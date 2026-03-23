شركة Abacus تكشف عن هويتها التجارية الموحدة بعد اندماجها مع Medicus IT في عام 2025

شركة Abacus تصبح الاسم الرسمي للكيان المُندمج، وتجمع نقاط القوة لدى الشركتين لتعزيز وحماية التقنيات الحيوية في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية.

نيويورك، 23 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Abacus اليوم عن إطلاق هويتها التجارية الجديدة، وهذه خطوة كبيرة في عملية التكامل بين Abacus Group LLC وMedicus IT عقب اندماجهما في يوليو 2025. يوضّح هذا التغيير وجود هدف مشترك، وقدرات عالمية موسّعة، والتزامًا أقوى تجاه العملاء في قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية، وبموجب إعلان اليوم، يصبح Abacus هو الاسم المُوحد للمنظمة المُندمجة.

قال Anthony J. D'Ambrosi، الرئيس التنفيذي: "منذ اليوم الأول، كان هذا الاندماج شراكة حقيقية بين اثنين من أقوى مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني في الصناعة". "ومع الحضور الراسخ لشركة Abacus في قطاع الخدمات المالية العالمية، وما تمتلكه من حلول متقدمة في الأمن السيبراني، إلى جانب الجذور العميقة لشركة Medicus في قطاع الرعاية الصحية وتميزها التشغيلي، أتيحت لنا فرصة تطوير اسم Abacus ليصبح أوسع نطاقًا، مع الحفاظ على تركيزه المتخصص في القطاعات، وبقوة أكبر من أي وقت مضى. إن Abacus اليوم تمثل أفضل ما في خبراتنا المشتركة، مع التزام شديد بخدمة العملاء، وبصمة تشغيلية موحدة، وعزم ثابت على الابتكار والبقاء في الصدارة ضمن مشهد تكنولوجي سريع التغير مدعوم بالذكاء الاصطناعي".

خبرة عميقة، وحماية بمستوى أعلى

تواصل Abacus وتُعمِّق تركيزها على قطاعي الخدمات المالية والرعاية الصحية، وهما من أكثر القطاعات تطلبًا، حيث يعتمد العملاء على شريك يفهم احتياجاتهم الخاصة بدقة.

قال Jonathan Bohrer، رئيس الشركة: "نحن نعرف أعمال عملائنا من الداخل والخارج — عملاؤهم، ومستثمروهم، والأطباء، والمرضى، وأنظمتهم، والمخاطر، والتحديات التي يواجهونها يوميًا". "ومن خلال العمل تحت علامة تجارية موحدة واحدة، عززنا قدرتنا على تقديم الامتثال، والحماية، وسرعة الاستجابة، بأسلوب الخدمة فائقة العناية (white–glove) التي يتوقعها منا عملاؤنا".

هوية حديثة لمستقبل موحّد

تعكس الهوية الجديدة لشركة Abacus ثقافتها المتكاملة، وتوسُّع نطاق أعمالها، وتميزها التشغيلي، ونهجها الذي يضع الأفراد في المقام الأول.

وقالت Elizabeth Kubycheck، رئيسة شؤون الأفراد والإدارة: "تعكس هذه العلامة التجارية ثقافتنا وأفرادنا بصورة واضحة". "فهي تجسد ما يعتمد عليه عملاؤنا: شريكٌ يفهم عالمهم، ويقدم خدمة سريعة وموثوقة، ويحمي ما يهمهم أكثر من غيره، ويقودهم نحو المستقبل. كما تشير أيضًا إلى فرص جديدة لموظفينا، حيث نعمل على بناء بيئة يمكنهم فيها النمو والقيادة وإحداث تأثير حقيقي. إن الطريقة التي يعمل بها فريقنا يوميًا لمساعدة عملائنا على البقاء في الصدارة دائمًا تنعكس بوضوح في هويتنا الجديدة".

من خلال رسالتها المشتركة، فإن Abacus تدعم عملاءها بصفتها امتدادًا لفِرق عملهم، حيث تقدم حلولًا تغطي كامل دورة الخدمات، تشمل تكنولوجيا المعلومات المُدارة، والأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث، من خلال الجمع بين الخبرة القطاعية، والخدمة الاستباقية، والابتكار المدروس، وتقديم تجارب استثنائية.

نبذة عن شركة Abacus

شركة Abacus هي مزود عالمي في الخدمات المُدارة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني المُدار، وتم إنشاؤها للصناعات عالية التنظيم. من خلال خبرتها العميقة في الامتثال، وتنسيق الذكاء الاصطناعي، والابتكار الجاهز للمستقبل — كل ذلك قائم على التزام راسخ بخدمة العملاء — تمكّن Abacus مؤسسات الخدمات المالية والرعاية الصحية من العمل بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

بفضل قدراتها التي تشمل: عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة عدة سحابات، والاستجابة للحوادث، وغيرها من الخدمات، تظل Abacus في الصدارة دائمًا. من خلال تحويل الاضطراب إلى اتجاه واضح، تعمل الشركة على تطوير وحماية التقنيات الحيوية التي تقوم عليها حياة الناس ومصادر رزقهم. تخدم الشركة عملاء في الأسواق الخاضعة للتنظيم حول العالم، ويقع مقرها العالمي في مدينة نيويورك، بينما يقع مقرها الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في لندن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .abacustechnology.com

