سيُسلّط معرض AID 2026 الضوء على الفرص المتنامية والواعدة في اقتصاد كبار السن

شنغهاي، 6 مايو 2026 /PRNewswire/ -- يُقام المعرض الدولي لرعاية كبار السن، وطب إعادة التأهيل، والرعاية الصحية، شنغهاي 2026 (ويُشار إليه فيما بعد بـ AID 2026)، والذي يُعد على نطاق واسع الحدث الرائد في الصين لقطاعات رعاية كبار السن واقتصاد كبار السن، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 يونيو في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC)، القاعات W1–W5. ويمتد المعرض على مساحة تتجاوز 60,000 متر مربع، ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 600 عارض من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب ما يُقدّر بنحو 100,000 زائر. كما سيعرض أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في مجالات رعاية كبار السن الذكية، وأجهزة إعادة التأهيل، وتقنيات المعيشة المساعدة، والخدمات الصحية المتكاملة عبر سلسلة القيمة بأكملها.

يشهد السكان في الصين شيخوخة سريعة، حيث بلغ عدد المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر نحو 323 مليون نسمة، وهو ما يمثل 23% من إجمالي السكان. وفي هذا السياق، تعطي الحكومة أولوية كبيرة لاقتصاد كبار السن — إذ يدعو تقرير عمل الحكومة لعام 2026 بشكلٍ صريح إلى توسيع خدمات رعاية كبار السن وتعزيز محركات نمو جديدة في هذا القطاع. كما يتضمن الدليل المُحدّث للقطاعات المُشجَّعة للاستثمار الأجنبي إدراج خدمات رعاية المسنين، وتحديث المنازل والبنية التحتية لتكون ملائمة لكبار السن، وتصنيع منتجات رعاية كبار السن، كقطاعات مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي. علاوة على ذلك، يجري تنفيذ العديد من البرامج التجريبية لمؤسسات رعاية المسنين ذات الاستثمار الأجنبي في المدن الرئيسية، مما يسهل دخول الشركات الدولية إلى السوق.

تشير التوقعات السوقية إلى أن اقتصاد كبار السن في الصين سيتجاوز 30 تريليون يوان صيني بحلول عام 2035، مما يفتح آفاقًا واسعة من الفرص أمام الشركات المحلية والدولية على حد سواء. وفي هذا السياق، سيستضيف معرض AID 2026 فعاليات مخصصة تهدف إلى مساعدة المشاركين على فهم ديناميكيات سوق رعاية كبار السن في الصين بشكلٍ أعمق. كما أطلق المعرض مؤخرًا حسابات رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي الدولية تحت اسم "الشيخوخة في الصين"، حيث يُرحَّب بالمهتمين بمتابعتها للحصول على أحدث التحديثات والرؤى المتعلقة بالقطاع."

باعتبارها المدينة المضيفة، تبرز شنغهاي ليس فقط كواحدة من أسرع المدن في الصين من حيث شيخوخة السكان، بل أيضًا كسوق يتمتع فيه كبار السن بقوة شرائية عالية، وطلب متزايد على الخدمات ذات الجودة، وانفتاح ملحوظ على التقنيات الحديثة والابتكارات. وبصفتها المركز التجاري الأهم في البلاد، توفر شنغهاي للشركات الدولية بوابة مباشرة للوصول إلى هذه الشريحة الديناميكية من المستهلكين. هذا المزيج الفريد يجعل من المدينة منصة انطلاق مثالية لاستكشاف الفرص التجارية في قطاع رعاية كبار السن في الصين.

يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمعرض AID عبر: www.china-aid.com/en للتسجيل مجانًا.

AID من .Shanghai Aging Industry Development Co., Ltd

مسؤول اتصال AID: Orin Song

الهاتف: +86-21-6076-9528

البريد الإلكتروني: [email protected]