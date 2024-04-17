شركة ATFX تعين Siju Danielفي منصب كبير المسؤولين التجاريين

لندن، 17 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة ATFX أن تعلن عن تعيين Siju Daniel في منصب كبير المسؤولين التجاريين. يتمتع Siju بقدر كبير من الخبرة والمهارة في مجال صناعة الخدمات المالية، حيث أمضى أكثر من 20 عامًا في مناصب قيادية تنفيذية في جميع أنحاء العالم. في منصبه السابق بصفته كبير المسؤولين التجاريين لشركة FXCM، كان Siju سببًا أساسيًا في زيادة الإيرادات على مستوى العالم. وقد ساعده فهمه العميق للمشهد المالي والتنظيمي على أن يكون خبيرًا موثوقًا به في هذا المجال.

New high-level appointments of ATFX

يشير تعيين Siju Daniel مديرًا تجاريا رئيسيا في ATFX إلى خطوة استراتيجية تهدف إلى دفع نمو الأعمال التجارية العالمية للشركة. وسوف يركز في المقام الأول على زيادة الإيرادات العالمية في قطاع البيع بالتجزئة، والذي يتضمن تنفيذ استراتيجيات عالمية مخصصة والتوسع في أسواق عالمية جديدة لتحقيق نمو الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، سيقود Siju جهود ATFX للتوسع في مناطق جغرافية جديدة. من خلال تحديد الأسواق الناشئة ذات إمكانات النمو وتطوير استراتيجيات مصممة خصيصًا لكل سوق، يمكنه مساعدة ATFXعلى اتخاذ خطوة جديدة في التواجد العالمي.

"إن الانضمام إلى ATFX هو فرصة مثيرة لدمج شغفي بالابتكار مع منصة عالمية فعالة. أنا متحمس لخوض هذه الرحلة، والاستفادة من الأساس القوي لـ ATFX لتحقيق نمو لا مثيل له وتحقيق نجاح العملاء في المشهد المالي المتطور باستمرار.".Siju

أعرب رئيس ATFX، Joe Li، عن ثقته في تعيين Siju، قائلاً: "يسعدنا أن نرحب بـ Siju Daniel في فريق ATFX بصفته كبير المسؤولين التجاريين لدينا. بفضل سجله الحافل وخبرته الواسعة في مجال صناعة الخدمات المالية، يلعب Siju دورًا حيويا في نجاح استراتيجية النمو العالمية لدينا. أنا واثق من أن قيادته وخبرته ستسهم بشكل كبير في نجاحنا وتعزيز مكانة ATFX كشركة رائدة في صناعة التداول عبر الإنترنت."

إن إضافة Siju Daniel إلى فريق ATFX تجسد طموح الشركة لجذب أفضل المواهب وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميًا في مجال الصناعة. وهو ما يتوافق مع التعيينات البارزة الأخيرة الأخرى مثل FX Pioneer Drew Niv كبير المسؤولين الاستراتيجيين لـ ATFX ، Ergin Erdemir كرئيس جديد لـ LATAM ، Graham Morris كرئيس للمطابقة لـ ATFX Australia ، Linton White كرئيس إقليمي لـ ATFX Africa ، Hormoz Faryar كمدير إداري للمبيعات المؤسسية، و Aditya Singh كمدير دولي لتنمية الأعمال في ATFX MENA.

تلتزم ATFX أيضًا باستثمار رأس المال في تحسينات التكنولوجيا وأنظمة التسويق المطوّرة وتطورات البنية التحتية القوية. تهدف هذه المبادرات الاستراتيجية، مثل تطبيق تقنيات blockchain في خدمة العملاء والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في تدفقات عمل e-KYC، إلى تعزيز القدرة التنافسية في السوق ودعم مهمتها في توفير تجارب تجارية على مستوى عالمي. وتستعد ATFX لتحقيق النجاح على المدى الطويل وتعزيز مكانتها كلاعب مهيمن في السوق المالية العالمية.

نبذة عن شركة ATFX

ATFX وسيطًا عالميًا رائدًا في مجال التكنولوجيا المالية ولها تواجد محلي في 22 موقع وترخيص من السلطات التنظيمية بما في ذلك FCA في المملكة المتحدة و CySEC القبرصية و SCA في الإمارات العربية المتحدة و ASIC الأسترالية و FSCA في جنوب أفريقيا. بفضل التزامها القوي بتحقيق رضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، توفر ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX ، يرجى زيارة موقع ATFX على الويب . https://www.atfx.com