Solo Stove, fabricant du foyer sans fumée le plus populaire au monde, agrandit considérablement son offre de marque en Europe avec de nouvelles gammes dédiées au feu, à la cuisson et au refroidissement

Solo Stove élargit sa présence en Europe avec de nouveaux produits dans les domaines du feu, de la cuisine et de la réfrigération et améliore toutes les occasions en plein air avec ses nouveaux foyers sans fumée de la gamme Summit, ses grils en acier inoxydable Steelfire™ et ses glacières Windchill™ avec climatisation et brumisation.

GRAPEVINE, Texas, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- Solo Stove, la marque connue pour avoir créé les foyers sans fumée les plus populaires au monde, a annoncé aujourd'hui la prochaine phase de son expansion européenne avec l'ajout du tout nouveau foyer sans fumée Summit, de la grille en acier inoxydable Steelfire™ et de la glacière Windchill™, chaque produit se déclinant en plusieurs tailles pour s'adapter à n'importe quelle installation de jardin ou occasion de déplacement. Chaque produit possède les dernières innovations de la marque en matière de portabilité, avec une qualité de classe mondiale et la durabilité que les consommateurs européens attendent de leur équipement de plein air.

Solo Stove

Une nouvelle étude commandée par Solo Stove a indiqué que plus de 60 % des consommateurs européens passent du temps dans leurs espaces extérieurs plusieurs fois par semaine et trois sur quatre disent qu'ils aiment passer ce temps avec leur famille et leurs amis. Pour Solo Stove, l'opportunité est claire : aider les gens à passer des moments agréables en plein air où qu'ils se réunissent, avec une gamme complète qui offre une solution adaptée à chaque occasion. La gamme européenne élargie de la marque couvre désormais le feu, la cuisson et le refroidissement, s'appuyant sur un leadership en matière de foyers sans fumée tout en offrant aux hôtes européens les outils nécessaires pour améliorer leur expérience en plein air.

La nouvelle gamme de produits européens

Foyers sans fumée de la gamme Summit

Au cœur de cette initiative se trouve la gamme Summit, la génération la plus avancée de foyers sans fumée de Solo Stove et une nouvelle référence pour les feux de jardin. Dotée de la technologie Quick-Strike en instance de brevet pour un allumage rapide et facile et de la Signature Flame™ améliorée de Solo Stove, la gamme offre un feu plus haut, plus lumineux et plus envoûtant. Disponible en deux tailles, 19,5" (4-6 personnes) et 24" (5-7 personnes), la gamme Summit™ est une référence dans son créneau avec une adaptation à chaque espace extérieur.

Steelfire™ Gril en acier inoxydable

La gamme de gril Steelfire™ de Solo Stove offre aux hôtes une expérience de cuisson en plein air de niveau chef, quelle que soit la taille. Disponibles en 22" et 30", les deux tailles sont dotées d'une surface de cuisson en acier inoxydable et du brûleur Racetrack de la marque, en instance de brevet, pour une chaleur homogène d'un bord à l'autre et une performance de zéro à cuisson en seulement sept minutes.

Glacière Windchill™ avec climatisation et brumisation

La première glacière qui garde au frais, vous et vos boissons, la glacière Windchill™ avec climatisation et brumisation apporte la technologie de climatisation par brumisation personnelle intégrée à n'importe quel environnement extérieur ; disponible en 45 l. et 28 l. pour convenir à toutes les occasions.

« Nous détectons un énorme potentiel de croissance en Europe et l'introduction de notre portefeuille élargi sur ce marché témoigne de notre engagement envers les consommateurs européens », a déclaré John Larson, PDG de Solo Brands. « Qu'ils passent un après-midi dehors avec les enfants ou qu'ils reçoivent des amis pour une soirée autour du feu, Solo Stove propose désormais tout ce dont ils ont besoin pour améliorer cette expérience du début à la fin. »

Les gammes Summit™ - 19,5" (399,99 €) et 24" (499,99 €) - et Windchill™ 47 (549,99 €) sont disponibles dès à présent. Le Steelfire™ 30 (899,99 €) est disponible à la vente à la mi-juin et les Steelfire™ 22 (399,99 €) et Windchill™ 30 (399,99 €) sont disponibles à la vente à la mi-juillet. Pour plus d'informations et pour acheter la collection complète, veuillez consulter SoloStove.com.

À propos de Solo Brands

Solo Brands, dont le siège social se trouve à Grapevine, au Texas, et qui opère en Europe par l'intermédiaire de sa filiale Solo Brands Europe BV à Rotterdam, aux Pays-Bas, est une société leader dans le domaine des marques de style de vie omnicanales. S'appuyant sur le commerce électronique, des partenariats stratégiques avec des détaillants et des magasins physiques, Solo Brands propose des produits innovants et haut de gamme par l'intermédiaire quatre marques de style de vie en plein air : Solo Stove - qui élargit sa gamme pour offrir une plus grande variété de produits de style de vie en plein air - connu pour les foyers sans fumée les plus populaires au monde, notamment les tout nouveaux Summit 24™ et Infinity Flame™ Propane Fire Pits, des fours à pizza primés, la nouvelle glacière innovante Windchill™, la nouvelle grille haut de gamme Steelfire™ Griddle et des accessoires de plein air ; Chubbies, une marque de vêtements décontractés et de vêtements actifs haut de gamme ; ISLE, un fabricant de planches à pagaie gonflables et rigides ; et Oru Kayak, innovateur de kayaks pliables en origami.

Contact :

Brody Gordon

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