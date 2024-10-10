سيارة AION Y تتألق في حفل الإطلاق بالدوحة

غوانغتشو ، الصين ، 10 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- كشفت شركة "جي إيه سي آيون" (GAC AION) مؤخرًا ، في عام 2024 ، لأول مرة عن العلامة التجارية "آيون" (AION) في قطر. أُقيم حدث الإطلاق الرسمي القطري لسيارة "آيون واي" (AION Y) ذات الشعبية الكبيرة في صالة العرض المذهلة لشركة "جي إيه سي آيون" بالدوحة. حضر إطلاق السيارة العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين ، بما في ذلك السيد أنطوان بارثيس ، نائب رئيس مجموعة الفطيم ، السيد كارلوس مونتينيغرو ، رئيس الحسابات الرئيسية في مجموعة الفطيم ، والسيد ماركو ميلاني ، الرئيس الإقليمي لقسم السيارات في مجموعة الفطيم ، و"شي زونغمين"، نائب المدير العام لشركة "جي إيه سي آيون" ، والسيد "شو وينلينغ".

حضر السيد "شي زونغمين"، نائب المدير العام لشركة "جي إيه سي آيون" ، والسيد "شو وينلينغ".، مدير قسم بشركة "جي إيه سي آيون" ، بالإضافة إلى 5 ممثلين عن وسائل الإعلام الرئيسية في قطر ، و 41 من قادة الرأي المعروفين ، و 36 ممثلاً عن العملاء الرئيسيين وشركات تأجير السيارات.

تماشيًا مع الهوية الابتكارية والمستقبلية للعلامة التجارية "آيون"، كان الحدث فريدًا بشكل مثير للدهشة ، حيث جمع بين عروض الليزر والصوتيات والعرض التقديمي الفني للسيارة، مما أظهر للجمهور هوية شركة "آيون واي" التي تتقدم بجرأة نحو المستقبل.

في منتصف الحدث ، أخذ نائب المدير العام لشركة "آيون"، السيد "شي زونغمين" بعض الوقت لإعطاء الضيوف مقدمة موجزة عن تطور علامة "آيون" التجارية ، بالإضافة إلى قول القليل عن خططها للطرازات المستقبلية. أكد حديثه على ثقة العلامة التجارية لشركة "جي إيه سي آيون" ، وأكد القدرة على المنافسة في سوق دولية تتسم بالتنافس الشرس في الابتكار.

"تلتزم شركة "جي إيه سي آيون" باستراتيجية "القيادة المستمرة"، وتأخذ زمام المبادرة في تنفيذ مجموعة متكاملة من أنشطة الأبحاث والتطوير المستقلة في مجال السيارات الكهربائية والسيارات المصنّعة خصيصًا، وبناء تقنيات تنافسية بنجاح، وتشكيل مجموعة متنوعة من المنتجات تتضمن سيارات السيدان وسيارات SUV والسيارات الفائقة. اليوم ، يشرفنا أن نجلب إلى قطر سيارة "آيون واي بلس" (AION Y Plus)، وهي سيارة SUV الذكية الكهربائية بالكامل الأكثر مبيعًا في الصين. نأمل أن تصنع هذه التحفة التكنولوجية التي تمزج بطريقة مثالية بين الأناقة والابتكار موضة جديدة في قطر. "

باعتباره أول طراز لسيارة SUV كهربائية بالكامل أطلقته "جي إيه سي" في قطر ، يتم النظر لسيارة "آيون واي" (AION Y) على أنها مبتكرة للغاية وآمنة وذكية وفريدة تمامًا. مع تصميمها الخارجي الأنيق ، والكابينة الفسيحة ، والتكوينات الذكية ، ونطاق السير بدون شحن المثير للإعجاب ، لديها القدرة على تزويد المستهلكين القطريين بتجربة سفر جديدة خضراء للغاية.

في السنوات المقبلة ، ستواصل شركة "جي إيه سي" تنمية الأسواق في الدوحة وحولها وستركز على قطر كقاعدة أساسية في الخارج ، وتعمل باستمرار على تقديم ابتكارات تكنولوجية جديدة وتحديثات منتظمة للمنتجات للمستهلكين المحليين.