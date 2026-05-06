L'AID 2026 présentera les opportunités florissantes de la Silver Economy

SHANGHAI, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- L'exposition internationale des soins aux personnes âgées, de la médecine de réadaptation et des soins de santé, Shanghai 2026 (ci-après dénommée AID 2026), largement reconnue comme le principal événement chinois pour les secteurs des soins aux personnes âgées et de la silver economy, se tiendra du 4 au 6 juin au Shanghai New International Expo Center (SNIEC), dans les halls W1-W5. S'étendant sur plus de 60 000 mètres carrés, l'exposition devrait accueillir plus de 600 exposants du monde entier et environ 100 000 visiteurs, qui présenteront des solutions de pointe en matière de soins intelligents aux personnes âgées, d'appareils de rééducation, de technologies d'assistance à l'autonomie et de services de santé intégrés sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

La population vieillissante de la Chine augmente rapidement, le nombre de citoyens âgés de 60 ans et plus atteignant 323 millions, soit 23 % de la population totale. En réponse, le gouvernement donne la priorité à la silver economy - le rapport 2026 sur le travail gouvernemental appelle explicitement à développer les services de soins aux personnes âgées et à encourager de nouveaux moteurs de croissance dans ce secteur. Le Catalogue des industries encouragées pour l'investissement étranger, récemment mis à jour, inclut les services de soins aux personnes âgées, la rénovation adaptée au vieillissement et la fabrication de produits de soins aux personnes âgées parmi les secteurs ouverts à l'investissement étranger. En outre, de nombreux programmes pilotes destinés aux établissements de soins pour personnes âgées à capitaux étrangers sont en cours dans des villes clés, ce qui facilite l'entrée sur le marché des entreprises internationales.

Les prévisions de marché estiment que l'économie chinoise de l'argent dépassera les 30 000 milliards de RMB d'ici 2035, ce qui représente de vastes opportunités pour les entreprises nationales et internationales. AID 2026 organisera des événements spécifiques pour aider les participants à mieux comprendre la dynamique du marché chinois des soins aux personnes âgées. En outre, l'exposition a récemment lancé des comptes de médias sociaux à l'étranger intitulés "Aging in China", que les parties intéressées sont invitées à suivre pour obtenir les dernières mises à jour et des informations sur l'industrie.

En tant que ville hôte, Shanghai se distingue non seulement comme l'une des villes chinoises où le vieillissement est le plus rapide, mais aussi comme un marché où les personnes âgées disposent d'un pouvoir d'achat important, d'une forte demande de services de qualité et d'une ouverture remarquable aux nouvelles technologies et aux innovations. Premier centre commercial du pays, Shanghai offre aux entreprises internationales une passerelle directe vers cette base de consommateurs dynamique. Cette combinaison unique fait de la ville le point de départ idéal pour explorer les opportunités commerciales dans le secteur des soins aux personnes âgées en Chine.

Vous êtes cordialement invité à Shanghai en juin 2026 pour explorer les partenariats, découvrir les tendances émergentes et exploiter le marché dynamique des soins aux personnes âgées en Chine. Veuillez consulter le site officiel d'AID www.china-aid.com/en pour vous inscrire gratuitement. Le marché chinois des soins aux personnes âgées, qui représente plusieurs billions de yuans, attend votre participation !

Aide de la société Shanghai Aging Industry Development Co.

Point de contact AID : Orin Song

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