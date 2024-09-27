شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا CGTN ومكتب تلفزيون الصين CCTV بالأمم المتحدة: فعالية قصة وطني الصين: منتدى قادة شباب المُستَقبل My China Story: Future Youth Leaders Forum

شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا CGTN ومكتب تلفزيون الصين CCTV بالأمم المتحدة يُطلِقان فعالية قصة وطني الصين: منتدى قادة شباب المُستَقبل My China Story: Future Youth Leaders Forum

ولاية واشنطن، 27 سبتمبر، 2024 / PRNewswire/ -- مع اقترابنا من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، سيسلط حدث خاص تُقَدمه مجموعة وسائل الإعلام الصينية وبنك الصين في الولايات المتحدة الضوء على التزام البلاد بالسلام والتقدُّم من خلال شبابنا؛ قادة الغد.

في 28 سبتمبر في مدينة نيويورك، سيجمع "My China Story: The Future Youth Leaders Forum" الدبلوماسيين والأساتذة والمحللين والطلاب من الصين والولايات المتحدة لفهم التحديات المعقدة التي نواجهها اليوم والحلول التي يمكن لقادة الغد تقديمها.

خلال زيارة الرئيس الصيني Xi Jinping إلى سان فرانسيسكو العام الماضي، دعا 50 ألف شاب أمريكي لزيارة الصين من خلال برامج الدراسة والتبادل على مدى السنوات الخمس المقبلة؛ لإيمانه بأن الشباب يمكن أن يساعدوا في بناء علاقات أفضل بين الصين والولايات المتحدة.

سيخبرنا المعلمون الذين زاروا الصين عن تجاربهم، وكيف توفر هذه التبادلات بين الناس للطلاب فرصة لمعرفة المزيد عن الثقافة الصينية، وتكوين صداقات دائمة ومساعدتهم على اكتساب نظرة عالمية.

سنستمع إلى الطلاب حول رحلاتهم إلى الصين، والأماكن التي زاروها، والأشخاص الذين التقوا بهم، وكيف أثرت هذه الرحلات على رحلة تعليمهم وعززت آمالهم في تحسين العلاقات الصينية الأمريكية.

تؤكد الفعالية على أهمية فهم وتقدير الشباب في كل من الصين والولايات المتحدة لبعضهم بعضًا كجزء من جهد أوسع لتحسين العلاقات من خلال التفاعلات العامة المستمرة.

(توزع هذه المواد الدعائية بواسطة MediaLinks TV المحدودة نيابة عن CCTV، وتتوفر المزيد من المعلومات في وزارة العدل في العاصمة واشنطن).

للتواصل: [email protected]