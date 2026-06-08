Angel Yeast présente des innovations à base de levure pour la nutrition animale à TUYEM 2026

SHANGHAI, 8 juin 2026 /PRNewswire/ -- Angel Yeast (SH600298), l'un des principaux fabricants de levure au monde, a récemment présenté ses dernières recherches et développements de produits lors du 16e Congrès et salon international de l'alimentation animale (TUYEM), ses contributions étant également mises en avant dans le magazine INFOVET. George Gong, expert technique de la société, a prononcé un discours intitulé « Yeast Postbiotic and Yeast Peptides Nutrition in Ruminants » (Les postbiotiques et peptides de levure dans la nutrition des ruminants), partageant ses connaissances sur le rôle des technologies de la levure dans la nutrition animale.

Angel Yeast Showcases Yeast-Based Innovations for Animal Nutrition at TUYEM 2026

Organisé par l'Association turque des industriels de l'alimentation animale (Türkiyem-Bir), le TUYEM est le plus grand événement du secteur de l'alimentation animale en Turquie. Le congrès de cette année a rassemblé des leaders du secteur, ainsi que des chercheurs et des professionnels du secteur des matières premières, des additifs et des technologies pour l'alimentation animale, afin de discuter de l'avenir de la production d'aliments pour animaux, de l'approvisionnement en matières premières et des pratiques durables. La couverture d'Angel Yeast dans la publication du congrès a mis en évidence le potentiel des technologies basées sur la levure pour améliorer l'efficacité de la production dans un contexte de pressions sur les coûts des aliments pour animaux et de défis de la chaîne d'approvisionnement auxquels le secteur est confronté.

L'industrie mondiale de l'alimentation animale reste confrontée à des défis importants. En Turquie comme en Chine, les producteurs d'aliments pour animaux sont soumis à une pression croissante en raison de la forte demande de matières premières et de la persistance de coûts élevés. Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la technologie de la levure, Angel Yeast s'est concentrée sur le développement de solutions à base de levure au profit de la nutrition animale et de l'efficacité alimentaire. Dans l'alimentation des ruminants, la levure vivante est largement utilisée pour réguler la flore microbienne et stabiliser le pH de la panse et améliorer la digestibilité des fibres et de l'amidon. Plus de 100 études menées par Angel Yeast montrent que l'utilisation de ses produits à base de levure peut augmenter le gain journalier moyen des bovins d'environ 10 à 20 % et accroître le rendement laitier des vaches d'environ 5 à 10 %, ce qui équivaut à 1 à 2 litres supplémentaires par vache et par jour. Ces gains permettent aux agriculteurs d'atteindre une plus grande efficacité de production avec moins d'intrants alimentaires, ce qui contribue à atténuer la pression exercée par l'augmentation des coûts des matières premières.

Compte tenu de l'utilisation répandue des aliments en granulés sur le marché turc, où le processus de granulation à haute température et à forte humidité peut réduire l'activité des levures vivantes, Angel Yeast intensifie ses efforts de R&D sur les ingrédients fonctionnels tels que les peptides et parois cellulaires de levure. Ces composants présentent des avantages prébiotiques ou postbiotiques et un large potentiel pour les ruminants, la volaille, l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie.

George Gong a fait remarquer : « Aujourd'hui, la levure et ses dérivés sont principalement utilisés dans l'alimentation des ruminants, mais leur potentiel s'étend au-delà de ce segment. Les peptides de levure, les parois cellulaires de la levure et d'autres composants fonctionnels peuvent être utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie, les aliments pour volailles, l'aquaculture et les applications alimentaires. Ces composants fonctionnels permettront aux produits à base de levure de jouer un rôle clé dans un plus grand nombre de systèmes de production animale, pour une plus grande efficacité et une durabilité à long terme. »

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