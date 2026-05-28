Solo Stove, Hersteller der weltweit beliebtesten rauchfreien Feuerstelle, bringt den europäischen Verbrauchern eine bedeutende Markenerweiterung in den Bereichen Feuerstelle, Kochen und Kühlen

Solo Stove erweitert seine europäische Präsenz mit neuen Produkten in den Bereichen Feuerstelle, Kochen und Kühlen. Mit den neuen rauchfreien Feuerstellen der Summit Series, den Steelfire™-Edelstahl-Grillplatten und den Windchill™-Kühlboxen mit Klimatisierungs- und Nebelkühlfunktion wertet das Unternehmen jede Outdoor-Veranstaltung auf.

GRAPEVINE, Texas, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Solo Stove, die Marke, die für die Herstellung der weltweit beliebtesten rauchfreien Feuerstellen bekannt ist, kündigte heute die nächste Phase ihrer europäischen Expansion an. Dazu gehören die neue Feuerstelle Summit Smokeless Fire Pit, die Steelfire™ Stainless Steel Griddle und die Windchill™ Cool Box, die jeweils in mehreren Größen erhältlich sind und sich für jede Garteneinrichtung oder für unterwegs eignen. Jedes Produkt spiegelt die neuesten Innovationen der Marke im Bereich der Tragbarkeit wider und wird in erstklassiger Qualität und mit der Langlebigkeit hergestellt, die europäische Verbraucher von ihrer Outdoor-Ausrüstung erwarten.

Solo Stove

Eine neue, von Solo Stove in Auftrag gegebene Studie ergab, dass über 60 % der europäischen Verbraucher mehrmals pro Woche Zeit in ihrem Außenbereich verbringen, und drei von vier sagen, dass sie diese Zeit gerne mit Familie und Freunden verbringen. Für Solo Stove ist die Gelegenheit klar: den Menschen helfen, überall im Freien bedeutungsvolle Momente zu schaffen, mit einem kompletten Sortiment, das für jede Gelegenheit eine passende Lösung bietet. Das erweiterte europäische Portfolio der Marke umfasst nun die Bereiche Feuerstelle, Kochen und Kühlen und baut auf der Führungsposition bei rauchfreien Feuerstellen auf, während es europäischen Gastgebern die Möglichkeit bietet, ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern.

Die neue europäische Produktpalette

Rauchlose Feuerstellen der Summit Series

Im Mittelpunkt der Markteinführung steht die Summit Series, die fortschrittlichste Generation rauchfreier Feuerstellen von Solo Stove und ein neuer Maßstab für Feuererlebnisse im Garten. Mit der zum Patent angemeldeten Quick-Strike-Technologie für schnelles, einfaches Anzünden und der verbesserten Signature Flame™ von Solo Stove liefert die Serie ein größeres, helleres und faszinierenderes Feuer. Die Summit™ Series ist in zwei Größen erhältlich: 19,5 Zoll (für 4 bis 6 Personen) und 24 Zoll (für 5 bis 7 Personen). Sie ist eine kategoriebestimmende Serie, die für jeden Außenbereich das passende Modell bietet.

Steelfire™-Edelstahl-Grillpfanne

Die Steelfire™ Griddle-Produktreihe von Solo Stove bietet Gastgebern ein Kocherlebnis im Freien in jeder Größenordnung. Erhältlich in 22 Zoll und 30 Zoll verfügen beide Größen über eine proprietäre Edelstahl-Kochfläche und den zum Patent angemeldeten Racetrack-Brenner der Marke für unübertroffene gleichmäßige Hitze von Kante zu Kante und eine Zero-to-Sear-Performance von nur sieben Minuten.

Windchill™-Kühlbox mit Klimatisierungs- und Nebelkühlfunktion

Die Windchill™ A/C and Misting Cool Box ist die erste Kühlbox, die sowohl Sie als auch Ihre Getränke kühl hält. Sie bietet eine integrierte, persönliche Klimabefeuchtung für jeden Außenbereich und ist in den Größen 45 l und 28 l erhältlich, um jedem Anlass gerecht zu werden.

„Wir sehen ein enormes Wachstumspotenzial in Europa, und unser erweitertes Portfolio auf diesen Markt zu bringen ist ein Zeichen dafür, wie sehr wir uns den europäischen Verbrauchern verpflichtet fühlen", sagte John Larson, CEO von Solo Brands. „Diese Produktpalette gibt Gastgebern die vollständige Kontrolle über ihr Gartenerlebnis; ob sie nun einen Nachmittag mit den Kindern im Freien verbringen oder Freunde zu einem Abend am Feuer einladen, Solo Stove hat jetzt alles, was sie brauchen, um dieses Erlebnis von Anfang bis Ende zu verbessern.

Die Summit™ Series - 19,5 Zoll (399,99 €) und 24 Zoll (499,99 €) - und Windchill™ 47 (549,99 €) sind ab sofort erhältlich. Steelfire™ 30 (899,99 €) wird ab Mitte Juni, Steelfire™ 22 (399,99 €) und Windchill™ 30 (399,99 €) ab Mitte Juli erhältlich sein. Weitere Informationen und die gesamte Kollektion finden Sie unter SoloStove.com.

Informationen zu Solo Brands

Solo Brands, mit Hauptsitz in Grapevine, Texas, und in Europa tätig durch seine Tochtergesellschaft Solo Brands Europe BV in Rotterdam, Niederlande, ist ein führendes Omnichannel-Lifestyle-Markenunternehmen. Durch die Nutzung von E-Commerce, strategischen Einzelhandelspartnerschaften und physischen Einzelhandelsgeschäften bietet Solo Brands innovative, hochwertige Produkte von vier Outdoor-Lifestyle-Marken an: Solo Stove - erweitert sein Sortiment, um eine größere Auswahl an Outdoor-Lifestyle-Produkten anzubieten - bekannt für die weltweit beliebtesten rauchfreien Feuerstellen, darunter die brandneuen Summit 24™ und Infinity Flame™ Propan-Feuerstellen, preisgekrönte Pizzaöfen, die neue innovative Windchill™ Cool Box, die neue Premium Steelfire™ Griddle und Outdoor-Zubehör; Chubbies, eine Premium-Marke für Freizeitkleidung und Activewear; ISLE, ein Hersteller von aufblasbaren und festen Paddelboards; und Oru Kayak, ein Erfinder von Origami-Faltkajaks.

Kontakt:

Brody Gordon

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