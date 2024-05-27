شراكة بين CKGSB و Cartier لتمكين رائدات الأعمال المؤثرات من النساء

شنزن، الصين، 27 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تفخر كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال (Cheung Kong Graduate School of Business (CKGSB)) وكارتييه إنترناشيونال (Cartier International) بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم رائدة تهدف إلى تمكين رائدات الأعمال من النساء لتعزيز التغيير المؤثر.

تمثل هذه الشراكة التاريخية أول تعاون بين كلية إدارة الأعمال الصينية الرائدة والعلامة التجارية الفاخرة ، وهو تعاون مبني على القيم المشتركة والالتزام بتعزيز ريادة الأعمال المؤثرة والأعمال للأفضل. فمن خلال الاستفادة من خبرة كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال في مجال التعليم التجاري والابتكار الاجتماعي ، إلى جانب شغف كارتييه لدعم ريادة الأعمال ذات التأثير ، تمهد مذكرة التفاهم الطريق للمبادرات المشتركة التي تركز على تعزيز استراتيجيات الأعمال النسائية وممارسات الحوكمة والتنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة ، مثل البرامج المشتركة والبحوث الأكاديمية والمنتديات.

أعرب عميد كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال ورئيس قسم التمويل البارز لي هايتاو عن إيمان الكلية بتمكين المرأة من خلال الابتكار الاجتماعي. "إن سد الفجوة بين الجنسين يتطلب تعاونًا هادفًا يشمل القطاع الخاص والحكومات والمؤسسات المتعددة الأطراف وغير الربحية والمجتمع المدني ، والتي نشير إليها باسم الابتكار الاجتماعي في كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال. نحن نؤمن بقوة أنه من خلال الابتكار الاجتماعي ، يمكننا تمكين النساء والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. في ظل هذه الخلفية ، نحن فخورون بالمساهمة بخبراتنا في ريادة الأعمال والابتكار والقيادة والأعمال التجارية القائمة على التأثير لدعم القيادات النسائية ، والتعاون مع كارتييه في تمكين هؤلاء القادة من خلق تأثير ممتد في المجتمع."

وشارك "سيريل فينيرون"، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة كارتييه ، حماسته لهذا التعاون ، مؤكدًا التزام كارتييه المستمر بدعم رائدات الأعمال المؤثرات من النساء للوصول إلى كامل إمكاناتهن ومضاعفة تأثيرهن الجماعي. وقال سيريل فينيرون: "في كارتييه ، نحن نؤمن بأهمية الإجراءات الجماعية لإحداث التغيير ، للأفضل. لهذا السبب نحن متحمسون لبدء التعاون بين كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومبادرة كارتييه للنساء؛ حييث يهدف هذا البرنامج المخصص إلى تقديم دعم أكاديمي وإرشادي إضافي لرائدات الأعمال في الصين لتعزيز تطورهن وتأثيرهن الإيجابي".

تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل العميد "لي هايتاو" و"سيريل فينيرون" وتم الإعلان عنها في حفل توزيع جوائز مبادرة كارتييه للنساء الذي عُقد في 22 مايو 2024 في شنزن بالصين.

كلية تشيونغ كونغ للدراسات العليا في إدارة الأعمال هي أول مدرسة أعمال خاصة بتمويل خاص ، مخصصة للبحث وغير ربحية في الصين ، ومكرسة لتطوير قدرات قادة الأعمال ذوي الرؤية العالمية ، والحس بالمسؤولية الاجتماعية ، والعقلية المبتكرة ، والقدرة على القيادة من خلال التعاطف والرحمة.

كمرجع في عالم الرفاهية ، تسعى كارتييه من خلال برنامج "مبادرة النساء" التابع لكارتييه إلى تسليط الضوء على رائدات الأعمال من النساء وتزويدهن بالدعم المالي والاجتماعي ورأس المال البشري اللازم لتنمية أعمالهن وبناء مهاراتهن القيادية.