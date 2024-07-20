شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا ومكتب تلفزيون الصين بالأمم المتحدة: الفرص العالمية في تعميق إصلاح الصين في العصر الجديد

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MediaLinks TV LLC

20 يوليو, 2024, 20:58 AST

شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا ومكتب تلفزيون الصين بالأمم المتحدة يصدران بيان "الفرص العالمية في تعميق إصلاح الصين في العصر الجديد"

واشنطن، 20 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت الصين اختتام أحد أهم أحداثها السياسية - الجلسة العامة الثالثة - بالتعهد بتعميق الإصلاح والنهوض بالتحديث الصيني.

كان هناك العديد من الإعلانات الرئيسية الأخرى في حدث هذا العام - لتحديث نظام الحوكمة في الصين ، وضمان قفزة نوعية في الإنتاجية بناءً على أحدث ثورة علمية وتكنولوجية ، ووضع الأساس لمجتمع حديث بحلول منتصف هذا القرن.

كما دعا بيان صدر في نهاية الدورة التي استمرت أربعة أيام إلى التنمية الريفية والحضرية وكذلك التوزيع العادل للدخل.

كيف ستؤثر هذه السياسات على المواطنين الصينيين؟ وما هي التداعيات العالمية؟

للإجابة على هذه الأسئلة وأكثر من ذلك ، تنظم شركة "مجموعة الصين للإعلام" (China Media Group) حدثًا في مدينة نيويورك في 22 يوليو ، مع التركيز على الفرص التي يجلبها تعميق إصلاح الصين. سوف يتعمق المحللون والخبراء من الشركات الرائدة والأكاديميين المشهورين في الجلسة العامة الثالثة ومبادئها الرئيسية، ومناقشة كيف يجلب تحديث الصين والإصلاحات الأخرى فرصًا جديدة للعالم.

ستقوم لجنة من الخبراء تضم كبير الاقتصاديين السابقين في "جي بي مورغان تشيس" (JPMorgan Chase)، أنتوني تشان؛ والأستاذ بجامعة "روبرت موريس"، أنتوني موريتي؛ ورئيس السابق لمكتب واشنطن بٍمجلة "مراجعة الاستخبارات التنفيذية (Executive Intelligence Review)، ويليام جونز، بالتوسع في الموضوعات الرئيسية للدورة العامة الثالثة وتأثيرها على الصين والعالم.

(يتم توزيع هذه المواد من قبل شركة "ميديا لينكس تي في إل إل سي" (MediaLinks TV، LLC) نيابةً عن تلفزيون الصين المركزي. وتتوفر المزيد من المعلومات في وزارة العدل في العاصمة واشنطن.)

للتواصل: [email protected]

 

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