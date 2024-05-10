شركة Angel Yeast تُشارك في يوم العمال العالمي في مصر لتعزيز المشاركة المحلية

شانغهاي، 10 مايو 2024، /PRNewswire/ -- شاركت شركة Angel Yeast المقيدة بالرمز SH600298))، وهي شركة رائدة في مجال صناعة الخميرة في العالم، مؤخرًا في الاحتفال الوطني في مصر بيوم العمال الدولي لعام 2024، وتَميز هذا الحدث الهام بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وجه الدعوات لعمال الصناعة والموظفين والمستثمرين المعترف بهم لمساهماتهم الإيجابية في الاقتصاد المصري.

"يشرفنا جدًا أن تتم دعوتنا إلى هذا الاحتفال الكبير ونقدر بصدق تقدير ودعم Angel Yeast، تلتزم Angel Yeast دائمًا بالزراعة والتطوير في السوق المصرية، ليس فقط من خلال توفير منتجات الخميرة عالية الجودة لتلبية طلب السوق، ولكن أيضًا من خلال تعزيز الابتكار التكنولوجي والتحول الصناعي، وفي الوقت نفسه، تُعلق شركة Angel Yeast مصر أيضًا أهمية كبيرة على خلق فرص عمل محلية، وتحسين مستوى المهارات والدخل للعمال المحليين، والمشاركة بنشاط في مبادرات الرعاية الاجتماعية لتقديم مساهمات للمجتمعات المحلية." وفق ما قاله Liu Jun، المدير العام لشركة Angel Yeast في مصر.

تعزيز الاستثمار للتوسع في السوق المصرية

منذ عام 2010، قامت Angel Yeast بزيادة استثماراتها في مصر تدريجيًا وتوسيع نطاق عملياتها المحلية، وتوظف الشركة حاليًا أكثر من 900 عامل محلي، بما في ذلك 56 موظفًا مشرفًا مصريًا و14 موظفًا رئيسيًا يشرفون على المناطق، وقد حققت درجة عالية من التوطين من حيث عمليات الإدارة اليومية.

تتطلع Angel Yeast إلى خلق المزيد من فرص العمل ودعم الحكومة المحلية، وتخطط لتوظيف أكثر من 1000 موظف محلي عند تشغيل مشروع توسيع إنتاج الخميرة الذي تبلغ طاقته 20000 طن سنويًا.

تعزيز الاقتصاد الدائري الأخضر (صديق البيئة) والحوكمة البيئية

تعمل شركة Angel Yeast مصر على بناء نماذج الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية الزراعية المحلية، حيث تستخدم دبس السكر الموجود بوفرة في مصر لتعزيز الإنتاج المستدام، وتحويل منتجات الدبس الثانوية إلى موارد قيمة، في حين تخضع مياه الصرف الصحي الناتجة أثناء عملية تصنيع الخميرة للمعالجة لتصبح سمادًا عضويًا، والذي يتم بيعه بعد ذلك لدعم القطاع الزراعي المحلي.

يعتبر الحفاظ على البيئة أولوية قصوى واستراتيجية رئيسية في خريطة طريق التنمية المستدامة لشركة Angel Yeast، وتهدف الشركة إلى تحقيق تنمية متكاملة ومنسقة مع المجتمعات والوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية للشركات بشكل فعال.

وقال Liu: "تهدف Angel Yeast إلى تعزيز التنمية المستدامة وإشراك المزيد من الأشخاص في اتخاذ الإجراءات وبناء مستقبل أخضر أفضل للجميع".

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