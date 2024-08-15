شركة ATFX تبدأ خدمة التأمين على أموال العملاء

هونغ كونغ, 15 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- يَسرّ شركة ATFX أن تعلن عن بدء خدمة التأمين على أموال عملاء ATFX. تضمن هذه السياسة التأمينية الشاملة سلامة وأمن أموال العملاء حتى 1,000,000 دولار أمريكي لكل مودع، مما يعزز من التزام ATFX بحماية أصول العملاء وتوفير بيئة تداول آمنة. يكون جميع عملاء AT Global Markets Intl. Ltd. وAT Global Markets LLC مؤهلين للحصول على تغطية تأمينية.

"أمنُ أموالِك هو أولويتنا"

تعطي ATFX الأولوية لسلامة وأمن أموال العملاء. مع بدء خدمة التأمين على أموال العملاء من ATFX تحت شعار: "أمنُ أموالِك هو أولويتنا"، يمكن للعملاء الآن التداول بثقة أكبر، مع العلم أن طبقة إضافية من الحماية تحمي أموالهم. هذا الالتزام بتوفير الأمن، يميز ATFX، ويعزز تفانيها في ضمان أفضل تجربة تداول للعملاء.

المؤمن عليه من قبل Lloyd's of London - المعيار الذهبي في التأمين

تعاونت ATFX مع Lloyd's of London، أقدم وأكبر سوق تأمين على مستوى العالم، لتأمين أموال عملاء ATFX. ويجلب هذا التعاون خبرة لا مثيل لها وسمعة ممتازة في القطاع التأميني، مما يؤكد للعملاء أن أموالهم محمية بشكل آمن بموجب التغطية الشاملة لشركة Lloyd's of London.

الحد الأقصى للتغطية

تضمن ATFX أن كل مودع يُؤمَّن له من أمواله ما يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، مع الالتزام بالحدود والشروط والأحكام المحددة في السياسة.

وقال Joe Li رئيس شركة ATFX: "نحن ملتزمون بتقديم تجارب تداول استثنائية مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء والتكنولوجيا المبتكرة. إن بدء خدمة تأمين أموال عملاء ATFX هو شهادة على هذا الالتزام من شركتنا، ويمثل علامة فارقة أخرى في مهمة ATFX لتوفير حلول تداول آمنة وموثوق بها من أجل عملائنا".

نبذة عن شركة ATFX

ATFX هي وسيط عالمي رائد في التكنولوجيا المالية مع وجود محلي في 23 موقعًا. بفضل التزامها القوي بتحقيق رضا العملاء، وتقديم التكنولوجيا المبتكرة، وإرساء الامتثال التنظيمي الصارم، فإن مؤسسة ATFX تقدم تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX، يُرجى زيارة موقع ATFX عبر الإنترنت .https://www.atfx.com