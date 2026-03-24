सीमा-पार कॉर्पोरेट जोखिम में वृद्धि के बीच Athena Intelligence ने भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की शुरुआत की

भारतीय रक्षा और कानून प्रवर्तन क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन प्राप्त Aditya Jain को विस्तार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है

जेनेवा, 24 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- सीमा-पार इंटेलिजेंस और वित्तीय अपराध विशेषज्ञता की मांग में वृद्धि होने के कारण जेनेवा स्थित कॉर्पोरेट जांच और जोखिम सलाहकार फर्म, Athena Intelligence, भारत में विस्तार कर रही है।

कंपनी ने Aditya Jain को भारत में अपने परिचालन का नेतृत्व करने के लिए एसोसिएट पार्टनर के रूप में नियुक्त किया है, जो विश्व में सबसे तेजी से विकसित हो रहे कॉर्पोरेट जोखिम परिवेशों में से एक में एक रणनीतिक कदम है।

Aditya Jain, Athena Intelligence India में नव-नियुक्त एसोसिएट पार्टनर

भारत का कॉर्पोरेट जोखिम परिदृश्य तेजी से प्रचंड होता जा रहा है। अकेले 2025¹ में 265 मिलियन से अधिक साइबर हमले दर्ज किए गए, जबकि भारतीय संगठनों को प्रति सप्ताह 2,000 से अधिक साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है - जो वैश्विक औसतों² से काफी अधिक है। अब देश में वैश्विक मैलवेयर हमलों³ का 12.4% हिस्सा होता है, जो बिज़नेसों के समक्ष आने वाले खतरों के पैमाने और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति को उजागर करता है।

जटिल, बहु-क्षेत्राधिकार संबंधी जांचों में विशेषज्ञता रखने वाली Athena Intelligence, भारतीय कॉर्पोरेट्स, वित्तीय संस्थानों, लॉ फर्मों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को इन जोखिमों से निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए स्वयं को तैयार कर रही है।

Aditya Jain - एसोसिएट पार्टनर, Athena Intelligence India

Aditya Jain एक रणनीतिक इंटेलिजेंस, साइबर और टेक्नोलॉजी सलाहकार हैं, जिन्हें दक्षिण एशिया और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉर्पोरेट जांच और AI-संचालित जोखिम जुड़ावों में अनुभव है। जेनेवा स्थित एक नैरेटिव इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के संस्थापक और CEO के रूप में, वे वैश्विक विशेषज्ञता को स्थानीय संस्थागत अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ते हैं।

"कॉर्पोरेट जोखिम के मामले में भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये खतरे तेजी से अंतरराष्ट्रीय होते जा रहे हैं - सीमा-पार धोखाधड़ी, प्रतिष्ठा पर हमले, साइबर घुसपैठ - और इनके लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। Athena Intelligence बिल्कुल यही क्षमता प्रदान करती है, और मैं इसे विश्व स्तरीय सुरक्षा के हकदार भारतीय बिज़नेसों, संस्थानों और व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।" - Aditya Jain, एसोसिएट पार्टनर, Athena Intelligence

इस विस्तार को भारत के रक्षा और कानून प्रवर्तन समुदाय के वरिष्ठ सलाहकारों का समर्थन प्राप्त है।

Senior Advisory Support

Colonel Shashank Kaushal, Indian Army (सेवानिवृत्त), Athena Intelligence के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। वे रणनीतिक संचालनों और राष्ट्रीय सुरक्षा में उत्कृष्ट रिकॉर्ड रखने वाले एक सम्मानित वरिष्ठ सेना अधिकारी हैं। वे उच्चतम स्तर पर सैन्य सलाहकार रह चुके हैं। Athena Intelligence और Aditya Jain को Colonel Kaushal सुरक्षा संबंधी जांचों पर सलाह देते हैं और भारत के रक्षा और इंटेलिजेंस समुदाय में वरिष्ठ स्तर तक पहुंच प्रदान करते हैं।

Dr. Rajendar Pal Singh, उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और विशेष जांच दल (SIT) के पूर्व महानिदेशक (2018-2021) और नई दिल्ली में Narcotics Control Bureau (NCB) के पूर्व उप महानिदेशक (2013-2018), Aditya Jain के रणनीतिक सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। Dr. Singh की आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार विरोधी और मादक पदार्थों की जांच में अद्वितीय विशेषज्ञता है और वे Aditya Jain को भारत की कानून प्रवर्तन, नियामक और नीतिगत व्यवस्था में गहन संस्थागत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

"Aditya Jain भारत में Athena Intelligence का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। हमारा मानना है कि उनकी जांच संबंधी विशेषज्ञता, साइबर और टेक्नोलॉजी पृष्ठभूमि और संस्थागत स्तर पर उनके गहरे संबंध उन्हें भारत की सबसे विश्वसनीय सीमा-पार जांच पद्धति बनाने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम बनाते हैं। भारत में Aditya के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने पर Athena Intelligence को गर्व है।" - Jonas Rey, CEO, Athena Intelligence

Athena Intelligence ड्यू डिलिजेंस, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच, कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस, साइबर जोखिम सलाहकार और सीमा-पार संपत्ति का पता लगाने सहित सेवाएं प्रदान करेगी।

संपादकों के लिए टिप्पणियाँ:

संदर्भ:

1. Economic Times / Seqrite Cyber Threat Report (2025-2026) - भारत में 265 मिलियन से अधिक साइबर हमले दर्ज किए गए

2. Check Point Software Technologies, State of Cyber Security in India 2025 – भारतीय संगठनों को प्रति सप्ताह ~2,011 साइबर हमलों का सामना करना पड़ता है, जो वैश्विक औसत से अधिक है

3. Acronis Cyber Threat Report – वैश्विक मैलवेयर हमलों में भारत की हिस्सेदारी 12.4% है, जो इसे विश्व स्तर पर सबसे अधिक लक्षित देशों में से एक बनाती है।

Athena Intelligence का परिचय:

2019 में स्थापित, Athena Intelligence यूरोप, एशिया और अमेरिका में काम करती है, और धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से जुड़े जटिल मामलों की जांच में ग्राहकों को सहायता प्रदान करती है।

Web: www.athenaintelligence.ch

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2941054/Athena_Intelligence.jpg