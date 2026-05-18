ويجو وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تطلقان حملة "لحظات رأس الخيمة" لتعزيز السياحة القائمة على التجارب

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ويجو، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكتها مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لإطلاق حملة "لحظات رأس الخيمة"، وهي حملة ترتكز على التجارب السياحية وتسلّط الضوء على الإمارة كوجهة تتماشى مع اهتمامات المسافرين اليوم الباحثين عن تجارب أكثر تنوعا وارتباطا بالوجهة.

Left to Right: Brent Anderson, Chief Commercial Officer at Ras Al Khaimah Tourism Development Authority and Mamoun Hmidan, Chief Business Officer at Wego

تقدّم حملة "لحظات رأس الخيمة" الإمارة من خلال مجموعة من التجارب التي تجمع بين سهولة الحجز وتنوع الأنشطة، بدءا من المغامرات والطبيعة، وصولا إلى تجارب الرفاهية والاسترخاء والإقامة الفاخرة والأنشطة المناسبة للعائلات والتجارب الثقافية. كما تشجّع الحملة المسافرين على استكشاف رأس الخيمة بطريقة تعكس اهتماماتهم، مع التركيز على التجارب التي تمنحهم ارتباطا بالوجهة بدلاً من برامج السفر التقليدية.

وقال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "نجحت رأس الخيمة في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات جذباً في المنطقة بفضل تنوع التجارب التي تقدمها للمسافرين ضمن رحلة واحدة. سواء كان المسافرون يبحثون عن الاسترخاء، أو المغامرات، أو التجارب الثقافية، أو التجارب الترفيهية، توفر الإمارة تجربة متكاملة تجمع بين تنوع التجارب وسهولة الوصول إليها. ومن خلال هذه الشراكة، نتطلع إلى ربط المزيد من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتجارب المتنوعة التي تقدمها رأس الخيمة، مع توفير تجربة سلسة تبدأ من اكتشاف الوجهة وحتى الحجز عبر ويجو."

استنادًا إلى البيانات الدقيقة لويجو وحضورها الواسع في أسواق المنطقة، ستسلّط الحملة الضوء على تنوع التجارب التي تقدمها رأس الخيمة، بما يشمل المنتجعات الشاطئية الفاخرة، والوجهات الجبلية والصحراوية، والشواطئ الهادئة، والمعالم التراثية، إلى جانب خيارات متنوعة للمطاعم والأنشطة الترفيهية. وتسهم هذه التجارب في جعل رأس الخيمة خيارًا مناسبًا للمسافرين الباحثين عن رحلات قصيرة أو إقامات أطول.

ومن جانبه قال برنت أندرسون، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "تعكس حملة "لحظات رأس الخيمة" الطريقة التي بات المسافرون اليوم يختارون بها وجهاتهم ويتفاعلون معها من خلال تجارب تحمل طابعا شخصيا ومعنى حقيقيا. ومن خلال شراكتنا مع ويجو، نسعى إلى تشجيع المسافرين على اكتشاف الإمارة بأسلوب أقرب إلى اهتماماتهم ويمنحهم تجربة تبقى في الذاكرة."

ومع تزايد اهتمام المسافرين في المنطقة بالتجارب السياحية التي تركز على الاستكشاف، تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها كوجهة متنوعة تناسب الأزواج والعائلات والمسافرين الأفراد، بفضل طبيعتها المتنوعة وخيارات الضيافة التي تقدمها. ومن خلال حملات تسويقية متكاملة ومحتوى يسلّط الضوء على تجارب الوجهة، إلى جانب حملات رقمية موجهة، تسهم هذه الشراكة في تعزيز حضور رأس الخيمة كواحدة من أكثر الوجهات السياحية حيوية وتطورا في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.wego.ae/en/destinations/united-arab-emirates/ras-al-khaimah

نبذة عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة

تأسست هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مايو 2011 تحت مظلة حكومة رأس الخيمة، وتهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية في الإمارة وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، إلى جانب خلق فرص استثمارية مستدامة والمساهمة في تحسين جودة الحياة للمقيمين فيها. ولتحقيق هذه الأهداف، تتولى الهيئة مسؤولية ترخيص وتنظيم ومتابعة قطاع السياحة والضيافة في الإمارة.

www.visitrasalkhaimah.com | Facebook | X (Twitter) | Instagram | LinkedIn | YouTube

نبذة عن ويجو

تعد ويجو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، تتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصتها المخصصة للمستهلكين، تقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.