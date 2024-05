CGTN: Nowy rozdział: Chiny i Serbia kontynuują pogłębianie współpracy

PEKIN, 9 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Otrzymana w ostatnim czasie odpowiedź od chińskiego prezydenta Xi Jinpinga podekscytowała i zainspirowała pracowników huty stali HBIS Smederevo Steel Plant w Serbii. Odpowiadając na ich poprzedni list, Xi zachęcił do wnoszenia dalszego wkładu w przyjaźń chińsko-serbską.

Trzydziestu serbskich pracowników huty napisało list do prezydenta Xi, opisując ostatnie wydarzenia w zakładzie i wyrażając wdzięczność za jego wsparcie w odrodzeniu kultowej fabryki.

Założona w 1913 roku w mieście Smederevo huta była niegdyś nazywana „dumą Serbii". Od końcówki lat 90. XX wieku zakładowi groziło zamknięcie, ale w 2016 roku pojawiły się chińskie inwestycje. W tym samym roku Xi odwiedził hutę i spotkał się z jej pracownikami.

Dzięki zaawansowanej chińskiej technologii i systemom zarządzania zakład stał się ponownie rentowny i jest jednym z trzech największych eksporterów w Serbii.

Żelazna przyjaźń

W miniony wtorek Xi przybył do Belgradu ze swoją drugą wizytą państwową w Serbii. Oczekiwania co do tego, że żelazna przyjaźń między dwoma narodami zostanie pogłębiona i wzmocniona, są duże.

W sygnowanym wywiadzie opublikowanym we wtorek w serbskich mediach Xi powiedział, że Chiny i Serbia pozostają prawdziwymi przyjaciółmi i dobrymi partnerami, niezależnie od zmian w krajobrazie międzynarodowym.

„Nasza żelazna przyjaźń stale się rozwija, ustanawiając model interakcji między państwami i ludźmi" – powiedział Xi.

Xi zauważył, że oba kraje powinny promować wielowymiarową wymianę międzyludzką i kulturalną oraz dywersyfikować współpracę na szczeblu niższym niż krajowy.

„Powinniśmy dobrze wykorzystać połączony efekt wzajemnego zniesienia wiz i ustanowienia bezpośrednich lotów, a także nasze ośrodki kulturalne, aby promować współpracę w dziedzinie edukacji, sportu, kultury i turystyki" – powiedział Xi, dodając, że należy stworzyć więcej możliwości dla młodzieży, aby przyjaźń chińsko-serbska mogła być kontynuowana z pokolenia na pokolenie.

Dynamika współpracy

Serbia jest pierwszym partnerem Chin w obszarze wolnego handlu w Europie Środkowo-Wschodniej. W 2023 roku Chiny stały się największym źródłem inwestycji zagranicznych Serbii i jej drugim co do wielkości partnerem handlowym. Serbski miód, czerwone wino, wołowina, jagnięcina i inne produkty rolne stały się popularne wśród chińskich konsumentów.

„Nasza kwitnąca współpraca w zakresie handlu i stosunków gospodarczych, łańcucha przemysłowego i rozwoju infrastruktury stanowi dla nas silny impuls dla procesu modernizacji" – powiedział Xi w sygnowanym wywiadzie.

Prezydent Chin podkreślił, że oba kraje powinny dalej uwalniać potencjał wzajemnie korzystnej współpracy, realizować średniookresowy plan działania na rzecz współpracy w ramach inicjatywy Pasa i Drogi oraz realizować więcej flagowych projektów.

„Powinniśmy rozszerzyć współpracę w zakresie innowacji technologicznych, zaawansowanej produkcji, zielonej energii, gospodarki cyfrowej, sztucznej inteligencji i innych wschodzących obszarów" – powiedział.

W pisemnym oświadczeniu po przybyciu do stolicy Serbii, Belgradu, Xi powiedział, że z niecierpliwością oczekuje na dogłębną wymianę poglądów z prezydentem Serbii Aleksandarem Vuciciem na temat stosunków dwustronnych i innych kwestii stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania.

„Jestem przekonany, że ta wizyta będzie owocna i otworzy nowy rozdział w stosunkach chińsko-serbskich" – powiedział Xi w przemówieniu.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-08/A-new-chapter-China-Serbia-continue-to-deepen-cooperation--1tqKIie01dS/p.html