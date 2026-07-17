سيجين تطلق دراسة المليون السريرية العالمية، الأولى من نوعها في القطاع، لوضع معايير اختبار جديدة خاصة بكل مرض

تطلق سيجين دراسة المليون السريرية العالمية على مستوى مليون حالة اختبار، بهدف وضع معايير اختبار خاصة بكل مرض.

صُممت الدراسة لتقييم الفائدة السريرية لنُهُج اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل ( PCR ) القائمة على تشخيص المتلازمات، وبناء أدلة علمية من العالم الحقيقي لدعم اتخاذ قرارات سريرية أكثر استنارة.

صُنِّفت الشركة ضمن «قائمة TIME لأكثر الشركات تأثيرًا في العالم لعام 2026»، في تقدير يسلّط الضوء على عملها في التصدي لتحديات عالمية ذات أولوية عالية بوصفه جزءًا من صميم أعمالها، إلى جانب امتدادها الاقتصادي العالمي وأثرها الإيجابي على العالم.

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سيول، كوريا الجنوبية، 17 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت سيجين اليوم إطلاق دراسة المليون السريرية العالمية (GMCS)، بهدف تقييم الفائدة السريرية والأثر المحتمل لنُهُج شاملة لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) القائمة على تشخيص المتلازمات باستخدام بيانات العالم الحقيقي.

من المقرر أن يبدأ هذا المشروع في كوريا الجنوبية وفي مؤسسات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، بهدف تجميع بيانات اختبارات عالمية واسعة النطاق وتقييم القيمة السريرية لنُهُج الاختبار الخاصة بكل مرض من الأمراض المعدية الرئيسية. ويهدف المشروع إلى بناء أساس علمي لمعايير اختبار عالمية جديدة، ودعم بيئة تشخيصية شاملة ودقيقة يمكن فيها للجميع، بغض النظر عن البلد أو المنطقة، الوصول إلى أفضل الاختبارات المتاحة حاليًا.

في إطار هذا المشروع، توفر سيجين منصة STAgora™، وهي منصة لتحليلات بيانات الاختبارات في الوقت الفعلي. تهدف المنصة إلى دعم التحليل الإحصائي لانتشار المسببات المرضية واتجاهات العدوى عبر أنواع الأمراض والمناطق الجغرافية.

دراسة GMCS تولّد بيانات اختبارات فعلية مع الحفاظ على الممارسة السريرية القائمة

تهدف دراسة GMCS إلى تجاوز الاختبارات الموجهة التقليدية وتقييم القيمة السريرية لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الشاملة التي تتيح الكشف المتعدد عن المسببات المرضية الرئيسية في اختبار واحد. ستحلل الدراسة بيانات اختبارات من العالم الحقيقي كان من الصعب الإحاطة بها بالكامل من خلال الاختبارات التقليدية وحدها، بما في ذلك مسببات مرضية لم يُكشف عنها سابقًا، وحالات العدوى المشتركة، والأنماط الجينية، والأنماط الوبائية الإقليمية والموسمية.

تقييم استراتيجيات تشخيص خاصة بكل مرض

ستركز الدراسة في مرحلتها الأولى على أنواع رئيسية من الأمراض المعدية، بما في ذلك عدوى الجهاز التناسلي، وعدوى الجهاز التنفسي، وعدوى الجهاز الهضمي. وبذلك، تهدف الدراسة إلى تقديم رؤى إضافية مستخلصة من الاختبارات تتجاوز ما توفره طرق الاختبار الحالية، وتقييم مدى إسهام هذه المعلومات في دعم اتخاذ القرار السريري.

بلورة رؤى قائمة على الأدلة لوضع معايير اختبار جديدة

يمكن لأحدث تقنيات التشخيص بتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أن توفر مستوى ثابتًا من القدرة التشخيصية. غير أن ممارسات الاختبار الفعلية قد تعتمد على بيئة الرعاية الصحية في كل بلد. حتى بالنسبة إلى المرض ذاته، تختلف المسببات المرضية المستهدفة، وبروتوكولات الاختبار الموصى بها، وسياسات السداد، وفقًا للإرشادات السريرية الوطنية وأنظمة الرعاية الصحية. وهذا يعني أن المرضى المصابين بالمرض نفسه قد تتاح لهم مستويات ونطاقات مختلفة من الاختبارات التشخيصية، بحسب استراتيجيات الاختبار وأنظمة الرعاية الصحية في بلدانهم.

وبناءً على ذلك، تهدف سيجين إلى بناء أساس مهم من الأدلة العلمية يدعم وضع معايير اختبار عالمية جديدة تتماشى مع الاحتياجات السريرية الواقعية.

قال الدكتور Jong-Yoon Chun، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سيجين: «لا تقتصر دراسة GMCS على مجرد تجميع بيانات اختبارات من العالم الحقيقي». «إنها أول دراسة سريرية عالمية من نوعها في القطاع بهذا الحجم، وقد صُممت لتجميع الأدلة العلمية بما يساعد على إرساء نموذج جديد في مجال التشخيصات.»

وأضاف الدكتور Chun: «الابتكار في سيجين لا ينتهي عند تطوير تقنيات متقدمة». «هدفنا هو تحويل التقنيات المتقدمة إلى استراتيجيات اختبار جديدة في بيئة الرعاية الصحية العالمية. ومن خلال مواصلة بناء الأدلة العلمية، نأمل في إتاحة خيارات تشخيصية أفضل للمرضى.»

وشدد الدكتور Chun أيضًا على الرؤية طويلة الأمد للشركة، والمتمثلة في توسيع نطاق الوصول إلى تشخيصات عالية الجودة حول العالم.

وقال: «يستحق الجميع الحصول على اختبارات تشخيصية عالية الجودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم». «يمكن للتشخيصات الأكثر شمولًا ودقة أن تدعم اتخاذ قرارات سريرية أبكر وأكثر استنارة، وأن تساعد على الحد من انتشار الأمراض المعدية. ومن خلال الأدلة السريرية من العالم الحقيقي التي تولّدها دراسة GMCS، نهدف إلى دعم استراتيجيات تشخيصية تتيح للمرضى حول العالم الاستفادة من مستوى عالٍ من التميّز التشخيصي.»

تنويه

تُعد دراسة GMCS مبادرة لتوليد الأدلة، ولا تُشكّل مشورة طبية أو إرشادات تشخيصية أو ادعاءً متعلقًا بأداء منتج محدد.

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