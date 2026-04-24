شاشة LG OLED evo ترتقي بمعايير الجودة العالية وتأتي بالمزيد من التطور والتميّز

توفر شاشة OLED evo من "إل جي" درجات أسود مثالية واستجابة فورية ودقة ألوان احترافية، وذلك بفضل سنوات من التطوير والتحسين في مجموعة شاشات "إل جي" المتميزة

ستطلق "إل جي" هذا الصيف شاشة UltraGear الرائدة الجديدة بحجم 52 بوصة ودقة 5K2K ومعدل تحديث 240 هرتز

تعكس الشاشة الجديدة سعي "إل جي" المتواصل لتقديم أحدث تقنيات العرض لديها للاعبين المحترفين والمبدعين على حد سواء

دبي،الإمارات العربية المتحدة 24 أبريل 2026

/PRNewswire/ -- تُعيد إل جي إلكترونيكس (إل جي) تعريف إمكانيات العرض في شاشاتها. ومع استمرار تقنية OLED في إحداث نقلة نوعية في قطاع الشاشات، تكشف "إل جي" عن الهندسة الكامنة وراء تقنية UltraGear™ OLED evo، مما يرسي معياراً جديداً للتميز البصري للاعبين والمبدعين والمحترفين على حد سواء.

ويكمن جوهر شاشة UltraGear™ OLED evo في الالتزام بالدقة، حيث توفر درجات لون أسود أعمق وتباين أغنى وأوقات استجابة تواكب البيئات الأكثر تطلباً، سواء كانت جلسة ألعاب تنافسية أو جلسة عمل إبداعي حساس للألوان أو تجربة ترفيهية.

LG OLED evo™: The Display Technology That Continues to Define the Premium Standard

وهي أكثر من مجرد شاشة، بل منصة أمضت "إل جي" سنوات في تطويرها، وهي على وشك أن تخطو خطوتها الأهم حتى الآن.

الميزة التي لا تُضاهى في تقنية OLED من "إل جي"

لطالما كانت "إل جي" في طليعة تطوير شاشات OLED لأكثر من عقد من الزمن، حيث رسّخت هذه التقنية كمعيار مرجعي في قطاع التلفزيونات المتميزة وكسبت ثقة شركات البث وخبراء الشاشات في جميع أنحاء العالم. وتعتمد سلسلة شاشات UltraGear™ OLED evo™ الآن على نفس بنية البكسل ذاتية الإضاءة، مما يوفر أداءً موثوقاً للحواسيب المكتبية المخصصة للألعاب.

وعلى عكس شاشات LCD التقليدية التي تعتمد على الإضاءة الخلفية، يتحكم كل بكسل بشاشة OLED من "إل جي" بإضاءته الخاصة، مما يتيح الحصول على درجات أسود مثالية وتباين لا نهائي ودقة ألوان فائقة، وهي عناصر أساسية لكل من المبدعين واللاعبين. وتضمن أوقات الاستجابة شبه الفورية التي تبلغ 0.03 مللي ثانية حركة سلسة للغاية، بينما توفر الأسطح المضادة للتوهج ومنخفضة الانعكاس صوراً واقعية مع تقليل إجهاد العين.

شاشة رائدة جديدة توفر ذروة الانغماس

ستعيد "إل جي" تعريف تجربة الانغماس هذا الصيف مع تحفة UltraGear الجديدة. وهي شاشة عملاقة بحجم 51.6 بوصة تمتلك انحناء يبلغ 1000R سيغمر اللاعبين، وتضمن دقة 5K2K ومعدل تحديث فائق الاستجابة يبلغ 240 هرتز تفاصيل مذهلة دون فقدان أي إطار.

يعتبر الطراز القادم 52G930B-B تتويجاً لهذا النهج الهندسي الدقيق ورسالة "إل جي" الواضحة التي تهدف لتوفير تجربة ألعاب مثالية للجميع.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة شاشات LG UltraGear OLED الكاملة، يُرجى زيارة https://www.lg.com/ae/ultragear-gaming-oled.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الترفيه الإعلامي

تُعد شركة إل جي لحلول الترفيه الإعلامي (MS) مبتكرًا معترفًا به في مجال أجهزة التلفاز، وأنظمة الصوت، والشاشات، ومنصة التلفاز الذكي. تُعزز شركة MS تجربة الترفيه الإعلامي من خلال أجهزة تلفاز OLED، المعروفة بلونها الأسود المثالي وألوانها الدقيقة، بالإضافة إلى أجهزة تلفاز QNED LCD الفاخرة، والمدعومة بمنصة webOS الذكية والشخصية. كما تقدم شركة MS شاشات الألعاب، والشاشات التجارية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة العرض (البروجكتور)، والأجهزة السحابية، والشاشات الطبية المصممة لتعزيز كفاءة عمل العملاء وتوفير قيمة كبيرة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة www.LGnewsroom.com.

