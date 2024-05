CGTN: Um novo capítulo: China e Sérvia continuam aprofundando cooperação

PEQUIM, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Recentemente, uma resposta do presidente chinês Xi Jinping empolgou e inspirou os trabalhadores da usina siderúrgica HBIS Smederevo, na Sérvia. Respondendo à carta anterior, Xi os encorajou a fazer novas contribuições para a amizade China-Sérvia.

Trinta trabalhadores sérvios da siderúrgica escreveram uma carta a Xi, explicando os recentes desenvolvimentos na fábrica e expressando a sua gratidão pelo seu apoio no renascimento da icónica fábrica.

Fundada em 1913 na cidade de Smederevo, a siderúrgica já foi aclamada como "o orgulho da Sérvia". Desde o fim da década de 1990, no entanto, a fábrica esteve à beira do encerramento até à chegada do investimento chinês em 2016. No mesmo ano, Xi visitou a fábrica e se reuniu com seus trabalhadores.

Graças à tecnologia avançada e aos sistemas de gestão da China, a fábrica se tornou rentável e agora um dos três maiores exportadores da Sérvia.

Uma amizade férrea

Xi chegou a Belgrado na terça-feira para fazer sua segunda visita de Estado à Sérvia, sendo altas as expectativas de que a amizade férrea entre as duas nações será ainda mais enriquecida e fortalecida.

Em um artigo assinado e publicado na terça-feira nos meios de comunicação sérvios, Xi disse que a China e a Sérvia continuam sendo verdadeiros amigos e bons parceiros, independentemente das mudanças no cenário internacional.

"Nossa amizade férrea está sempre crescendo, estabelecendo um modelo para interações entre estados e entre pessoas", disse Xi no artigo.

Xi observou no artigo que os dois países devem promover intercâmbios culturais e interpessoais multidimensionais, bem como diversificar a cooperação subnacional.

"Devemos fazer bom uso do efeito combinado da 'isenção mútua de vistos e mais voos diretos', bem como de nossos respectivos centros culturais, para promover a cooperação na educação, esportes, cultura e turismo", disse Xi, acrescentando que mais oportunidades para a juventude devem ser criadas para que a amizade China-Sérvia possa ser transmitida de geração em geração.

Momento de cooperação

A Sérvia é o primeiro parceiro de comércio livre da China na Europa Central e Oriental. Em 2023, a China se tornou a maior fonte de investimento estrangeiro da Sérvia e seu segundo maior parceiro comercial. O mel, o vinho tinto, a carne bovina, o cordeiro e outros produtos agrícolas da Sérvia se tornaram populares entre os consumidores chineses.

"Nossa próspera cooperação nas relações comerciais e econômicas, na cadeia industrial e no desenvolvimento de infraestrutura dá um grande impulso a nosso respectivo processo de modernização", disse Xi no artigo.

O presidente chinês disse que os dois países deveriam liberar ainda mais o potencial de cooperação mutuamente benéfica, cumprir o plano de ação de médio prazo para a cooperação no âmbito da Iniciativa do Cinturão e Rota, além de construir mais projetos emblemáticos.

"Devemos expandir a cooperação em inovação tecnológica, produção avançada, energia ecológica, economia digital, inteligência artificial e outras áreas emergentes", disse ele.

Em um discurso escrito após sua chegada à capital sérvia, Belgrado, Xi disse que espera ter uma troca de pontos de vista aprofundada com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, sobre a relação bilateral e outras questões de interesse mútuo.

"Estou confiante de que esta visita será frutífera e abrirá um novo capítulo nas relações China-Sérvia", disse Xi no discurso.

https://news.cgtn.com/news/2024-05-08/A-new-chapter-China-Serbia-continue-to-deepen-cooperation--1tqKIie01dS/p.html

FONTE CGTN