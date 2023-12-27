سيعقد منتدى WEPACK لعام 2024 في مقاطعة شينزين الصينية في أبريل 2024

الفاعلية الرئيسية ستمتد عبر سلسلة صناعة التغليف بأكملها

WEPACK 2024 Layout

شينزين، الصين، 27 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- إن صناعة التعبئة والتغليف العالمية على استعداد لمواجهة سلسلة من الفرص والتحديات الجديدة في عام 2024. وتعتبر الزيادة في تكلفة المواد الخام في مرحلة التصنيع إلى جانب عدم وجود اقتصادات الحجم الكبير في مرحلة الإنتاج للشركات المصنعة للمعدات الوسيطة عقبة كبيرة. وفي الوقت ذاته، تواجه الصناعة بعض التحديات التي تتمثل في الطلب المتزايد على خدمات التعبئة والتغليف الذكي والتصنيع الرقمي والمواصفات المخصصة وتنوع التغليف. وتمثل العوامل سالفة الذكر تحديات القدرة على التكيف والقدرات الإدارية لشركات التعبئة والتغليف. نتيجة لذلك، يُتوقع أن يكون العام القادم فترة حرجة تتزامن فيها الصعوبات والفرص، الأمر الذي يحفز تطور الصناعة ويسرع من وتيرتها.

ومن المقرر أن يعقد منتدى WEPACK 2024، من تنظيم شركة RX، في الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2024، في مركز شينزين العالمي للمعارض والمؤتمرات (القاعة الجديدة في منطقة باوان)، والذي يعد أحد أكبر مراكز المعارض في العالم. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل هذه الفاعلية من مقاطعة دونغقوان إلى مقاطعة شينزين. ويوفر المعرض البالغ مساحته 120000 متر مربع، إلى جانب العديد من المعارض المتزامنة، تجربة شاملة للمشاركين في سلسلة صناعة التعبئة والتغليف العالمية.

يشكل منتدى WEPACK 2024 منصة عرض عالمية للتجارة والتبادل التجاري، حيث يمتد عبر سلسلة كاملة لصناعة التعبئة والتغليف ويدمج سلسلة من المعارض في 6 قطاعات رئيسية. وتتضمن سلسلة المعارض هذه كل من SinoCorrugated South لعام 2024 و SinoFoldingCarton لعام 2024 و SinoPaper South لعام 2024 وكذلك Food Pack & Tech لعام 2024 و Dprint لعام 2024 وأخيرا PACKCON لعام 2024. كما يغطي منتدى WEPACK المنتجات والتقنيات والخدمات المعنية بكامل سلسلة صناعة التعبئة والتغليف على مستوى جميع مراحلها. ويقوم المعرض، من خلال استغلال الموارد المتراكمة على مدى السنوات العشرين الماضية وكذلك من خلال تأثيرات التوسع العالمي والتخطيط الصناعي، بربط ودفع تطور صناعة التعبئة والتغليف العالمية، وهذا إلى جانب خلق قيمة كبيرة تعزز الـ"تكافل" في سلسلة صناعة التعبئة والتغليف على مستوى جميع مراحلها.

من المتوقع أن يشهد منتدى WEPACK 2024 زيادة كبيرة في عدد الزوار والمشترين من جميع أنحاء العالم خاصة بعد تيسير سياسات منح التأشيرات في الصين للأجانب وإدخال نظام للسفر بدون تأشيرة للمسافرين من بعض البلدان، الأمر الذي يجعل من المعرض وجهة هامة وعالمية للصناعة بأكملها.

للتواصل: Oliver Zhang، [email protected]