقامة تمديدات حديثة لعدد 700 منزل يستفيد منها 4 آلاف شخص، ونقطتي توزيع تخدم المارين في المنطقة.

وتسلم سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام هدايا تذكارية شعبية من وفد منطقة أكتوبر القيرغيزية، ملتقطاً سموه الصور الجماعية.

ويُبث البرنامج الإذاعي "الريح المرسلة" خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وتستعرض من خلاله العديد من المشاريع والحملات الخيرية والإنسانية، وذلك لتحفيز أصحاب الأيادي البيضاء، للمساهمة في تمويل وتوفير مظلة من الخير والمكرمات في المناطق النائية بالدول التي تغطيها أعمال ومشاريع الجمعية والتي تصل إلى 110 دولة حول العالم.

حضر وضع حجر الأساس بجانب سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام كل من: الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس جمعية الشارقة الخيرية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجميعة الشارقة الخيرية، وعدداً من المدراء والمسؤولين في منطقة أكتوبر بجمهورية قيرغيزستان.

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