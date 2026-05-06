شراكة استراتيجية بين العلا وويجو للترويج لتجارب الصحراء الفريدة في السعودية

سيتم تسليط الضوء على ما تقدمه العلا من مقومات ثقافية وطبيعية وفنية وتراثية أمام المسافرين الباحثين عن وجهتهم المقبلة عبر التطبيق الأول للسفر.

كما تتيح ويجو للمستخدمين الانتقال بسهولة من استكشاف معالم العلا المتنوعة إلى حجز رحلاتهم، من خلال الوصول السلس إلى الرحلات الجوية الدولية وخيارات الإقامة الفاخرة والتجارب المتاحة.

العلا، المملكة العربية السعودية, 6 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت العلا عن شراكة جديدة مع ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، بهدف تسليط الضوء على العلا كواحدة من أبرز الوجهات في المنطقة للمسافرين الباحثين عن تجارب ثقافية وفنية وتاريخية وطبيعية.

Al Ula

تهدف هذه الشراكة إلى ترسيخ مكانة العلا كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية، وتعزيز حضورها ضمن خيارات المسافرين في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على تجاربها الفريدة التي تمزج بين الحفاظ على التراث والاحتفاء بالثقافة المعاصرة. وبفضل انتشار ويجو القائم على البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيتمكن المستخدمون من اكتشاف العلا ، مع إمكانية الوصول إلى خيارات الرحلات الجوية والإقامة، إلى جانب مجموعة مختارة بعناية من التجارب.

وتُعرف العلا عالمياً باحتضانها موقع الحِجر، أول موقع في المملكة يُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث تضم مقابر نبطية منحوتة في الصخور الرملية، شاهدة على حضارات عريقة ضمن مشهد صحراوي فريد.

ولا تقتصر جاذبية العلا على إرثها الأثري، بل أصبحت وجهة نابضة بالحياة على مدار العام، من خلال برنامج متنوع من الفعاليات الثقافية والفنية، بما في ذلك مهرجان "شتاء طنطورة"، ومعارض الفن المعاصر ضمن "ديزرت إكس العلا"، إلى جانب الفعاليات الرياضية وتجارب الاستجمام في مواقع طبيعية خلابة.

قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "نعتز بهذه الشراكة مع العلا لدعم نمو القطاع السياحي في المملكة العربية السعودية. تقدم العلا تجربة استثنائية تجمع بين التراث العريق والطبيعة الخلابة، ومن خلال حضور ويجو الإقليمي وحملاته القائمة على الأداء، نعمل على تعزيز الطلب على الوجهة وتحقيق نتائج ملموسة تدعم نموها السياحي."

وتستند تجارب العلا إلى ارتباط أصيل بالمكان وتاريخه وهويته، حيث يمكن للزوار استكشاف البلدة القديمة بعد ترميمها، واكتشاف النقوش التاريخية في جبل عِكمة، والاستمتاع بسماء العلا الصافية التي تُعد من بين الأكثر نقاءً في المنطقة، أو الإقامة في منتجعات صحراوية بتصاميم معمارية مميزة.

وتُعد العلا وجهة استثنائية تجمع بين إرث يمتد لأكثر من 200 ألف عام من التاريخ والثقافة، ومشهد فني معاصر متجدد، لتقدم للزوار تجربة غنية تبدأ من السرد الثقافي المحلي وصولاً إلى ورش الحرف التقليدية.

وتسهم المشاريع التطويرية الكبرى، بما في ذلك "وادي الفن" كوجهة عالمية مرتقبة لفنون الطبيعة، إلى جانب مؤسسات ثقافية جديدة مثل متحف العلا للفن المعاصر ومتحف طريق البخور، في تعزيز حضور العلا على الساحة الثقافية العالمية. كما تواصل الوجهة توسيع محفظة الضيافة الخاصة بها، مع مجموعة متنامية من المنتجعات والفنادق البوتيكية التي تقدم تجارب إقامة راقية مستوحاة من هوية المكان وتراثه.

ومع تزايد سهولة الوصول إلى العلا عبر مطار العلا الدولي، وتوسع خيارات الإقامة، وتنوع الفعاليات على مدار العام، تواصل العلا ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية المميزة في المملكة.



ومن خلال هذه الشراكة، ستسهم العلا وويجو في تعزيز حضور الوجهة إقليمياً، عبر توظيف الخبرة في تطوير الوجهات مع تقنيات السفر الحديثة، بما يشجع على استكشاف أعمق ويدعم نمو السياحة بشكل ملموس.

معرض الوسائط: يمكن الاطلاع على الصور عالية الدقة عبرhttps://drive.google.com/drive/folders/1ruqvQJ9r0LR5NBm-XIL1N981kTSJtkYK الرابط.

نبذة عن العلا

تقع العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، على بُعد 1,100 كيلومتر من الرياض، وتُعد واحدة من أبرز الوجهات التي تجمع بين المقومات الطبيعية والإرث الإنساني العريق. وتمتد العلا على مساحة تبلغ 22,561 كيلومتراً مربعاً، وتضم واحة خضراء، وسلاسل من الجبال الرملية الشاهقة، ومواقع تراثية تعود إلى آلاف السنين، منذ ازدهار مملكتي لحيان والأنباط.

ويُعد موقع الحِجر أبرز معالم العلا وأكثرها شهرة، وهو أول موقع في المملكة العربية السعودية يُدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتمتد هذه المدينة الأثرية على مساحة 52 هكتاراً، وكانت تمثل المدينة الجنوبية الرئيسية لمملكة الأنباط، وتضم أكثر من 140 مقبرة محفوظة بشكل جيد، يتميز العديد منها بواجهات منحوتة في الصخور الرملية المحيطة بالموقع المسوّر.

وتشير الأبحاث الحالية أيضاً إلى أن الحِجر شكّلت أقصى الامتداد الجنوبي للإمبراطورية الرومانية بعد سيطرة الرومان على الأنباط في عام 106 ميلادي.

وإلى جانب الحِجر، تحتضن العلا أيضاً موقع دادان الأثري، عاصمة مملكتي دادان ولحيان، والذي يُعد من أكثر مدن الألفية الأولى قبل الميلاد تطوراً في شبه الجزيرة العربية. كما تضم جبل عِكمة، الذي يُعرف بمثابة مكتبة مفتوحة في الهواء الطلق تضم مئات النقوش والكتابات بلغات متعددة، وقد أُدرج مؤخراً في سجل ذاكرة العالم التابع لليونسكو. كذلك تحتضن العلا بلدة العلا القديمة، وهي متاهة عمرانية تضم أكثر من 900 منزل من الطوب اللبن، يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر على الأقل، وقد اختيرت ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2022 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

experiencealula.com

نبذة عن ويجو:

ويجو هو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، يتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصته المخصصة للمستهلكين، يقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

