شراكات كبرى ومسارات تعاون استثمارية تنشأ من القمة السنوية للرؤساء التنفيذيين لـ "مبادرة الأسواق المستدامة" في "قصر هامبتون كورت"، مع تسريع قادة الأعمال العالميين لوتيرة العمل على التحوّل المستدام

تجمّع أكثر من 300 من المديرين التنفيذيين العالميين، والوفود الدولية، والمبتكرين في جلسات الطاولة المستديرة والمعرض السنوي لمبادرة SMI ، بحضور جلالة الملك تشارلز الثالث

وكالة الفضاء الأوروبية أعلنت أن ختم ميثاق Astra Carta الخاص بمبادرة SMI سيتم حمله على مركبة الفضاء ELSA-M ، وهي أول خدمة تجارية لنهاية الحياة في العالم تقو بإزالة الأقمار الصناعية القديمة من الفضاء

إعلان الوزير جون كيري كبطل للمحيط لمبادرة إدارة المحيطات ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة"

الوفد الصيني حضر للبناء على مسارات التعاون عبر الحدود التي تم تأسيسها في قمة مبادرة SMI الصينية في عام 2025 وأكد عقد "المنتدى الثاني لمجلس الصين"، المقرر عقده في يونيو 2026

لندن, 14 مارس 2026 /PRNewswire/ -- اجتمع المديرون التنفيذيون، والمبتكرون، وصنّاع السياسات والمستثمرون العالميون في "قصر هامبتون كورت" هذا الأسبوع لحضور فعاليات جلسات الطاولة المستديرة والمعرض ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة" (SMI) لعام 2026 ، وهي قمة رائدة للقطاع الخاص تركز على تسريع التسليم في العالم الحقيقي للتحوّل المستدام.

جمعت القمة مئات القادة من مختلف الصناعات والبلدان للانتقال إلى ما وراء الطموح ودفع الشراكات والاستثمارات ومسارات العمل التعاوني المجدية في مجالات مثل الطاقة النظيفة والفضاء والذكاء الاصطناعي والاستثمار الرأسمالي والمواد المستدامة والتصنيع المتقدم.

وشمل ذلك أكثر من 50 مديرًا تنفيذيًا من الشركات الصينية ، مما سلط الضوء على المشاركة والقيادة المتنامية لمجلس الصين التابع لـ "مبادرة الأسواق المستدامة". منذ تأسيسه في عام 2021 ، وضع "المجلس" جدول أعمال قوي وعملي للاستدامة يعكس أولويات التنمية للصين ودورها المتزايد في الحوكمة الاقتصادية والبيئية العالمية.

عكست القمة أيضًا النطاق العالمي لـ "مبادرة الأسواق المستدامة" ، حيث حضر المديرون التنفيذيون وكبار الوفود أيضًا من اليابان وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وعلى مستوى أفريقيا والولايات المتحدة.

أصبحت مبادرة الأسواق المستدامة ، التي أسسها جلالة الملك تشارلز الثالث في عام 2020 ، منصة فريدة لـ "دبلوماسية القطاع الخاص" ، حيث حشدت قادة الأعمال العالميين لوضع الاستدامة في مركز خلق القيمة والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الإعلانات الرئيسية

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن مهمة ELSA-M (خدمات نهاية الحياة بواسطة شركة "آستروسكيل" ( Astroscale ) - أطراف متعددة) التي تم تطويرها بواسطة "آستروسكيل - المملكة المتحدة" و"يوتل سات/وان ويب" ( Eutelsat/OneWeb ) و"وكالة الفضاء البريطانية" لإزالة الحطام الفضائي ستحمل ختم "ميثاق الفضاء" ( Astra Carta ) لأول تجربة لها في المدار ، مما يرمز إلى الالتزام بالإدارة المسؤولة للفضاء.

تم الإعلان عن وزير الخارجية جون كيري باعتباره "بطل المحيطات" في "مبادرة إدارة المحيطات" ( OSI ) ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة" لدعم هدف واضح؛ هو دفع المجتمعات المدنية والحكومات والقطاع الخاص إلى العمل في نفس الاتجاه ، والمساعدة في تحويل التزامات المحيطات إلى تقدم عملي وقابل للقياس.

شراكات وتعاون ومشروعات بين القطاعات قائمة على مبادرة SMI

والهدف الرئيسي لفعاليات جلسات الطاولة المستديرة والمعرض ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة" هو تحفيز العمل من خلال تمكين شراكات جديدة ودعم التعاون والمساعدة في إطلاق مشاريع جديدة عبر القطاعات لتسريع نشر الحلول المستدامة.

ومن بين المبادرات الأخيرة التي تسهلها وتدعمها "مبادرة الأسواق المستدامة" ما يلي:

مشروع تجريبي لتكنولوجيا الطاقة في "القصور الملكية التاريخية" يخفض استخدام طاقة تسخين المياه بنسبة تصل إلى 40٪

منذ عرضها في جلسات الطاولة المستديرة لـ "ميثاق الأرض" ( Terra Carta ) ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة" لعام 2025، بدأت شركة تكنولوجيا الطاقة "ميكسيرجي" ( Mixergy )، وهي جزء من محفظة شركة "باركليز كلايميت فنتشرز" ( Barclays Climate Ventures )، بالعمل مع "القصور الملكية التاريخية" لاستخدام أسطوانات المياه الساخنة الذكية لتخفيض استخدام طاقة تسخين المياه بنسبة تصل إلى 40٪ وتخفيف ذروة الطلب من خلال الاتصال بالشبكة. يتم الآن تجربة وحدتين في "قصر هامبتون كورت"، مع إمكانية توسيع الشراكة عبر النطاق الأوسع لعقارات "القصور الملكية التاريخية.

تقنية للتوربينات تدعم استراتيجية Fortescue للصفر الحقيقي. نجحت شركة "إنفيجن إنيرجي" ( Envision Energy ) الصينية في توصيل نموذج أولي لتوربينات الرياح من طراز ( EN182-7.8MW ) إلى الشبكة في الصين لاختبارها. الوحدة متطابقة مع التوربينات التي سيتم نشرها في "مشروع الرياح ببلدة نولاجين" التابع لشركة "فورتسكيو" ( Fortescue ) في منطقة "بيلبارا"، مما يمثل علامة فارقة رئيسية لأول مشروع تشغيلي للرياح لشركة "فورتسكيو" وتعزيز استراتيجيتها من أجل "الصفر الحقيقي". سيتضمن مشروع "نولاجين" نشر 17 توربين هوائي من طراز ( EN182-7.8MW ) من شركة "إنفيجن"، مع وحدات قيد الإنشاء حاليًا سيتم تركيبها في منطقة "بيلبارا". وتتضمن التوربينات، التي تم تصميم لبيئات التعدين والصحراء في أستراليا ، تكنولوجيا الإطار القاعدي ذاتي الانتصاب الخاصة بشركة "نابراويند" ( Nabrawind ) وارتفاع محور يبلغ 188 مترًا لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الطاقة. سيستخدم نظام إدارة الطاقة المتجددة الخاص بشركة "فورتسكيو" الذكاء الاصطناعي لتحسين وإرسال الطاقة عبر محفظتها المتكاملة ، بما في ذلك أنظمة تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة البطاريات.

تعاون جديد في مجال الطاقة المتجددة لتسريع الضيافة المستدامة في آسيا. سلط "تحالف الضيافة المستدامة العالمي" الضوء على تعاون متزايد مع قادة الطاقة المتجددة في الصين ، بما في ذلك شركة "جيه إيه سولار" ( JA Solar ) و"رابطة صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية" ، للمساعدة في توسيع نطاق تبنّي الطاقة النظيفة في قطاع الضيافة العالمي. تهدف الشراكة ، التي تم تسهيلها من خلال قوة التجمع في "مبادرة الأسواق المستدامة"، إلى تعزيز التعاون بين صناعة الضيافة ومقدمي الطاقة المتجددة ، ودعم انتقال القطاع نحو عمليات "صافي إيجابي". يهدف التحالف ، الذي يمثل أكثر من 66000 فندق على مستوى أكثر من 300 علامة تجارية في جميع أنحاء العالم ، إلى تسريع الانتقال نحو صناعة ضيافة بـ "صافي إيجابي".

شراكة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي مع شريك "نادي مارليبون للكريكيت" لتسريع عملية إزالة الكربون

بدعم من "مبادرة الأسواق المستدامة"، تعاونت شركة "إسكبت إيه آي" ( ExpectAI ) و"نادي مارليبون للكريكيت" ( MCC ) لتسريع التقدم نحو طموح "نادي مارليبون للكريكيت" لتحقيق "صافي صفر" في 2040 من خلال إحداث نقلة نوعية في كيفية معالجته لانبعاثات (النطاق 3)، والتي تبلغ حاليًا حوالي 90٪ من بصمته؛ وذلك من خلال البيانات الموثقة على مستوى المورّدين والعمل الممكّن من الذكاء الاصطناعي.

تعاون بين بنك Barclays وشركة ExpectAI لتعزيز مرونة الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة

بتسهيل من "مبادرة الأسواق المستدامة" ، تتعاون شركة "إسكبت إيه آي" مع بنك "باركليز" ( Barclays ) بشكل مباشر لاستكشاف كيف يمكن أن تساعد رؤى الاستدامة القائمة على الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة المتحدة على تحسين الربحية مع تعزيز مرونة الطاقة والحد من الانبعاثات.

شركة بريطانية مبتكرة في مجال الهيدروجين تدعم معرضًا في الهواء الطلق في "قصر هامبتون كورت"

عرضت الشركة البريطانية المبتكرة في مجال الهيدروجين ، "جيوبيورا" ( GeoPura )، "وحدات الطاقة الهيدروجينية" ذات الانبعاثات الصفرية المتطورة الخاصة بها ضمن فعاليات جلسات الطاولة المستديرة والمعرض في إطار "مبادرة الأسواق المستدامة"؛ حيث تعمل وحدات الطاقة الهيدروجينية على تشغيل المراكز والمعارض الخارجية "للقمة"، وتخفيض انبعاثات الكربون وأكاسيد النيتروجين وتحسين جودة الهواء بشكل كبير مقارنةً بمولدات الديزل التقليدية.

إلهام من "المعرض العظيم"

عرض معرض الابتكار في القمة أيضًا تقنيات رائدة تعكس روح "المعرض العظيم" لعام 1851 ، مما يُظهر كيف يمكن أن يساعد الابتكار الرائد ، بدءًا من مراقبة المناخ القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى حلول الطاقة النظيفة من الجيل التالي ، في دفع الموجة التالية من النمو الاقتصادي المستدام.

قالت "جينيفر جوردان - سيفي"، الرئيسة التنفيذية لـ "مبادرة الأسواق المستدامة": "تم تأسيس "مبادرة الأسواق المستدامة" على أساس الاعتقاد بأن القطاع الخاص له دور حاسم يلعب في تسريع الانتقال إلى مستقبل مستدام. تجمع الفعاليات السنوية لـ "جلسات الطاولة المستديرة والمعرض" ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة" القادة العالميين ليس فقط لمناقشة الطموح ، ولكن لدفع العمل في العالم الحقيقي ، وتشكيل الشراكات ، وحشد الاستثمار وتوسيع نطاق الحلول اللازمة لتقديم النمو المستدام.

"ما يجعل "مبادرة الأسواق المستدامة" فريدة هو قدرتها على استدعاء القادة عبر القطاعات والمناطق الجغرافية للتعاون في التحديات النظامية التي تواجه كوكبنا. من خلال العمل معًا ، يمكن للقطاع الخاص فتح الآفاق للابتكار وخلق الفرص الاقتصادية والمساعدة في بناء اقتصاد عالمي مرن ومستدام."

قال "جلين ماندزيوك"، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "تحالف الضيافة المستدامة العالمي": "إن ارتباطنا القوي بـ "مبادرة الأسواق المستدامة" هو المحفز الاستراتيجي الذي حوّل رؤيتنا الطموحة إلى عمل عالمي ملموس. ومن خلال هذه العلامة التجارية الفريدة من نوعها لدبلوماسية القطاع الخاص ، المستلهمة من وحي أفكار جلالة الملك تشارلز الثالث ، قمنا بتكوين شراكات رائدة في البداية مع رائد عالمي مثل شركة "جيه إيه سولار"، والآن تتطور إلى تحالف استراتيجي عميق مع "رابطة صناعة الطاقة الكهروضوئية الصينية". هذا الاستمرار القوي للتعاون هو شهادة على قوة التجمع التي لا تضاهَى في "مبادرة الأسواق المستدامة"، مما يفتح الآفاق لفرص جديدة لحشد الاستثمار السنوي الذي تبلغ قيمته 200 مليار دولار في صناعتنا نحو مستقبل متجدد. معًا ، نحن لا نتبنى فقط الممارسات المستدامة ؛ نحن نصمم تحولاً على مستوى الأنظمة ، مما يثبت أن الطريق إلى قطاع الضيافة بـ "صافي إيجابي" هو قصة النمو النهائية في عصرنا "

مع التركيز على الانتقال العملي المتوائم تجاريًا ، تجمع "مبادرة الأسواق المستدامة" قادة على أعلى مستويات صنع القرار لمعالجة التحديات على مستوى الأنظمة وعبر الصناعات بما لا يمكن لأي منظمة أو قطاع حله بصورة منفردة.

أقيمت فعاليات "المائدة المستديرة والمعرض" ضمن "مبادرة الأسواق المستدامة" في 11 و 12 مارس 2026.

ملاحظات للمحررين

نبذة عن "مبادرة الأسواق المستدامة"

"مبادرة الأسواق المستدامة" هي منظمة القطاع الخاص الرائدة في العالم لتحقيق التحول المستدام؛ وتتميز بعلامتنا التجارية الفريدة من نوعها لـ "دبلوماسية القطاع الخاص".

بفضل رؤية مؤسسنا، صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، وقوتنا الفريدة، تعمل "مبادرة الأسواق المستدامة" على تسهيل العمل بين قادة العالم والمديرين التنفيذيين لوضع الاستدامة في قلب خلق القيمة العالمية.

ونحن نسعى معًا لحشد تريليونات الدولارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام. ويتطلب الاستثمار بهذا الحجم تغييرًا على مستوى الأنظمة العالمية مع التوجه الافتراضي نحو الاستدامة عبر الأسواق والصناعات وسلاسل التوريد. وهنا، توفر تفويضاتنا، "ميثاق الأرض" (Terra Carta) و"ميثاق الفضاء" (Astra Carta) مسارات عملية للقطاع الخاص.

وتؤمن "مبادرة الأسواق المستدامة" أنه من خلال الطموح الجريء والقيادة الشجاعة، يمكننا اغتنام حقبة جديدة من الرخاء العالمي الذي سيستمر لأجيال قادمة. نسمي هذا " قصة النمو في عصرنا الحالي". يمكن قراءة المزيد على موقع الويب: www.sustainable-markets.org

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2731591/5415768/SMI_Logo.jpg