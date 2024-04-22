شراكة استراتيجية بين كوين مينا وزوديا ماركتس المدعومة من بنك ستاندرد تشارترد لتعزيز السيولة وتحسين تجربة التداول بين العملات النقدية والرقمية

دبي الامارات العربية المتحدة, 22 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- تعلن كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، المنصة الرائدة لتداول العملات الرقمية والمرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وشركتها الشقيقة كوين مينا م.م.ح المرخصة من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عن شراكة استراتيجية حاسمة مع زوديا ماركتس المدعومة من بنك ستاندرد تشارترد. تأتي هذه الشراكة في إطار السعي لتوفير تجربة تداول مطّورة لمستخدمي كوين مينا، مع تحسين السيولة وتقليل الانزلاق السعري في التداولات ذات الأحجم الكبيرة في العملات النقدية العالمية وتلك التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي، مقابل العملات المستقرة والرقمية المختارة بعناية.

CoinMENA x Zodia Partnership

تقدم زوديا حلول متطورة وفعّالة لتسوية التداولات بأمان وسرعة؛ حيث تعمل كوسيط لتداول العملات الرقمية لعملائها من المؤسسات، وتقدم طريقة سلسة لإجراء المعاملات بين العملات النقدية والرقمية. وتعتبر كوين مينا واحدة من أبرز منصات تداول العملات الرقمية التي تمكّن المستثمرين والمؤسسات في الوطن العربي من الوصول الآمن إلى أسواق العملات الرقمية بثقة لشراء، وبيع، وإرسال، واستلام، وتخزين العملات الرقمية بأمان وسهولة.

ترتكز هذه الشراكة على نقاط القوة في المؤسستين الرائدتين؛ إذ تجمع بين شبكة كوين مينا الواسعة من العملاء الأفراد والمؤسسات عبر كافة أقطار الوطن العربي مع قدرات زوديا ماركتس الرائدة في القطاع، لتقديم بوابة موثوقة ومعتمدة لسوق العملات الرقمية وخدماتها وحلولها.

في بيان مشترك لهما، صرّح مؤسسا كوين مينا، طلال الطبّاع ودينا سمعان: "تأتي هذه الشراكة في وقت حاسم؛ حيث أننا نشهد زيادة كبيرة في الاهتمام في العملات الرقمية من قبل المستثمرين والمؤسسات. ومع زوديا ماركتس، سنقوم بتعزيز الخدمات الرائدة التي نقدمها، مما يمكننا من توفير طرق أكثر كفاءة للمستثمرين لإجراء المعاملات بين العملات الرقمية والنقدية، مع دفع أقل التكاليف لتسوية معاملاتهم."

ومن جهته أضاف أياد بت، مدير المبيعات والتداول في أفريقيا والشرق الأوسط في زوديا ماركتس: "لقد تطور مشهد العملات الرقمية في الوطن العربي بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. فقد أصبح هناك المزيد من الوضوح التنظيمي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، والوصول إلى رأس المال، والاقتصاد المتنامي؛ وشكّلت كل هذه الأمور عوامل جذبت أفضل الخبرات وأكبر رؤوس الأموال إلى عالم التداول والاستثمار والابتكار. يعتمد نمو وزيادة اعتماد العملات الرقمية وتبنيها على قوة الحلول التي تربط النظام المالي التقليدي بالعملات الرقمية. وهذا بالضبط ما نسعى إلى تحقيقه في إطار التعاون بين زوديا ماركتس وكوين مينا. نحن متحمسون للفرص التي ستخلقها هذه الشراكة في مجال التداول في دول الشرق الأوسط."

تتطلع كوين مينا وزوديا ماركتس على حد سواء إلى التغييرات التحويلية التي ستُحدثها هذه الشراكة في المستقبل القريب، حيث أنه من المتوقع أن يعيد هذا التعاون تشكيل مشهد تداول العملات الرقمية في الوطن العربي بأسره.

نبذة عن كوين مينا

تخضع شركة كوين مينا ش.م.ب (مقفلة)، التي تتخذ في مملكة البحرين مقراً لها، لترخيص وتنظيم مصرف البحرين المركزي كشركة مزودة لخدمات العملات الرقمية (الفئة الثالثة). أمّا الشركة الشقيقة، كوين مينا م.م.ح، فهي مرخصة كوسيط/تاجر لخدمة تداول العملات الرقمية من قبل سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وهي تقدم خدماتها للمقيمين في الإمارات. تسعى كوين مينا إلى تمكّين مستثمري الوطن العربي - الجدد وذوي الخبرة منهم - الراغبين في الاستثمار في العملات الرقمية، وذلك من خلال السماح لهم بالمشاركة في الاقتصاد الرقمي الجديد على نحو آمن. من خلال كوين مينا، يمكن للمستثمرين شراء العملات الرقمية، بيعها، تخزينها، إرسالها واستلامها بأمان وموثوقية. بالإضافة إلى خدمتي الإيداع والسحب بعملتهم النقدية المحلية. من خلال رسومها التنافسية والسيولة العالية ونهجها التعليمي، تهدف كوين مينا إلى أن تكون منصة تداول العملات الرقمية الأبسط والأكثر موثوقية في الوطن العربي. يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.coinmena.com .

نبذة عن زوديا ماركتس

هي شركة مؤسسية لتداول العملات الرقمية تتمثل مهمتها في جعل ما هو غير مألوف مألوفاً. نحن الشريك التجاري المؤسسي الموثوق به للشركات والمؤسسات التي ترغب في التداول في العملات الرقمية، ولكنها لا ترغب في التنازل عن المعايير والمبادئ المرتبطة بالتمويل التقليدي. تحظى زوديا بدعم أس سي فينشرز، وهي وحدة الابتكار والمشاريع التابعة لبنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة OSL، وهي شركة العملات الرقمية الرائدة في آسيا. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.zodiamarkets.com.

اتصال : Zeid Bataineh - 00971563519469

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