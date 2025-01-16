شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) بالأمم المتحدة: عودة "افتتاحية احتفالات مهرجان الربيع" التي تُنظمها مجموعة وسائل الإعلام الصينية إلى مدينة نيويورك

واشنطن، 16 يناير 2025 /PRNewswire/ -- شبكة تلفزيون الصين الدولية بأمريكا (CGTN) ومكتب تلفزيون الصين (CCTV) يُعلنان عن عودة "افتتاحية احتفالات مهرجان الربيع" الذي تستضيفه مجموعة الصين للإعلام، إلى مدينة نيويورك

مع اقتراب عام الثعبان (في التقويم الصيني)، يصل حَدَث "افتتاحية احتفالات مهرجان الربيع" إلى مدينة نيويورك للاحتفال بالتقاليد الغنية لرأس السنة الصينية.

يعتمد حدَث هذا العام على النجاح والزخَم الذي حققه الحدث الافتتاحي المُعترَف به على نطاق واسع في عام 2024، حيث يعمل على جلب ثقافة رأس السنة الصينية إلى الجمهور العالمي مع تعزيز التبادُل الثقافي والتفاهُم المُتبادَل بين المُجتمعات المتنوعة في جميع أنحاء العالم.

سيُقدم ضيوف مُميَّزون يُمَثلون الصين، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة رسائل مؤثرة تهدف إلى تعزيز التبادُل الثقافي والوحدة العالمية.

يتم تقديم عرض أزياء صيني عصري مُستوحَى من لعبة الفيديو الحائزة على جوائز "Black Myth: Wukong" لإبهار الحضور، كما ستتم دعوة نجوم الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA للانضمام إلى العرض، ليُقدموا دمجًا مُبتكَرًا بين الرياضة والأناقة على المنصة، مع تسليط الضوء على التصميم الصيني التقليدي، والمُعاصر.

يستمتع الحضور بعرض قوي لأداء بلغة الإشارة من الفائز بـ "Golden Buzzer" في برنامج America's Got Talent بجانب مجموعة مُتنوعة من المُؤَدين، كما ستُتاح لهم فرصة المُشارَكة في فقرة تفاعُلية لتعَلُّم عبارات بلغة الإشارة الاحتفالية، لتعزيز الشمولية والتواصُل بدون حواجز.

سيجتمع موسيقيون وفنانون دوليون وصينيون، بما في ذلك طُلاب من مدرسة Lincoln الثانوية في ولاية واشنطن، للاحتفال بمزيج الشرق والغرب، وإبراز جمال التنوُّع، والتناغُم من خلال الأغاني، والرقصات.

قبل العرض، يمكن للضيوف الاستمتاع بحفل استقبال ثقافي يتميز بعرض تُحَف صينية رائعة، مع فُرَص للتواصل مع مُحترفين من مُختلَف الصناعات.

من المُقرر أن يُقام حدَث هذا العام ليلة الخميس، 16 يناير، بحضور أكثر من 150 ضيفًا مُميزًا، ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي أَدرَجت فيه منظمة اليونسكو UNESCO مؤخرًا "مهرجان الربيع، والمُمارَسات الاجتماعية للشعب الصيني احتفالًا بالعام الجديد التقليدي" على القائمة التمثيلية للتُراث الثقافي غير المادي للبشرية.

في ليلة رأس السنة الصينية، أصبحت مُشاهَدة حفل عيد الربيع الذي قدمته مجموعة الصين للإعلام تقليدًا للعام الجديد بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء العالم؛ حيث تُقَدم ذكريات سعيدة لأجيال من المُشاهدين، وتُصبِح رمزًا ثقافيًا للعالم لاستكشاف الصين وفهمها، ومن المُتوَقع أن يكون حفل هذا العام وليمة ثقافية ضخمة، مليئة بالفرح، والتفاؤُل للجماهير العالمية، احتفالاً بتصنيف اليونسكو لهذا التراث.

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