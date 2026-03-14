Le sommet annuel des CEO de la Sustainable Markets Initiative, à l'Hampton Court Palace, a donné lieu à des partenariats et des collaborations d'investissement de premier plan, sur fond d'accélération de la transition vers le développement durable

Plus de 300 CEO, délégations internationales et innovateurs se sont rassemblés lors des tables rondes et de l'exposition de la SMI, en présence de Sa Majesté le Roi Charles III

L'Agence spatiale européenne a annoncé que le sceau Astra Carta de la SMI sera embarqué sur le vaisseau spatial ELSA-M, le premier service commercial de fin de vie au monde pour retirer les vieux satellites de l'espace

Le secrétaire d'État John Kerry est annoncé comme défenseur des océans dans le cadre de l'initiative de gestion responsable des océans de la Sustainable Markets Initiative

La délégation chinoise a participé au renforcement des collaborations transfrontalières établies lors du sommet de la Chine 2025 de la SMI et a confirmé le deuxième Forum du Conseil de la Chine, prévu en juin 2026

LONDRES, 14 mars 2026 /PRNewswire/ -- Des CEO, des innovateurs, des décideurs et des investisseurs du monde entier se sont réunis à l'Hampton Court Palace cette semaine pour les tables rondes et l'exposition 2026 de la Sustainable Markets Initiative (SMI), un sommet de premier plan du secteur privé axé sur l'accélération de la mise en œuvre concrète de la transition vers le développement durable.

Le sommet a rassemblé des centaines de dirigeants de tous les secteurs et de tous les pays afin de dépasser les ambitions et de promouvoir des partenariats, des investissements et des actions de collaboration dans des domaines tels que l'énergie propre, l'espace, l'IA, l'investissement en capital, les matériaux durables et la fabrication de pointe.

Plus de 50 CEO d'entreprises chinoises étaient présents, ce qui souligne l'engagement et le leadership croissants du Conseil de la Chine de la SMI. Depuis sa création en 2021, le Conseil a élaboré un programme de développement durable solide et pragmatique qui reflète les priorités de développement de la Chine et son rôle croissant dans la gouvernance économique et environnementale mondiale.

Le sommet a également reflété la portée mondiale de la SMI, avec la participation de CEO et de délégations de haut niveau du Japon, d'Australie, des Émirats arabes unis, du Brésil, d'Afrique et des États-Unis.

Fondée par Sa Majesté le Roi Charles III en 2020, la Sustainable Markets Initiative est devenue une plateforme unique pour la « diplomatie du secteur privé », mobilisant les chefs d'entreprise mondiaux pour placer la durabilité au centre de la création de valeur et de la croissance économique à long terme.

Principales annonces

L'Agence spatiale européenne a annoncé que la mission ELSA-M (End-of-Life Services by Astroscale - Multiple) développée par Astroscale UK, Eutelsat/OneWeb et l'Agence spatiale britannique pour éliminer les débris spatiaux portera le sceau Astra Carta lors de sa première démonstration en orbite, symbolisant l'engagement en faveur d'une gestion responsable de l'espace.

Le secrétaire d'État John Kerry a été nommé défenseur des océans dans le cadre de l'Ocean Stewardship Initiative (OSI) de la Sustainable Markets Initiative, afin de soutenir un objectif clair : amener les sociétés civiles, les gouvernements et le secteur privé à agir de concert, et aider à transformer les engagements en progrès pratiques et mesurables pour les océans.

Partenariats, collaborations et projets intersectoriels pilotés par la SMi

L'un des principaux objectifs des tables rondes et de l'exposition de la SMI est de catalyser l'action en permettant de nouveaux partenariats, en soutenant la collaboration et en aidant à lancer de nouveaux projets intersectoriels afin d'accélérer le déploiement de solutions durables.

Parmi les initiatives récentes facilitées et soutenues par la SMI figurent :

Un projet pilote de technologie énergétique dans les Historic Royal Palaces pour réduire la consommation d'eau chaude de 40 %

Depuis son exposition aux tables rondes SMI Terra Carta 2025, l'entreprise de technologie énergétique Mixergy, qui fait partie du portefeuille Barclays Climate Ventures, a commencé à travailler avec les Historic Royal Palaces pour utiliser ses ballons d'eau chaude intelligents afin de réduire de 40 % la consommation d'énergie de l'eau chaude et d'atténuer les pics de demande grâce à la connectivité avec le réseau électrique. Deux unités sont actuellement testées à l'Hampton Court Palace, avec la possibilité d'étendre le partenariat à l'ensemble des Historic Royal Palaces.

Depuis son exposition aux tables rondes SMI Terra Carta 2025, l'entreprise de technologie énergétique Mixergy, qui fait partie du portefeuille Barclays Climate Ventures, a commencé à travailler avec les Historic Royal Palaces pour utiliser ses ballons d'eau chaude intelligents afin de réduire de 40 % la consommation d'énergie de l'eau chaude et d'atténuer les pics de demande grâce à la connectivité avec le réseau électrique. Deux unités sont actuellement testées à l'Hampton Court Palace, avec la possibilité d'étendre le partenariat à l'ensemble des Historic Royal Palaces. La technologie de turbines soutient la stratégie Real Zero de Fortescue. La société chinoise Envision Energy a réussi à raccorder au réseau un prototype d'éolienne EN182-7,8 MW en Chine à des fins d'essai. L'unité est identique aux turbines qui seront déployées dans le cadre du projet éolien Nullagine de Fortescue dans la région de Pilbara, marquant ainsi une étape clé pour le premier projet éolien opérationnel de Fortescue et faisant progresser sa stratégie Real Zero. Le projet Nullagine prévoit le déploiement de 17 éoliennes Envision EN182-7,8 MW, dont les unités sont actuellement en cours de construction pour être installées dans la région de Pilbara. Conçues pour les environnements miniers et désertiques de l'Australie, les turbines intègrent la technologie de cadre de base auto-élévatrice de Nabrawind, avec une hauteur de moyeu de 188 mètres pour maximiser le rendement énergétique. Le système de gestion des énergies renouvelables de Fortescue utilisera l'IA pour optimiser et répartir l'énergie dans l'ensemble de son portefeuille intégré, y compris les systèmes éoliens, solaires et de stockage d'énergie par batterie.

La société chinoise Envision Energy a réussi à raccorder au réseau un prototype d'éolienne EN182-7,8 MW en Chine à des fins d'essai. L'unité est identique aux turbines qui seront déployées dans le cadre du projet éolien Nullagine de Fortescue dans la région de Pilbara, marquant ainsi une étape clé pour le premier projet éolien opérationnel de Fortescue et faisant progresser sa stratégie Real Zero. Le projet Nullagine prévoit le déploiement de 17 éoliennes Envision EN182-7,8 MW, dont les unités sont actuellement en cours de construction pour être installées dans la région de Pilbara. Conçues pour les environnements miniers et désertiques de l'Australie, les turbines intègrent la technologie de cadre de base auto-élévatrice de Nabrawind, avec une hauteur de moyeu de 188 mètres pour maximiser le rendement énergétique. Le système de gestion des énergies renouvelables de Fortescue utilisera l'IA pour optimiser et répartir l'énergie dans l'ensemble de son portefeuille intégré, y compris les systèmes éoliens, solaires et de stockage d'énergie par batterie. Une nouvelle collaboration dans le domaine des énergies renouvelables pour accélérer l'hôtellerie durable en Asie. La World Sustainable Hospitality Alliance a fait état d'une collaboration croissante avec les leaders de l'énergie renouvelable en Chine, notamment JA Solar et l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, afin d'aider à développer l'adoption de l'énergie propre dans le secteur mondial de l'hôtellerie. Facilité par le pouvoir de rassemblement de la Sustainable Markets Initiative, le partenariat vise à renforcer la coopération entre l'industrie hôtelière et les fournisseurs d'énergie renouvelable, en soutenant la transition du secteur vers des opérations nettes positives. L'alliance, qui représente plus de 66 000 hôtels de plus de 300 enseignes dans le monde, a pour objectif d'accélérer la transition vers un secteur de l'hôtellerie net positif.

La World Sustainable Hospitality Alliance a fait état d'une collaboration croissante avec les leaders de l'énergie renouvelable en Chine, notamment JA Solar et l'Association chinoise de l'industrie photovoltaïque, afin d'aider à développer l'adoption de l'énergie propre dans le secteur mondial de l'hôtellerie. Facilité par le pouvoir de rassemblement de la Sustainable Markets Initiative, le partenariat vise à renforcer la coopération entre l'industrie hôtelière et les fournisseurs d'énergie renouvelable, en soutenant la transition du secteur vers des opérations nettes positives. L'alliance, qui représente plus de 66 000 hôtels de plus de 300 enseignes dans le monde, a pour objectif d'accélérer la transition vers un secteur de l'hôtellerie net positif. Nouveau partenariat d'IA avec le Marylebone Cricket Club pour accélérer la décarbonisation

Soutenus par la Sustainable Markets Initiative, ExpectAI et le Marylebone Cricket Club (MCC) se sont associés pour accélérer les progrès vers l'ambition Net Zero 2040 du MCC en transformant son approche de la réduction des émissions de scope 3, qui représentent actuellement ~90% de son empreinte, grâce à des données vérifiées au niveau des fournisseurs et à des actions basées sur l'IA.

Soutenus par la Sustainable Markets Initiative, ExpectAI et le Marylebone Cricket Club (MCC) se sont associés pour accélérer les progrès vers l'ambition Net Zero 2040 du MCC en transformant son approche de la réduction des émissions de scope 3, qui représentent actuellement ~90% de son empreinte, grâce à des données vérifiées au niveau des fournisseurs et à des actions basées sur l'IA. Barclays et ExpectAI collaborent pour renforcer la résilience énergétique des PME britanniques

Facilitée par la SMI, ExpectAI collabore en direct avec Barclays pour explorer comment les informations sur le développement durable basées sur l'IA peuvent aider les PME britanniques à améliorer leur rentabilité tout en renforçant leur résilience énergétique et en réduisant leurs émissions.

Facilitée par la SMI, ExpectAI collabore en direct avec Barclays pour explorer comment les informations sur le développement durable basées sur l'IA peuvent aider les PME britanniques à améliorer leur rentabilité tout en renforçant leur résilience énergétique et en réduisant leurs émissions. Un innovateur britannique de l'hydrogène alimente l'exposition en plein air à l'Hampton Court Palace

L'innovateur britannique de l'hydrogène, GeoPura, a présenté ses unités d'alimentation en hydrogène (HPU) à la pointe de la technologie et sans émission lors des tables rondes et de l'exposition de la SMI. Ses HPU ont alimenté le chapiteau et les expositions en plein air du sommet, réduisant les émissions de carbone et de NOx et améliorant de manière significative la qualité de l'air par rapport aux générateurs diesel conventionnels.

L'inspiration de la Grande exposition

L'exposition sur l'innovation du sommet a également présenté des technologies pionnières qui reflètent l'esprit de la Grande exposition de 1851, démontrant comment les innovations de pointe, de la surveillance du climat par l'IA aux solutions d'énergie propre de nouvelle génération, contribuent à la prochaine vague de croissance économique durable.

Jennifer Jordan-Saifi, CEO de la Sustainable Markets Initiative, déclare : « La Sustainable Markets Initiative a été fondée sur la conviction que le secteur privé a un rôle essentiel à jouer pour accélérer la transition vers un avenir durable. Les tables rondes et l'exposition annuelles de la SMI rassemblent des leaders mondiaux non seulement pour discuter des ambitions, mais aussi pour mener des actions concrètes, en forgeant des partenariats, en mobilisant des investissements et en développant les solutions nécessaires à une croissance durable.

« La SMI revêt un caractère unique par sa capacité à rassembler des leaders de tous les secteurs et de toutes les régions pour collaborer sur les défis systémiques auxquels notre planète est confrontée. En travaillant ensemble, les acteurs du secteur privé peuvent stimuler l'innovation, créer des opportunités économiques et aider à construire une économie mondiale résiliente et durable. »

Glenn Mandziuk, président et CEO de la World Sustainable Hospitality Alliance, déclare : « Notre engagement indéfectible envers la Sustainable Markets Initiative est le catalyseur stratégique qui a transformé notre vision ambitieuse en une action mondiale tangible. C'est grâce à cette forme unique de diplomatie du secteur privé, inspirée par Sa Majesté le Roi Charles III, que nous avons forgé des partenariats novateurs, d'abord avec un leader mondial tel que JA Solar, et maintenant dans le cadre d'une alliance stratégique approfondie avec l'Association de l'industrie photovoltaïque de Chine. Ce puissant continuum de collaboration témoigne du pouvoir de rassemblement inégalé de la SMI et ouvre de nouvelles perspectives pour mobiliser les 200 milliards de dollars d'investissements annuels de notre industrie en faveur d'un avenir renouvelable. Ensemble, nous ne nous contentons pas d'adopter des pratiques durables ; nous opérons un changement systémique, prouvant ainsi que la voie vers un secteur de l'hôtellerie et de la restauration net positif est l'histoire de la croissance définitive de notre époque. »

En mettant l'accent sur une transition pragmatique et commercialement alignée, la SMI rassemble des dirigeants aux plus hauts niveaux de décision pour relever des défis systémiques et interprofessionnels qu'aucune organisation ou aucun secteur ne peut résoudre seul.

Les tables rondes et l'exposition de la SMI ont eu lieu les 11 et 12 mars 2026.

Notes aux rédacteurs

À propos de la Sustainable Markets Initiative

La Sustainable Markets Initiative (SMI) est l'organisation du secteur privé la plus importante au monde en matière de transition durable ; elle se caractérise par son style unique de « diplomatie du secteur privé ».

Grâce à la vision de son fondateur, Sa Majesté le Roi Charles III, et à son pouvoir de rassemblement unique, la SMI soutient l'action entre les dirigeants et les chefs d'entreprise du monde entier afin de placer le développement durable au cœur de la création de valeur mondiale.

Ensemble, nous cherchons à mobiliser les milliers de milliards de dollars nécessaires à la réalisation d'un avenir durable. L'investissement à cette échelle nécessite un changement au niveau des systèmes globaux avec une orientation durable par défaut sur les marchés, les industries et les chaînes d'approvisionnement. Nos mandats, Terra Carta et Astra Carta, proposent des trajectoires pratiques pour le secteur privé.

La SMI est convaincue qu'avec une ambition audacieuse et un leadership courageux, nous pouvons entrer dans une nouvelle ère de prospérité mondiale qui durera pour les générations à venir. C'est ce que nous appelons « le récit de la croissance de notre époque ». Pour en savoir plus : www.sustainable-markets.org

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