AID 2026 dará a conocer las oportunidades en auge de la "economía de la tercera edad"

SHANGHAI, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- International Exhibition of Senior Care, Rehabilitation Medicine and Healthcare, Shanghai 2026 (en lo sucesivo, AID 2026), ampliamente reconocida como la principal feria de China dedicada a los sectores del cuidado de las personas mayores y la economía de la tercera edad, se celebrará del 4 al 6 de junio en el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones de Shanghái (SNIEC), pabellones W1-W5. Con una superficie de más de 60.000 metros cuadrados, se espera que la feria acoja a más de 600 expositores de todo el mundo y a unos 100.000 visitantes, y que presente soluciones de vanguardia en el ámbito de la atención inteligente a las personas mayores, los dispositivos de rehabilitación, las tecnologías de vida asistida y los servicios de salud integrados a lo largo de toda la cadena de valor.

La población de edad avanzada de China está creciendo rápidamente, con un número de ciudadanos de 60 años o más que alcanza los 323 millones, lo que representa el 23 % de la población total. En respuesta a ello, el Gobierno da prioridad a la 'economía de la tercera edad': el Informe de Trabajo del Gobierno de 2026 aboga explícitamente por ampliar los servicios de atención a las personas mayores y fomentar nuevos motores de crecimiento en este sector. El Catálogo de Industrias Fomentadas para la Inversión Extranjera, recientemente actualizado, incluye los servicios de atención a las personas mayores, la adaptación de edificios para personas mayores y la fabricación de productos para el cuidado de las personas mayores como sectores abiertos a la inversión extranjera. Además, se están llevando a cabo múltiples programas piloto para instituciones de atención a las personas mayores con inversión extranjera en ciudades clave, lo que facilita la entrada en el mercado a las empresas internacionales.

Las previsiones de mercado estiman que la 'economía de la tercera edad' de China superará los 30 billones de yuanes en 2035, lo que supone enormes oportunidades tanto para las empresas nacionales como para las internacionales. AID 2026 organizará eventos específicos para ayudar a los participantes a comprender mejor la dinámica del mercado de China de la atención a las personas mayores. Además, la feria ha lanzado recientemente cuentas en redes sociales internacionales bajo el nombre "Aging in China", que invitamos a seguir a todas las partes interesadas para estar al día de las últimas novedades y conocer las perspectivas del sector.

Como ciudad anfitriona, Shanghái destaca no solo por ser una de las ciudades de China con mayor envejecimiento de la población, sino también por ser un mercado en el que las personas mayores poseen un considerable poder adquisitivo, una gran demanda de servicios de calidad y una notable apertura hacia las nuevas tecnologías y las innovaciones. Como principal centro comercial del país, Shanghái ofrece a las empresas internacionales una puerta de entrada directa a esta dinámica base de consumidores. Esta combinación única convierte a la ciudad en la plataforma de lanzamiento ideal para explorar oportunidades de negocio en el sector del cuidado de personas mayores en China.

Le invitamos cordialmente a Shanghái en junio de 2026 para explorar posibles colaboraciones, descubrir nuevas tendencias y acceder al dinámico mercado de China de la atención a las personas mayores. Visite la página web oficial de AID, www.china-aid.com/en, para inscribirse de forma gratuita. ¡El mercado de China de la atención a las personas mayores, valorado en varios billones de yuanes, espera su participación!

AID from Shanghai Aging Industry Development Co., Ltd.

Contacto de AID: Orin Song

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