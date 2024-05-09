شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): فصل جديد: صربيا والصين تواصلان تعميق التعاون

بكين ، 9 مايو 2024 / PRNewswire / -- في الآونة الأخيرة ، أثار رد من الرئيس الصيني شي جين بينغ حماسة وإلهام العمال في مصنع HBIS Smederevo للصلب في صربيا. وردًا على رسالتهم السابقة ، شجعهم "شي" على تقديم مساهمات جديدة لصداقة الصين وصربيا.

وكان ثلاثون من العمال الصرب من مصنع الصلب قد كتبوا رسالة إلى "شي" ، يشرحون فيها له التطورات الأخيرة في المصنع ويعبرون عن امتنانهم لدعمه في إعادة إحياء المصنع الشهير.

وكان مصنع الصلب الذي تأسس في عام 1913 في مدينة سميدرييفو يُشار إليه سابقًا بأنه "فخر صربيا". ومع ذلك ، منذ أواخر التسعينات ، كان المصنع على وشك الإغلاق حتى وصل الاستثمار الصيني في عام 2016. وفي العام نفسه ، زار "شي" المصنع والتقى بعماله.

وبفضل أنظمة الإدارة والتكنولوجيا المتقدمة للصين ، أصبح المصنع مربحاً وأصبح الآن واحدًا من أكبر ثلاثة مصدرين في صربيا.

صداقة فولاذية

وصل "شي" إلى بلغراد يوم الثلاثاء لأداء زيارته الحكومية الثانية إلى صربيا ، وتتزايد التوقعات بأن الصداقة الفولاذية بين البلدين سيتم إثراؤها وتعزيزها.

وفي مقالة موقعة نشرت يوم الثلاثاء على وسائل الإعلام الصربية ، قال "شي" إن الصين وصربيا لا تزالان صديقتين حقيقيتين وشريكتين جيدتين ، بغض النظر عن التغيرات في المشهد الدولي.

وقال "شي" في المقال: "صداقتنا الفولاذية تنمو باستمرار ، مما يضع نموذجاً للتفاعلات بين الدول والأفراد".

وأشار "شي" في المقال إلى أنه ينبغي للبلدين تعزيز مجالات التعاون متعددة الأبعاد بين الشعبين، بالإضافة إلى مسارات التبادل الثقافية وتنويع مجالات التعاون على المستوى دون الوطني.

وقال "شي": "يجب أن نستفيد بشكل جيد من التأثير المشترك لـ"إعفاء التأشيرة المتبادلة بالإضافة إلى الرحلات الجوية المباشرة" ، بالإضافة إلى مراكزنا الثقافية المعنية ، لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والرياضة والثقافة والسياحة ،" مضيفًا أنه ينبغي خلق المزيد من الفرص للشباب حتى يمكن نقل الصداقة بين الصين وصربيا من جيل إلى جيل.

زخم في التعاون

صربيا هي أول شريك تجاري حر للصين في أوروبا الوسطى والشرقية. في عام 2023 ، أصبحت الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في صربيا وثاني أكبر شريك تجاري لها. وأصبح العسل الصربي، والنبيذ الأحمر، ولحم البقر، والحملان وغيرها من المنتجات الزراعية ذات شعبية بين المستهلكين الصينيين.

وقال "شي" في المقال: "إن تعاوننا المزدهر في العلاقات التجارية والاقتصادية، والسلسلة الصناعية وتطوير البنية التحتية يعطي دفعة كبيرة لعملية التحديث الخاصة بنا".

وقال الرئيس الصيني إنه يتعين على البلدين إطلاق المزيد من إمكانات التعاون المتبادل المنفعة، وتحقيق خطة العمل المتوسطة الأجل للتعاون في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وبناء المزيد من المشاريع الرئيسية.

وقال: "يجب علينا توسيع التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي، والتصنيع المتقدم، والطاقة الخضراء، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الناشئة".

وفي خطاب مكتوب عند وصوله إلى العاصمة الصربية بلغراد ، قال "شي" إنه يتطلع إلى تبادل وجهات نظر متعمقة مع الرئيس الصربي "ألكسندر فوشيتش" حول العلاقة الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال "شي" في خطابه: "أنا واثق من أن هذه الزيارة ستكون مثمرة وستفتح فصلاً جديداً في العلاقات بين الصين وصربيا".

https://news.cgtn.com/news/2024-05-08/A-new-chapter-China-Serbia-continue-to-deepen-cooperation--1tqKIie01dS/p.html