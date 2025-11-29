شراكة آسياسيل و LigaData تعزّز ريادة العراق في الابتكار في مجال الاتصالات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الدوحة، قطر, 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 — أعلنت آسياسيل، المشغّل الرائد لخدمات الاتصالات في العراق، وشركة LigaData، الشركة العالمية الرائدة في حلول البيانات والذكاء الاصطناعي لقطاع الاتصالات، عن تحقيق محطات جديدة في إطار شراكتهما الممتدة، مع إبراز نتائج أعمال ملموسة ناتجة عن التطورات الأخيرة في حوكمة البيانات والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديث التحليلات.

LigaData and Asiacell Partnership Signing Ceremony

ومن خلال نشر منصة البيانات من LigaData، ومحرك AI Fabric، وإطار شامل لحوكمة البيانات على مستوى المؤسسة، تمكّنت آسياسيل من تعزيز قدراتها بشكل كبير في تقديم خدمات مُخصَّصة 'personalized services'، وتحسين العمليات، وتسريع اتخاذ القرارات المعتمدة على البيانات في مختلف أقسام الشركة.

وساهمت عمليات نشر AI Fabric، التي أصبحت الآن مدعومة بوحدات معالجة الرسوميات (GPU)، في تبسيط وتدريب النماذج التنبؤية ونشرها، وتقليص زمن إطلاق النماذج، وتحسين دقة التنبؤ عبر مجالات أعمال رئيسية مثل الحد من تسرب المشتركين، وتخصيص 'personalization' أنشطة التسويق، وتحسين أداء الشبكة.

وفي الوقت نفسه، أسهم انتقال آسياسيل إلى منصة البيانات الحديثة من LigaData في توحيد مصادر البيانات التي كانت تعمل في جزر معزولة ضمن بيئة تحليلية واحدة، ما أدى إلى زيادة قابلية التوسع، وتعزيز الرؤى الفورية، وتقليل زمن الاستجابة في أعباء عمليات ذكاء الأعمال.

وقال عامر صناع، الرئيس التنفيذي لآسياسيل: "تواصل شراكتنا مع LigaData تمكيننا من إطلاق القيمة الكاملة لبياناتنا وتسريع رحلة التحول بالذكاء الاصطناعي في آسياسيل. وتمثل هذه المبادرات خطوة كبيرة إلى الأمام في رؤيتنا لبناء مؤسسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قادرة على تقديم تجارب أكثر ذكاءً وتخصيصاً وكفاءة لزبائننا."

وقال باسل عجة، الرئيس التنفيذي لشركة LigaData: "إن الثقافة المعتمدة على البيانات والرؤية الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لدى آسياسيل تجعل منها واحدة من أكثر شركات الاتصالات تطلعاً للمستقبل في المنطقة. لقد أرست شراکتنا مع آسياسيل أساساً قوياً لابتكار منتجات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من منصات البيانات الموحدة ووصولًا إلى محرك AI Fabric المدعوم بوحدات معالجة الرسومیات (GPU). وقد تم کل ذلك بدعم من مراكز البحث والتطوير التابعة لنا في وادي السيليكون ودبي. معاً، نضع آسياسيل في طليعة الذکاء الشبکي في قطاع الاتصالات."

وتواصل الشراكة تطوّرها مع تركيز مشترك على تمكين العمليات الذكية، عبر البناء على نجاح AI Fabric وLDP لدعم حالات استخدام جديدة قائمة على البيانات.

عن آسياسيل:

آسياسيل "تجمعنا سوه" هي المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في العراق، حيث قاعدة مشتركيها قرابة الـ 20 مليون مشترك وقد تم الاعتراف بشركة آسياسيل كأول شركة اتصالات محمولة تعمل في العراق وأول من يحقق تغطية محلية كاملة. تقدم آسياسيل خدمات "4G+" عالية الجودة في جميع المحافظات العراقية وتغطي شبكة آسياسيل أكثر من 99.06٪ من سكان العراق، مما يجعل شبكتها الوطنية الأكثر إتساعًا وتغطيةً بين المشغلين الآخرين للهاتف المحمول في العراق. منذ يناير 2015، تفخر آسياسيل بكونها أفضل مزود خدمة إنترنت يقدم أعلى جودة شبكة في العراق.

