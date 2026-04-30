ويجو تعزّز اكتشاف تجارب تركيا المتنوعة لمسافري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)،عن تعاون استراتيجي مع وكالة الترويج والتطوير السياحي في تركيا بهدف تعزيز تجربة اكتشاف وتخطيط الرحلات إلى تركيا للمسافرين في مختلف أنحاء المنطقة.

يُسهم هذا التعاون في تقديم تجربة أكثر تكاملاً في اكتشاف تركيا،من خلال محتوى تفاعلي غني ومعلومات عملية تمكّن المسافرين من اتخاذ قرارات مدروسة. وإلى جانب عرض الوجهات، تمنح ويجو المسافرين صورة أشمل عن تنوّع تركيا وما يميّز كل منطقة، من عمقها الثقافي والتاريخي إلى تنوّعها الطبيعي.ومن خلال إدراج عروض تركيا السياحية على منصة ويجو، يستطيع المستخدمون الانتقال بسلاسة بين أشهر المعالم والوجهات غير التقليدية، ضمن تجربة رقمية واحدة تتيح للمسافرين الانتقال من اكتشاف الوجهة إلى التخطيط ثم الحجز عبر منصة موثوقة.

تقدّم تركيا مزيجاً متنوّعاً يجمع بين إرث الحضارات القديمة، والتاريخ العثماني، وحيوية المدن الحديثة، وسواحل البحرين الأبيض المتوسط وإيجه.عبر ويجو، يمكن للمسافرين استكشاف أحياء إسطنبول التاريخية، والمناظر الطبيعية في كابادوكيا، وسحر أنطاليا وبودروم الساحلي، وينابيع باموكالي الحرارية، إلى جانب وجهات جديدة تفتح آفاقاً أوسع للاستكشاف خارج المسارات المعتادة.

وفي تعليقه على التعاون، قال مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال في ويجو: "تحافظ تركيا على مكانتها كوجهة مفضّلة لدى مسافري المنطقة لما تقدّمه من تنوّع ثقافي وطبيعي وتجارب طهي مميزة وسهولة في الوصول. ومن خلال تعاوننا مع وكالة الترويج والتطوير السياحي في تركيا، نعمل على تطوير تجربة اكتشاف الوجهات عبر تقديم محتوى يساعد في اختيار الأنشطة والوجهات المناسبة، إلى جانب معلومات عملية متاحة مباشرةً على منصة ويجو. هذه الشراكة تدعم تخطيط رحلات أكثر وضوحاً وتشجّع المسافرين على استكشاف تركيا عبر مناطقها المختلفة وعلى مدار العام."

يعزّز هذا التعاون تجربة ويجو في عرض الوجهات من خلال محتوى واضح ومختار بعناية، ومعلومات سفر عملية، وتسليط الضوء على أفضل الأوقات لزيارة تركيا خلال السنة، ما يساعد المسافرين في كل خطوة من خطوات التخطيط. ويأتي ذلك مع زيادة اهتمام مسافري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوجهات تجمع بين القرب الثقافي والتنوّع وسهولة الوصول ومرونة الخيارات، سواء لرحلات قصيرة للمدن، أو عطلات عائلية، أو رحلات تشمل أكثر من محطة.

من جانبه، قال سنان سها تورك سيفين، المدير العام لوكالة الترويج والتطوير السياحي في تركيا: "يتيح لنا التعاون مع ويجو الوصول إلى شريحة واسعة من المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال منصة يثقون بها في تخطيط رحلاتهم.تدعم هذه الشراكة رؤيتنا في إبراز تركيا كوجهة تجمع بين سهولة الوصول وتنوّع الخيارات، من المدن التاريخية والسواحل الخلابة إلى المسارات الثقافية وتجارب الطبيعة والمأكولات. ونتطلّع إلى استقبال مزيد من الزوّار لاكتشاف تنوّع تركيا في مختلف المواسم."

يمكن لمستخدمي ويجو الاطلاع على معلومات شاملة حول الوجهات في تركيا، بما في ذلك مواقع التراث العالمي لليونسكو، والتجارب الثقافية، والأنشطة الساحلية، وخيارات الاسترخاء. كما تتنوّع خيارات الإقامة بين الفنادق البوتيكية وإقامات المدن والمنتجعات العائلية والشاملة، في ظل شبكة ربط جوي قوية عبر عدد من المطارات الدولية، ما يتيح تصميم رحلات تتماشى مع اهتمامات كل مسافر وتفضيلاته.

من خلال هذا التعاون، تسعى ويجو ووكالة الترويج والتطوير السياحي في تركيا إلى إلهام المسافرين لخوض تجارب أكثر ومعنى، عبر إبراز تركيا ليس فقط كوجهة معروفة، بل كبلد يجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة في تجربة واحدة. سواء في أزقة إسطنبول العريقة، أو بين أطلال الحضارات القديمة، أو على سواحلها الممتدة، تبقى تركيا وجهة تتيح لكل مسافر أن يخطط لرحلته بما يعكس اهتماماته وتطلعاته.

نبذة عن ويجو:

ويجو هو التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين سوق سفر متكامل وخيارات الحجز المباشر عبر المنصة، يتيح ويجو للمسافرين البحث بسهولة ومقارنة وحجز الرحلات الجوية والفنادق عبر مئات شركات الطيران والفنادق ووكلاء السفر عبر الإنترنت. وإلى جانب منصته المخصصة للمستهلكين، يقدم ويجو حلولاً متكاملة تشمل "ويجو برو" لرحلات الأعمال و"ويجو بيدز" وهي منصة متخصصة في تقديم حلول الإقامة لشركاء قطاع السفر في المنطقة. وتحظى ويجو بدعم نخبة من المستثمرين، من بينهم Tiger Global و Ares Management و Square Peg Capital وMBC Group وArqaam Capital، وتتخذ من سنغافورة ودبي مقرين رئيسيين لها، مع حضور في بنغالور ومومباي.

