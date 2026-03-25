شركة Athena Intelligence تعلن توسعها إلى الهند في ظل تصاعد مخاطر الشركات عبر الحدود

تعيين Aditya Jain لقيادة عملياتها في الهند بدعم من شخصيات هندية رفيعة المستوى في قطاعي الدفاع وإنفاذ القانون

جنيف، 25 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Athena Intelligence، المتخصصة في التحقيقات المؤسسية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، توسعها إلى الهند في ظل تسارع الطلب على الخبرات في مجال المعلومات الاستخبارية عبر الحدود والجرائم المالية.

وقد عيّنت الشركة Aditya Jain شريكاً مشاركاً لقيادة عملياتها في الهند، في خطوة استراتيجية نحو واحدة من أسرع بيئات مخاطر الشركات تطوراً في العالم.

Aditya Jain, newly appointed Associate Partner at Athena Intelligence India

ويشهد مشهد مخاطر الشركات في الهند تصاعداً سريعاً، إذ سُجّل أكثر من 265 مليون هجوم سيبراني في عام 2025 وحده¹، فيما تواجه المؤسسات الهندية أكثر من 2,000 هجوم سيبراني أسبوعياً، وهو مستوى يفوق بكثير المتوسطات العالمية². وتمثل الهند حالياً 12.4% من إجمالي هجمات البرمجيات الخبيثة عالمياً³، ما يبرز حجم التهديدات التي تواجهها الشركات وطابعها الدولي.

وتسعى Athena Intelligence، المتخصصة في التحقيقات المعقدة متعددة الولايات القضائية، إلى دعم الشركات والمؤسسات المالية ومكاتب المحاماة والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الهند في مواجهة هذه المخاطر.

يشغل Aditya Jain منصب مستشار في الذكاء الاستراتيجي والشؤون السيبرانية والتكنولوجيا، ويتمتع بخبرة في التحقيقات المؤسسية والمهام المتعلقة بالمخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي في جنوب آسيا والأسواق الدولية. وبصفته مؤسساً ورئيساً تنفيذياً لمنصة ذكاء سردي تتخذ من جنيف مقراً لها، فإنه يجمع بين الخبرة العالمية والفهم المؤسسي المحلي.

"إن الهند تقف عند منعطف حاسم فيما يتعلق بمخاطر الشركات. فالتهديدات تتخذ طابعاً دولياً على نحو متزايد، من الاحتيال عبر الحدود إلى الهجمات على السمعة والاختراقات السيبرانية، وهي جميعاً تتطلب استجابة دولية. وتتمتع Athena Intelligence بهذه القدرة تحديداً، وأنا ملتزم بإتاحتها للشركات والمؤسسات والأفراد في الهند الذين يستحقون حماية على مستوى عالمي." - Aditya Jain، شريك مشارك، Athena Intelligence

يحظى هذا التوسع بدعم كبار المستشارين من أوساط الدفاع وإنفاذ القانون في الهند.

دعم استشاري رفيع المستوى

يشغل العقيد Shashank Kaushal من الجيش الهندي (متقاعد) منصب المستشار الأول لدى Athena Intelligence. وهو ضابط رفيع مكرّم يتمتع بسجل حافل في العمليات الاستراتيجية والأمن القومي، وقد عمل مستشاراً عسكرياً على أعلى المستويات. ويقدم العقيد Kaushal المشورة إلى Athena Intelligence وAditya Jain في التحقيقات المرتبطة بالأمن، كما يتيح لهما وصولاً رفيع المستوى إلى أوساط الدفاع والاستخبارات في الهند.

ويشغل الدكتور Rajendar Pal Singh، المدير العام السابق لجناح الجرائم الاقتصادية (EOW) وفريق التحقيقات الخاص (SIT) في ولاية أوتار براديش خلال الفترة من 2018 إلى 2021، ونائب المدير العام السابق لمكتب مكافحة المخدرات (NCB) في نيودلهي خلال الفترة من 2013 إلى 2018، منصب مستشار استراتيجي لـ Aditya Jain. ويتمتع الدكتور Singh بخبرة استثنائية في الجرائم الاقتصادية ومكافحة الفساد وتحقيقات المخدرات، كما يزوّد Aditya Jain بفهم مؤسسي عميق لمنظومة إنفاذ القانون والتنظيم والسياسات في الهند.

"إن Aditya Jain هو الشخص المناسب لتمثيل Athena Intelligence في الهند. فخبرته في مجال التحقيقات، وخلفيته في الشؤون السيبرانية والتكنولوجيا، وعلاقاته المؤسسية الراسخة، تجعله مؤهلاً على نحو فريد لبناء ما نعتقد أنه سيصبح أكثر ممارسات التحقيقات عبر الحدود مصداقية في الهند. وتفخر Athena Intelligence بترسيخ حضورها في الهند بقيادة Aditya." - Jonas Rey، الرئيس التنفيذي، Athena Intelligence

وستقدم Athena Intelligence خدمات تشمل العناية الواجبة، وتحقيقات مكافحة غسل الأموال، واستخبارات الشركات، واستشارات المخاطر السيبرانية، وتتبع الأصول عبر الحدود.

المراجع:

1. تقرير التهديدات السيبرانية الصادر عن 2025) Economic Times / Seqrite–2026) — سجلت الهند أكثر من 265 مليون هجوم سيبراني.

2. تقرير حالة الأمن السيبراني في الهند 2025 الصادر عن Check Point Software Technologies — تواجه المؤسسات الهندية نحو 2,011 هجوماً سيبرانياً أسبوعياً، وهو معدل يتجاوز المتوسطات العالمية.

3. تقرير التهديدات السيبرانية الصادر عن Acronis — تمثل الهند 12.4% من إجمالي هجمات البرمجيات الخبيثة عالمياً، ما يضعها بين أكثر دول العالم تعرضاً للاستهداف.

نبذة عن Athena Intelligence:

تأسست شركة Athena Intelligence عام 2019، وتعمل عبر أوروبا وآسيا والأمريكتين، حيث تدعم عملاءها في التحقيقات المعقدة التي تشمل الاحتيال والفساد ومخاطر السمعة.

