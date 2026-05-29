سولو ستوف، العلامة المصنّعة لمواقد النار عديمة الدخان الأكثر شعبية في العالم، تعلن توسّعًا كبيرًا لعلامتها التجارية في أوروبا عبر فئات المواقد والطهي والتبريد للمستهلكين الأوروبيين

توسّع سولو ستوف حضورها في أوروبا بمنتجات جديدة ضمن فئات المواقد والطهي والتبريد، لترتقي بأي مناسبة في الهواء الطلق من خلال سلسلة Summit من مواقد النار عديمة الدخان، وصاج الشواء Steelfire™ المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وصناديق التبريد Windchill™ المزوّدة بتكييف هواء ورذاذ.

غريبفاين، تكساس، 29 مايو 2026 /PRNewswire/-- أعلنت سولو ستوف، العلامة المعروفة بتصنيع أكثر مواقد النار عديمة الدخان شعبية في العالم، اليوم عن المرحلة التالية من التوسع في أوروبا، وذلك بإضافة موقد النار Summit العديم الدخان الجديد كليًا، وصاج الشواء Steelfire™ المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، وصندوق التبريد Windchill™، ويُتاح كل منها بعدة أحجام لتناسب مختلف مساحات الحدائق ومناسبات التنقل. يعكس كل منتج أحدث ابتكارات العلامة على مستوى سهولة الحمل، وقد صُمم وفق معايير جودة بمستوى عالمي، وبمتانة يتوقعها المستهلكون الأوروبيون في معداتهم للأنشطة الخارجية.

أظهرت دراسة جديدة بتكليف من سولو ستوف أن أكثر من 60% من المستهلكين الأوروبيين يقضون وقتًا في مساحاتهم الخارجية عدة مرات أسبوعيًا، فيما يقول ثلاثة من كل أربعة إنهم يستمتعون بقضاء ذلك الوقت مع العائلة والأصدقاء. بالنسبة إلى سولو ستوف، فالفرصة واضحة: مساعدة الناس على ابتكار لحظات مميزة في الهواء الطلق أينما اجتمعوا، من خلال تشكيلة منتجات متكاملة توفّر حلًا بالحجم المناسب لكل مناسبة. تغطي محفظة المنتجات الأوروبية الموسّعة للعلامة الآن فئات المواقد والطهي والتبريد، ما يعزّز ريادتها في مواقد النار عديمة الدخان ويمنح المضيفين الأوروبيين الأدوات اللازمة للارتقاء بتجربتهم في الهواء الطلق.

تشكيلة المنتجات الأوروبية الجديدة

سلسلة Summit من مواقد النار عديمة الدخان

تتصدّر سلسلة Summit هذا الإطلاق، وهي الجيل الأكثر تطورًا من مواقد النار عديمة الدخان لدى سولو ستوف، وتمثل معيارًا جديدًا لتجارب الاستمتاع بالمواقد في الحدائق. تضم السلسلة تقنية Quick-Strike™ قيد تسجيل براءة الاختراع للإشعال السريع والسهل، إلى جانب لهيب Signature Flame™ المميّز من سولو ستوف بحلّته المطوّرة، ما يمنح لهيبًا أعلى وأكثر سطوعًا وأشد إبهارًا. تتوفر سلسلة Summit™ بمقاسين، 19.5" (تستوعب من 4 إلى 6 أشخاص) و24" (تستوعب من 5 إلى 7 أشخاص)، وهي تشكيلة رائدة في فئتها تناسب كل مساحة خارجية.

صاج الشواء Steelfire™ المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ

تتيح تشكيلة صاج الشواء Steelfire™ من سولو ستوف للمضيفين تجربة طهي خارجية بمستوى الطهاة المحترفين، مهما كان حجم المناسبة. تتوفر هذه التشكيلة بمقاسي 22" و30"، ويتميّز كلا المقاسين بسطح طهي خاص من الفولاذ المقاوم للصدأ وبشعلة Racetrack™ الخاصة بالعلامة، وهي قيد تسجيل براءة الاختراع، بما يوفّر حرارة متساوية لا تضاهى من الحافة إلى الحافة، وأداءً يتيح بلوغ حرارة التحمير بسرعة فائقة خلال سبع دقائق فقط.

صندوق التبريد Windchill™ المزوّد بتكييف هواء ورذاذ

باعتباره أول صندوق تبريد يحافظ على انتعاشك وعلى برودة مشروباتك معًا، يوفّر صندوق التبريد Windchill™ المزوّد بتكييف هواء ورذاذ تقنية مدمجة للتكييف الشخصي ورذاذ التبريد في أي مساحة خارجية، وهو متاح بسعتي 45L و28L ليناسب كل مناسبة.

قال جون لارسن، الرئيس التنفيذي لشركة سولو براندز: «نرى إمكانات هائلة للنمو في أوروبا، ويؤكد طرح محفظة المنتجات الموسّعة لدينا في هذا السوق مدى التزامنا تجاه المستهلكين الأوروبيين». «تمنح هذه التشكيلة المضيفين تحكمًا كاملًا في تجربتهم في الحديقة؛ فسواء كانوا يمضون فترة بعد الظهر في الخارج مع أطفالهم أو يستضيفون الأصدقاء لأمسية حول الموقد، فإن سولو ستوف تملك الآن كل ما يحتاجون إليه للارتقاء بهذه التجربة من البداية إلى النهاية.»

تتوفر الآن سلسلة Summit™ بمقاسي 19.5" (€399.99) و24" (€499.99)، إلى جانب Windchill™ 47 (€549.99). سيصبح Steelfire™ 30 (€899.99) متاحًا للشراء في منتصف شهر يونيو، فيما سيصبح كل من Steelfire™ 22 (€399.99) وWindchill™ 30 (€399.99) متاحين للشراء في منتصف شهر يوليو. لمزيد من المعلومات ولشراء التشكيلة الكاملة، يُرجى زيارة SoloStove.com.

نبذة عن سولو براندز

تُعد سولو براندز، ومقرها الرئيسي في غريبفاين، تكساس، والتي تدير عملياتها في أوروبا عبر شركتها التابعة Solo Brands Europe BV في روتردام، هولندا، شركة رائدة تضم علامات تجارية متعددة القنوات في مجال أسلوب الحياة. بالاستفادة من التجارة الإلكترونية، والشراكات الاستراتيجية في قطاع التجزئة، ومتاجر التجزئة الفعلية، تقدّم سولو براندز منتجات مبتكرة وراقية من خلال أربع علامات تجارية لأسلوب الحياة في الهواء الطلق: سولو ستوف، التي توسّع تشكيلتها لتقديم مجموعة أوسع من منتجات أسلوب الحياة في الهواء الطلق، وتُعرف بمواقد النار عديمة الدخان الأكثر شعبية في العالم، بما في ذلك Summit 24™ الجديد كليًا، ومواقد النار Infinity Flame™ العاملة بالبروبان، وأفران بيتزا حائزة على جوائز، وصندوق التبريد Windchill™ المبتكر الجديد، وصاج الشواء Steelfire™ الراقي الجديد، وملحقات مخصصة للأنشطة الخارجية؛ وChubbies، وهي علامة تجارية لملابس كاجوال راقية وملابس رياضية؛ وISLE، المصنّعة لألواح تجديف قابلة للنفخ وألواح تجديف صلبة؛ وأورو كاياك، العلامة المبتكرة لقوارب كاياك قابلة للطي على طريقة الأوريغامي.

