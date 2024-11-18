شارك الأستاذ Neng Wang من كلية CKGSB في تأليف ورقة بحثية عن الدين الحكومي مع Thomas J. Sargent الحائز على جائزة نوبل ومؤلفين آخرين

بكين, 18 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- شارك الأستاذ Neng Wang، أستاذ كرسي المالية المتميز والمساعد الأول لعميد كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (CKGSB)، مؤخرًا في تأليف ورقة بحثية بالتعاون مع الحائز على جائزة نوبل Thomas J. Sargent، ومع مؤلفين آخرين، ونُشِرت الورقة البحثية في PNAS بعنوان "إدارة الديون الحكومية". PNAS، أو وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، هي مجلة الأكاديمية الوطنية للعلوم الأمريكية، والمعروفة في كثير من الأحيان باعتبارها واحدة من ثلاث مجلات علمية عامة مرموقة إلى جانب Nature وScience.

Neng Wang, Dean's Distinguished Chair Professor of Finance, Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB)

تعمل الورقة البحثية على وضع نموذج احتمالي جديد لمعدلات الضرائب وإطار الدين/الناتج المحلي الإجمالي للحكومات لتحسين الإدارة المالية في أوقات عدم اليقين.

إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى أن البلد ينتج أكثر مما يدين به، مما يمده بأساس مالي متين، في حين أن النسبة العالية تهدد الخدمات العامة وتحويل الأصول بين الأغنياء والفقراء، مما يدفع الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب وإنفاق أقل للمال. وطورالمؤلفون نموذج بارو بمعايير المخاطر والفرص، وجادلوا بأن الحكومة يجب أن تبقي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة، وأن تعتمد معدل ضريبي ثابت يمكنه تمويل مبلغ معين من فائضها إلى الناتج المحلي الإجمالي. وجدوا أنه من خلال شراء أو بيع أوراق شيلر المالية المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، يمكن للحكومة التحوط من مخاطر الفائض الأساسي، واقتراض ديون خالية من المخاطر، واستقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على استقرار معدلات الضرائب، وبالتالي تصبح أكثر استدامة ماليًا.

تقدم الدراسة إرشادات لوزراء المالية والاقتصاديين من بعدهم لإدارة الدين الحكومي بعقلية مستدامة، إذ تكافح الحكومات مع قيود الإنفاق العام في عصر ما بعد أزمة كوفيد.

شارك في تأليف هذه الورقة البحثية Neng Wang، أستاذ كرسي المالية البارز في كلية CKGSB؛ وThomas J. Sargent، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك وزميل أول في معهد هوفر في جامعة ستانفورد؛ والأستاذ Wei Jiang من قسم الهندسة الصناعية وتحليل القرارات في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا؛ والأستاذ Jinqiang Yang من كلية المالية في جامعة شنغهاي للتمويل والتكنولوجيا الاقتصاد.

وفي دراسة لاحقة حصلت بالفعل على الموافقة من Journal of Finance، وبعنوان "نظرية p للضرائب وإدارة الديون"، يستكشف الأستاذ Neng Wang وزملاؤه المؤلفون العوامل التي تحدد الحد الأقصى المستدام لنسبة الديون الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال إظهار ما يحدث إذا كان هناك عجز عن سداد الديون.

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