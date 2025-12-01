Akura Medical, une société du portefeuille Shifamed, conclut un financement de série C de 53 millions de dollars

Ce financement permettra de soutenir le développement du Katana™ Thrombectomy System et du logiciel de quantification NavIQ™, de terminer le recrutement pour l'essai QUADRA-PE et de mener à bien les principales étapes réglementaires

LOS GATOS, Californie, 1er déc. 2025 /PRNewswire/ -- Akura Medical, une société du portefeuille Shifamed axée sur le remodelage du paysage des soins de la thromboembolie veineuse (TEV), a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un premier financement de série C de 53 millions de dollars. Les fonds seront utilisés pour soutenir les activités de développement du Katana™ Thrombectomy System et du logiciel de quantification NavIQ™, terminer le recrutement pour l'essai clinique QUADRA-PE et déposer les demandes réglementaires. Le tour de table a été mené par la Qatar Investment Authority (QIA) avec la participation d'investisseurs existants. Une partie des fonds sera utilisée pour créer une coentreprise au Qatar.

« Akura Medical développe actuellement un portefeuille de technologies de thrombectomie veineuse différencié, visant à améliorer la précision des procédures et les résultats pour les patients. L'introduction récente de notre logiciel de quantification NavIQ représente la prochaine étape vers une thrombectomie intelligente et guidée par les données », a déclaré Amr Salahieh, PDG par intérim d'Akura Medical. « Ces nouveaux fonds vont nous permettre d'accélérer le développement de nos produits et de continuer à poser les bases d'une croissance à long terme. Nous apprécions la confiance et le partenariat de la QIA dans la réalisation de notre vision. »

Portefeuille de produits d'Akura Medical

Le portefeuille de produits de thrombectomie d'Akura Medical comprend à la fois le système phare Katana et le logiciel de planification des procédures NavIQ en cours de développement.

Le système Katana est un système de thrombectomie intelligent conçu pour éliminer divers types de caillots, optimiser le placement du cathéter, et fournir des informations supplémentaires pendant l'intervention. Le système utilise de manière unique des jets de sérum physiologique à haute vitesse qui sont conçus pour briser efficacement les caillots, quelle que soit leur morphologie, et pour empêcher l'obstruction du cathéter, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la procédure. Il intègre également des capteurs qui fournissent des données en temps réel sur la pression de l'artère pulmonaire, permettant de bien suivre le progrès de la procédure.

NavIQ est un logiciel de quantification conçu pour convertir un angiogramme CT en un modèle 3D de la vascularisation pulmonaire. Le modèle est destiné à la visualisation anatomique des artères et des caillots afin de permettre une planification préprocédurale. En outre, NavIQ est conçu pour fournir des données sur la caractérisation des caillots afin d'aider les médecins à hiérarchiser les traitements.

La TEV est la troisième cause de mortalité cardiovasculaire aux États-Unis1 et survient lorsqu'un caillot sanguin, souvent formé dans une veine profonde de la jambe, restreint ou bloque gravement la circulation sanguine vers les poumons.

À propos d'Akura Medical, Inc.

Akura Medical est une société privée de technologie médicale du portefeuille de Shifamed LLC, dédiée au traitement de la thromboembolie veineuse (TEV). Notre produit phare, le Katana™ Thrombectomy System, est sur le point de redéfinir les normes de traitement de l'embolie pulmonaire (EP) en permettant d'éliminer plus efficacement divers types de caillots. Le Katana Thrombectomy System incarne notre mission qui consiste à remodeler le paysage des soins de la maladie thromboembolique veineuse et à avoir un impact durable sur la vie des patients du monde entier. Pour plus d'informations sur Akura Medical, rendez-vous sur http://www.akuramedical.com.

*Le système Katana est réservé à un usage expérimental et sa vente n'est pas autorisée aux États-Unis. La vente de ce produit n'est pas autorisée dans tous les pays.

À propos de Shifamed, LLC.

Fondé par l'entrepreneur en série Amr Salahieh, Shifamed est un centre d'innovation médicale hautement spécialisé axé sur le développement de solutions qui accélèrent la mise sur le marché, réduisent les risques, augmentent l'impact et ouvrent la voie à un monde où les patients pourront vivre plus longtemps et en meilleure santé. Pour plus d'informations sur Shifamed, rendez-vous sur www.shifamed.com.

CONTACT MÉDIA :

Jennie Kim

SPRIG Consulting

[email protected]

Références :

Centers for Disease Control, Data and Statistics on Venous Thromboembolism

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2833253/Akura_Medical_Logo.jpg