سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تمنح Bybit ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية المؤقت

ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم تواصل سعيها للحصول على الترخيص التشغيلي الكامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- تلقت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية المؤقت (غير التشغيلي) المخصص لمزودي خدمات منصات الأصول الافتراضية بدبي، للأفراد، والمستثمرين المؤهلين، والمستخدمين من المؤسسات، بما يعزز العلاقات الوثيقة بين المنصة والسلطات التنظيمية المعنية بالقطاع في دبي، لاسيما وأنها تتخذ من الإمارة مقراً لها.

ويتوّج هذا الترخيص إنجازاً رئيسياً لمنصة Bybit ضمن مساعيها للحصول على الموافقة التشغيلية الكاملة بدبي، في حين يؤكد على التزامها بتحقيق الامتثال الكامل للمعايير الصارمة التي تضعها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة. وجاء الحصول على هذا الترخيص عقب عملية تقييم دقيقة قائمة على تعاون الجانبين وفق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية، بما يعكس التزام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) بتأسيس منظومة مبتكرة للأصول الافتراضية. وحرصت Bybit على المشاركة في حوار بناء مع الجهة التنظيمية للوفاء بالمسؤوليات المنوطة بها والحصول بذلك على الموافقة المؤقتة بكل استحقاق.

وأسست Bybit مقرها الرئيسي بدبي في عام 2022، في حين جددت مؤخراً شراكتها مع مركز كريبتو ضمن مركز دبي للسلع المتعددة، وتحولت بذلك من شريك رئيسي للمنظومة لتتولى دوراً استشارياً للمركز، مرسخة مكانتها كمساهم نشط في مشهد العملات الرقمية والويب 3.0 المزدهر بدبي.

وأطلقت Bybit أيضاً رعايتها الرئيسية لتحالف "البلوك تشين للصالح العام" وذلك خلال منتدى بلوك تشين لايف دبي الذي انعقد في أبريل بدبي، المبادرة طويلة الأمد وغير الربحية والقائمة على تعاون بناء مع شبكة من المؤسسات والمشاريع والأفراد الملتزمين بتسخير قدرات البلوك تشين لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم. وفضلاً عن ذلك، تعمل Bybit على إطلاق العديد من المشاريع على غرار مجمع صناع محتوى العملات الرقمية المخصص لرواد الفكر الرئيسيين في قطاع العملات الرقمية، والمرتقب إطلاقه بدبي في شهر نوفمبر المقبل.

وفي هذا السياق، قالت هيلين ليو مديرة العمليات في Bybit: "يقدم الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي، وسياساتها الطموحة، وبيئة أعمالها القائمة على الابتكار، فرصاً هائلة للشركات والمستثمرين في قطاع العملات الرقمية. وبفضل أطرها التشريعية المُحكمة والتزامها بالتحول لعاصمة للعملات الرقمية، تعد دبي مكاناً مثالياً لتطوير هذه العملات وحفز وتيرة النمو في هذا القطاع الواعد".

#Bybit / #TheCryptoArk

حول Bybit

Bybit هي ثاني أكبر منصة لتداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول مع أكثر من 40 مليون مستخدم وتأسست في عام 2018. وتقدم منصة احترافية تمكن المستثمرين في العملات الرقمية والمتداولين من الوصول لمحرك بحث فائق السرعة، مع خدمة عملاء على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وبدعم لمجتمعها بلغات عديدة. وتعتبر المنصة شريكاً وثيقاً لسائقي الصانع الشهير في سباقات الفورمولا 1 أوراكل ريد بول.

للمزيد من المعلومات الصحفية حول Bybit يرجى زيارة Bybit Press

للاستفسارات الإعلامية: [email protected]

للمزيد من المعلومات: https://www.bybit.com

للاطلاع على المستجدات، يرجى متابعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي: Bybit's Communities and Social Media



ديسكورد | فيسبوك | إنستغرام | لينكد إن | ريديت | تيليغرام | تيك توك | X | يوتيوب

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg