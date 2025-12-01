Akura Medical, ein Portfoliounternehmen von Shifamed, schließt Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 53 Millionen US-Dollar ab

Die Finanzierung dient der Unterstützung der Entwicklung des Katana™ Thrombectomy System und der Quantifizierungssoftware NavIQ™, dem Abschluss der Rekrutierung für die QUADRA-PE-Studie sowie wichtigen regulatorischen Meilensteinen

LOS GATOS, Kalifornien, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Akura Medical, ein Portfoliounternehmen von Shifamed, das sich auf die Neugestaltung der Versorgung bei venösen Thromboembolien (VTE) konzentriert, gab heute bekannt, dass es eine erste Finanzierungsrunde der Serie C in Höhe von 53 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die Mittel werden zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten für das Katana™ Thrombectomy System und die Quantifizierungssoftware NavIQ™, zum Abschluss der Rekrutierung für die klinische Studie QUADRA-PE und für Zulassungsanträge verwendet. Die Finanzierungsrunde wurde von der Qatar Investment Authority (QIA) unter Beteiligung bestehender Investoren geleitet. Ein Teil der Mittel wird für die Gründung eines Joint Ventures in Katar verwendet.

„Akura Medical entwickelt ein differenziertes Portfolio an Technologien für die venöse Thrombektomie, die darauf abzielen, die Präzision der Verfahren und die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Die kürzlich erfolgte Einführung unserer Quantifizierungssoftware NavIQ stellt den nächsten Schritt in Richtung einer intelligenten, datengestützten Thrombektomie dar", erklärte Amr Salahieh, Vorsitzender und amtierender Geschäftsführer von Akura Medical. „Dieses neue Kapital ermöglicht es uns, die Produktentwicklung zu beschleunigen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum weiter auszubauen. Wir wissen das Vertrauen und die Partnerschaft von QIA zu schätzen, während wir unsere Vision verwirklichen."

Produktportfolio von Akura Medical

Das Thrombektomie-Portfolio von Akura Medical umfasst sowohl das Flaggschiffprodukt Katana System als auch die in Entwicklung befindliche Planungssoftware NavIQ.

Das Katana System ist ein intelligentes Thrombektomiesystem, das entwickelt wurde, um verschiedene Arten von Blutgerinnseln zu entfernen, die Katheterzuführung zu optimieren und zusätzliches intraoperatives Feedback zu liefern. Das System nutzt in einzigartiger Weise Hochgeschwindigkeits-Salzstrahlen, die so konzipiert sind, dass sie Blutgerinnsel unabhängig von ihrer Morphologie effektiv auflösen und ein Verstopfen des Katheters verhindern, um die Effizienz des Verfahrens zu gewährleisten. Das System umfasst auch Sensoren, die Echtzeitdaten zum Pulmonalarteriendruck liefern, um Einblicke in den Fortschritt des Eingriffs zu ermöglichen.

NavIQ ist eine Quantifizierungssoftware, die entwickelt wurde, um ein CT-Angiogramm in ein 3D-Modell des Lungengefäßsystems umzuwandeln. Das Modell ist für die anatomische Visualisierung von Arterien und Blutgerinnseln vorgesehen, um die Planung vor dem Eingriff zu ermöglichen. NavIQ wurde außerdem entwickelt, um Daten zur Charakterisierung von Blutgerinnseln bereitzustellen, die Ärzten bei der Priorisierung der Behandlung helfen.

VTE ist die dritthäufigste Ursache für kardiovaskuläre Todesfälle in den USA1 und tritt auf, wenn ein Blutgerinnsel, das sich häufig in einer tiefen Vene im Bein bildet, den Blutfluss zu den Lungen stark einschränkt oder blockiert.

Informationen zu Akura Medical, Inc.

Akura Medical, ein in Privatbesitz befindliches Portfoliounternehmen von Shifamed LLC, ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Behandlung von venösen Thromboembolien (VTE) spezialisiert hat. Unser Flaggschiffprodukt, das Katana™ Thrombectomy System, ist darauf ausgerichtet, die Behandlungsstandards für Lungenembolien („Pulmonary Embolism", PE) neu zu definieren, indem es die effizientere Entfernung verschiedener Arten von Blutgerinnseln ermöglicht. Das Katana Thrombectomy System verkörpert unsere Mission, die Landschaft der VTE-Behandlung neu zu gestalten und das Leben von Patienten weltweit nachhaltig zu verbessern. Um mehr über Akura Medical zu erfahren, besuchen Sie http://www.akuramedical.com.

*Das Katana System ist nur für Forschungszwecke bestimmt und nicht für den Verkauf in den USA zugelassen. Nicht für den Verkauf in allen Ländern zugelassen.

Informationen zu Shifamed, LLC.

Shifamed wurde vom Serienunternehmer Amr Salahieh gegründet und ist ein hochspezialisiertes Zentrum für medizinische Innovationen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen konzentriert, die die Markteinführung beschleunigen, Risiken reduzieren, die Wirkung erhöhen und den Weg in eine Welt ebnen, in der Patienten ein längeres und gesünderes Leben führen können. Um mehr über Shifamed zu erfahren, besuchen Sie bitte www.shifamed.com.

MEDIENKONTAKT:

Jennie Kim

SPRIG Consulting

[email protected]

Referenzen:

Centers for Disease Control, Daten und Statistiken zu venösen Thromboembolien

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2833253/Akura_Medical_Logo.jpg