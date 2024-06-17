شركة ATFX تقوم بدمج PriceOn™ من TraderTools لتعزيز كفاءة التداول للمجموعة العالمية

هونغ كونغ, 17 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت ATFX عن تعزيز كبير للبنية التحتية التجارية العالمية مع دمج PriceOn™ من TraderTools، ومن المقرر أن تُحدث ATFX ثورة في كيفية إدارة الشركة لتدفقات التداول من العملاء الحاليين من المؤسسات والأفراد، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تجارب التسعير والتنفيذ، إلى جانب جذب عملاء جدد باستخدام البيانات ومقاييس المخاطر التي تعتمد على أسعار فريدة وواثقة.

تحسين تجربة العملاء

ستقوم PriceOn بتمكين ATFX من إدارة تدفقات التداول بشكل أكثر فعالية وكفاءة، مما يضمن استفادة العملاء من التنفيذ الفائق والأسعار التنافسية. تم تصميم التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم PriceOn، والتي تستفيد من الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتطورة، للتعامل مع تدفقات العملاء المعقدة بسلاسة، وسوف تمكن هذه القدرة تدفقات العملاء المؤسسيين من التوافق مع نطاق واسع من تدفقات عملاء التجزئة، (والعكس صحيح) حتى تلك التي تتمتع بخصائص صعبة، دون المساس بأداء التنفيذ.

تكنولوجيا متقدمة ونهج يركز على العميل

تمثل خوارزميات PriceOn القائمة على الذكاء الاصطناعي أحدث تقنيات التداول، مما يوفر تنفيذًا دقيقًا واستراتيجيًا يزيد من الربحية للعملاء، وعلى عكس النماذج التقليدية، تركز هذه الشراكة على تقديم عوائد معززة لعملاء ATFX العالميين.

بناء نظام بيئي تجاري متكامل

من خلال دمج PriceOn، تعمل ATFX على سد الفجوة بين بيئات التداول بالتجزئة والبيئات التجارية المؤسسية، مما يعزز النظام البيئي المتماسك الذي يدعم احتياجات التجارة العالمية المتنوعة، وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع مشروع ATFX الأوسع المتمثل في إنشاء بيئة تداول متكاملة حيث يمكن لمختلف العملاء التفاعل بسلاسة.

رؤية تركز على العميل

بصفته رئيس مجلس إدارة ATFX، أعرب Joe Li عن سعادته بدمج PriceOn من TraderTools لتحسين أسعار ATFX، قائلًا: "ستُحدث هذه الشراكة الإستراتيجية ثورة في قدراتنا التسعيرية وستوفر لعملائنا أسعارًا أكثر تنافسية ودقة، ونحن ملتزمون بتكييف خدماتنا وتحسينها باستمرار لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا."

يعد دمج PriceOn في منصة ATFX أحدث إنجاز يؤكد تفاني الشركة في الابتكار والتميز في حلول التداول. إن الحصول على التراخيص التنظيمية في جنوب أفريقيا وأستراليا، وتوظيف كبار المسؤولين التنفيذيين في الصناعة، والآن دمج PriceOn يؤكد مكانة ATFX في طليعة الصناعة.

لن يؤدي هذا التحسين الاستراتيجي إلى تحسين الأسعار فحسب، بل سيوفر أيضًا للعملاء تجربة تداول أكثر كفاءة وربحية.

نبذة عن ATFX

ATFX هي شركة وساطة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ولها تواجد محلي في 23 موقعًا وترخيص من السلطات التنظيمية، بما في ذلك سلطات السلوك المالي FCA في المملكة المتحدة، و هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC، وهيئة الأوراق المالية والسلع SCA في الإمارات العربية المتحدة، و هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ASIC، و هيئة سلوك القطاع المالي FSCA في جنوب إفريقيا. بفضل التزامها القوي بتحقيق رضا العملاء، والتكنولوجيا المبتكرة، والامتثال التنظيمي الصارم، توفر ATFX تجارب تداول استثنائية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات حول ATFX ، يرجى زيارة موقع ATFX على الويب https://www.atfx.com