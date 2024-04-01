سوق خزائن المركزي للفواكه والخضراوات،"سلال" ، يختار تقنية Yardi Cloud لتحسين إدارة المنشآت

مشروع تطوير متكامل للتخزين في سلطنة عمان يهدف إلى تبسيط العمليات باستخدام منصة Yardi الشاملة والحائزة على جوائز

مسقط، عمان, 1 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- سوق خزائن المركزي للفواكه والخضراوات "سلال"، هو مركز متكامل للتخزين والتوزيع والخدمات اللوجستية مزود بمرافق حديثة لتلبية احتياجات سلسلة الإمدادات الغذائية في سلطنة عمان، ومن المقرر أن يعزز عملياته متعاونًا مع Yardi Voyager®‎.

Khazaen Fruit and Vegetable Central Market “Silal”, a fully integrated warehousing, distribution and logistics centre with modern facilities to meet Oman’s food supply chain needs, is set to enhance its operations with Yardi Voyager®.

يعتبر سلال أول مشروع يستخدم تقنية Yardi في سلطنة عمان. يتبع سوق سلال نهج التفكير مستقبليًا، يضمن إتمام عملياته بكفاءة وبما يتوافق مع الأساليب الحديثة. ويعمل سلال كسوق مركزي، حيث يطرح مساحات للمستأجرين ويقدم مجموعة من المرافق من وحدات التخزين البارد والمستودعات والأسواق والبيع بالتجزئة إلى جانب مساحات ومكاتب تجارية إضافية، ويضم مرافق التخليص الجمركي واختبار الأغذية.

ومن خلال منصة Yardi السحابية الموحدة، سيدير سوق سلال عملياته الداخلية المتعلقة بالمنشأة بكفاءة، بما في ذلك عمليات التأجير وإدارة الإيجار والمرافق. وسيوفر برنامج Yardi أيضًا بوابة وتطبيق الخدمة الذاتية للمستأجر، على نحو يعزز الراحة وإمكانية الوصول لكل أصحاب المصلحة لإجراء المدفوعات وإدارة الصيانة وعرض بيانات المبيعات عبر الإنترنت. ومن خلال أتمتة عمليات إدارة المنشأة الرئيسية، سيتمكن سلال من زيادة الإنتاجية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وقال خالد الخطيب، رئيس مجلس إدارة سلال: "يغمرنا الحماس بشأن الاستعانة بتكنولوجيا Yardi المبتكرة لتعظيم قدراتنا التشغيلية وتقديم خدمات لا مثيل لها لأصحاب المصلحة. ويعكس هذا التزامنا بالبقاء في طليعة تطورات مجالنا، ويؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة وحلول حديثة لأصحاب المصلحة."

وقال Neal Gemassmer، نائب الرئيس والمدير العام للشؤون الدولية في Yardi®‎: "تم تصميم تقنية Yardi البديهية لدعم النمو الاستراتيجي والمتطلبات المتطورة للمؤسسات مثل سلال. ونحن نفخر بالمساهمة في النهوض بسلال ونتطلع إلى إبرام شراكة ناجحة."

أنظر كيف تستطيع Yardi أن تزيد من كفاءة أعمالك مع منصة إدارة البيع بالتجزئة القائمة على السحابة.

معلومات عن سلال

سلال هو سوق مركزي للفواكه والخضراوات في سلطنة عمان، ويقع في مدينة خزائن الاقتصادية، وهو مركز لوجستي مركزي لتجارة وبيع الفواكه والخضراوات الطازجة بالجملة في سلطنة عمان. ويجمع السوق المستوردين والمصدرين وتجار الجملة وتجار التجزئة والمستهلكين ومكاتب الجمارك والمرافق المخبرية في وجهة واحدة. ويتم تطوير المشروع على قطعة أرض بمساحة 500 ألف متر مربع، مع تخصيص قطع إضافية للتوسعات المستقبلية. وبدأ إنشاء المشروع في مايو 2022، وقد تجاوزت نسبة الاكتمال الآن 96%. ومن المقرر أن يفتح مشروع سلال أبوابه في الربع الثاني من عام 2024.

معلومات عن Yardi

تعمل Yardi®‎ على تطوير ودعم برامج الاستثمار وإدارة الممتلكات والمنشآت الرائدة في الصناعة لكل أنواع الشركات العقارية من مختلف الأحجام. وتضم الشركة أكثر من 9 آلاف موظف، ما يمكنها من التعاون مع العملاء على مستوى العالم لدفع الابتكارات المهمة في مجال العقارات. لمزيد من المعلومات حول استعدادات Yardi للمستقبل، تفضل بزيارة yardi.ae.

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