Athena Intelligence se développe en Inde dans un contexte d'augmentation des risques transfrontières pour les entreprises

Nomination d'Aditya Jain pour diriger l'expansion, avec le soutien de hauts responsables indiens de la défense et de l'application de la loi

GENÈVE, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Athena Intelligence, société d'enquête et de conseil sur les risques pour les entreprises basée à Genève, s'étend en Inde dans un mouvement général de hausse de la demande de compétences en matière de renseignement et de criminalité financière transfrontières.

La société a nommé Aditya Jain comme partenaire associé pour diriger ses opérations en Inde, marquant ainsi une avancée stratégique dans l'un des environnements mondiaux qui évolue le plus rapidement pour le risque d'entreprise.

Aditya Jain, newly appointed Associate Partner at Athena Intelligence India

Les menaces s'intensifient rapidement en Inde dans le domaine du risque d'entreprise. Plus de 265 millions de cyberattaques ont été enregistrées rien qu'en 2025¹, tandis que les entreprises indiennes sont confrontées à plus de 2 000 cyberattaques par semaine, un chiffre nettement plus élevé que les moyennes mondiales². Le pays représente désormais 12,4 % des attaques mondiales par logiciels malveillants³, ce qui souligne l'ampleur et la nature internationale des menaces auxquelles sont confrontées les entreprises.

La société Athena Intelligence, spécialisée dans les enquêtes complexes et multiterritoriales, se positionne pour aider les entreprises indiennes, mais aussi les institutions financières, les cabinets d'avocats et les personnes fortunées à faire face à ces risques.

Aditya Jain - Partenaire associé, Athena Intelligence India

Aditya Jain est un conseiller en renseignement stratégique, cybersécurité et technologie, fort d'une expérience d'enquêtes d'entreprise et de missions sur les risques liés à l'IA en Asie du Sud et sur les marchés internationaux. Fondateur et directeur général d'une plateforme d'intelligence narrative basée à Genève, il cumule compétences mondiales et vision institutionnelle locale.

« L'Inde est à un tournant en ce qui concerne le risque d'entreprise. Les menaces (fraudes transfrontières, atteintes à la réputation, cyberintrusions) sont de plus en plus internationales et exigent une réponse appropriée. Athena Intelligence apporte exactement cette capacité, et je m'engage à la rendre accessible aux entreprises, aux institutions et aux particuliers indiens, qui méritent une protection de premier ordre. » - Aditya Jain, partenaire associé, Athena Intelligence

L'expansion est soutenue par des conseillers de haut niveau issus des secteurs indiens de la défense et de l'application de la loi.

Soutien consultatif principal

Le colonel Shashank Kaushal, retraité de l'armée indienne, est le conseiller principal d'Athena Intelligence. Officier supérieur de l'armée, décoré, il se distingue par un parcours remarquable dans les domaines des opérations stratégiques et de la sécurité nationale. Il a également été conseiller militaire au plus haut niveau. Le colonel Kaushal conseille Athena Intelligence et Aditya Jain sur les enquêtes liées à la sécurité, et leur permet d'accéder aux plus hauts responsables indiens de la défense et du renseignement.

Rajendar Pal Singh, ancien directeur général de l'unité des infractions économiques et de l'équipe d'enquête spéciale de l'Uttar Pradesh (2018-2021), et ancien directeur général adjoint du Bureau de contrôle des stupéfiants de New Delhi (2013-2018), occupe le poste de conseiller stratégique auprès d'Aditya Jain. M. Singh apporte à Aditya Jain une connaissance institutionnelle approfondie de l'écosystème indien de l'application de la loi, de la réglementation et de l'élaboration des politiques, fondée sur une expérience incomparable en matière de criminalité économique, de lutte contre la corruption et d'enquêtes sur les stupéfiants.

« Aditya Jain est la personne idéale pour représenter Athena Intelligence en Inde. Ses compétences d'enquête, son expérience en cybersécurité et technologie, ainsi que ses profondes relations institutionnelles font de lui la personne la mieux qualifiée pour mettre en place ce qui, selon nous, deviendra le service d'enquêtes transfrontières le plus crédible de l'Inde. La société Athena Intelligence est fière de planter son drapeau en Inde avec Aditya à sa tête. » - Jonas Rey, directeur général, Athena Intelligence

Athena Intelligence proposera des services tels que la diligence raisonnable, les enquêtes antiblanchiment, le renseignement d'entreprise, le conseil en cyberrisque et le traçage d'actifs transfrontières.

Remarques à l'attention des rédacteurs :

Notes :

1. Economic Times / Seqrite Cyber Threat Report (2025-2026) – India recorded over 265 million cyberattacks

2. Check Point Software Technologies, State of Cyber Security in India 2025 – Indian organisations face ~2,011 cyberattacks per week, higher than global averages

3. Acronis Cyber Threat Report – India accounts for 12,4% of global malware attacks, ranking among the most targeted countries worldwide

À propos d'Athena Intelligence :

Fondée en 2019, la société Athena Intelligence soutient ses clients en Europe, en Asie et en Amérique en menant des enquêtes complexes sur les risques de fraude, de corruption et le risque de réputation.

Site internet : www.athenaintelligence.ch

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2941054/Athena_Intelligence.jpg