شركة Akura Medical، إحدى شركات محفظة Shifamed، تختتم جولة تمويل من الفئة C بقيمة 53 مليون دولار أمريكي

لوس غاتوس، كاليفورنيا، 1 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Akura Medical، وهي شركة ضمن محفظة Shifamed تركز على إعادة تشكيل مشهد رعاية الانصمام الخثاري الوريدي (VTE)، اليوم أنها حصلت على 53 مليون دولار أمريكي في الختام الأولي لجولة التمويل من الفئة C. سيتم استخدام التمويل لدعم أنشطة تطوير Katana™ Thrombectomy System وبرنامج القياس الكمي ™NavIQ، واستكمال تسجيل المشاركين في التجربة السريرية QUADRA-PE، وتقديم الطلبات التنظيمية ذات الصلة. قاد هذه الجولة جهاز قطر للاستثمار (QIA) مع مشاركة المستثمرين الحاليين. سيتم تخصيص جزء من التمويل لإنشاء مشروع مشترك في قطر.

قال Amr Salahieh، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة Akura Medical: "تعمل Akura Medical على تطوير مجموعة مميزة من تقنيات إزالة الجلطات الوريدية، تهدف إلى تحسين دقة الإجراءات ونتائج المرضى. ويمثل إطلاق برنامجنا NavIQ للقياس الكمي خطوة جديدة نحو نظام إزالة الجلطات الذكي القائم على البيانات". "يمكّننا رأس المال الجديد هذا من تسريع تطوير المنتجات، ومواصلة بناء أساس النمو طويل الأمد. نحن نثمّن ثقة جهاز قطر للاستثمار (QIA) وشراكته بينما نواصل العمل لتحقيق رؤيتنا".

محفظة منتجات Akura Medical

تشمل محفظة تقنيات إزالة الجلطات لدى Akura Medical كلاً من Katana System الرائد، وبرنامج التخطيط الإجرائي NavIQ الجاري تطويره.

أما Katana System فهو نظام ذكي لإزالة الجلطات صُمّم لإزالة أنواع مختلفة من الجلطات، وتحسين إيصال القسطرة، وتوفير ملاحظات إضافية أثناء العمليات. ويستفيد هذا النظام بشكل فريد من نفّاثات المحلول الملحي عالية السرعة المصمّمة لتفتيت الجلطات بفعالية بغض النظر عن شكلها، ومنع انسداد القسطرة لضمان كفاءة الإجراء الطبي. كما يتضمن النظام مستشعرات توفّر بيانات فورية عن ضغط الشريان الرئوي بهدف تقديم رؤى حول تَقدُّم الإجراء الطبي.

وأما NavIQ فهو برنامج للقياس الكمي مُصمّم لتحويل تصوير الأوعية المقطعي المحوسب (CT angiogram) إلى نموذج ثلاثي الأبعاد لشبكة الأوعية الرئوية. يُستخدم هذا النموذج في تصوّر البنية التشريحية للشرايين والجلطات لتمكين التخطيط المُسبق للإجراء الطبي. بالإضافة إلى ذلك، صُمّم NavIQ لتقديم بيانات عن خصائص الجلطات لمساعدة الأطباء في تحديد أولويات العلاج.

الانصمام الخثاري الوريدي (VTE) هو ثالث أهم سبب للوفاة القلبية الوعائية في الولايات المتحدة1، ويحدث عندما تتكوّن جلطة دموية، غالبًا في وريد عميق في الساق، وتؤدي إلى تقييد شديد أو انسداد لتدفق الدم إلى الرئتين.

نبذة عن Akura Medical, Inc.

شركة Akura Medical، وهي شركة خاصة ضمن محفظة Shifamed LLC، تُعد شركة تكنولوجيا طبية مُكرّسة لمعالجة الانصمام الخثاري الوريدي (VTE). إن منتجنا الرئيسي، Katana™ Thrombectomy System، يستعد لإعادة تعريف معايير علاج الانصمام الرئوي (PE) من خلال تمكين إزالة أنواع مختلفة من الجلطات بكفاءة أعلى. يجسّد نظام Katana Thrombectomy System رسالتنا المتمثّلة في إعادة تشكيل مشهد رعاية مرضى الانصمام الخثاري الوريدي (VTE) وإحداث تأثير مستدام على حياة المرضى حول العالم. لمعرفة المزيد عن Akura Medical، تفضَّل بزيارة: http://www.akuramedical.com.

*Katana System مخصّص للاستخدام البحثي فقط، ولم يحصل على تصريح للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم تتم الموافقة على بيعه في أي بلد.

نبذة عن Shifamed, LLC.

تأسست Shifamed على يد رائد الأعمال المتسلسل Amr Salahieh، وهي مركز ابتكار طبي عالي التخصص، تركز على تطوير حلول تُسرّع الوصول إلى السوق، وتقلّل المخاطر، وتزيد من الأثر، وتمهّد الطريق نحو عالم يستطيع فيه المرضى أن يعيشوا حياة أطول وأكثر صحة. لمزيد من المعلومات عن Shifamed، يُرجى زيارة: www.shifamed.com.

