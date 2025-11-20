شركة BODYHOLIDAY تُعلن عن فريق قيادة عالمي جديد لبدء حقبة جديدة من التوسع الدولي

مُشغّل منتجعات العافية الرائد يُعيِّن مُديرين تنفيذيين ذوي خبرة من Fairmont و IHG و Soho House لقيادة المرحلة القادمة، والتي تبدأ بإطلاق أول منتجع له في أوروبا.

كاستريس، سانت لوسيا، 20 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة BodyHoliday ، وهي مُشغّل أول منتجع عافية في منطقة الكاريبي، عن تعيين فريق قيادة عالمي جديد يضم خبرات من Fairmont Hotels & Resorts و IHG و Soho House وغيرها من العلامات التجارية الرئيسية. سيؤدي توسيع القيادة إلى توجيه المرحلة التالية من نمو الشركة، بدءًا من أولى ممتلكاتها الأوروبية، منتجع BodyHoliday Algarve في البرتغال.

Clubhouse Gallery

وبصفتها رائدة في مجال سفر العافية منذ عام 1988، فلطالما صُنفت BodyHoliday ضمن أفضل منتجعات العافية في العالم من قِبل Condé Nast Traveler و Travel + Leisure . يشتهر المنتجع بنهجه الشامل، حيث يقدم تجربة شاملة تتضمن جلسات سبا يومية، وبرامج لياقة ورياضة بإشراف خبراء، وجدولًا مُكثفًا للأنشطة، إضافة إلى مطبخ طازج ومغذٍ. كما أن مبادرة "الأشهُر المميزة" المبتكرة من BodyHoliday جلبت للمنتجع أبطالًا أولمبيين ونجومًا من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ( NFL ) والرابطة الوطنية لكرة السلة ( NBA )، إضافة إلى أبرز المتخصصين في المجالات الطبية ومجالات العافية، لتقديم برامج غامرة للضيوف.

ومع توقّع وصول سياحة العافية العالمية إلى 9 تريليونات دولار بحلول 2028 (بحسب Global Wellness Institute )، تتوسع BodyHoliday خارج منطقة الكاريبي. يقود هذا التطور Andrew Barnard ، الرئيس التنفيذي لشركة SunSwept Resorts (تضم BodyHoliday و Stolentime )، وهو متخصص فندقي من الجيل الثالث لديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قطاع العافية الفاخرة.

قال Barnard : "من ركوب الأمواج والركض على المسارات إلى اليوغا والتغذية، لطالما اعتقدنا أن العافية الحقيقية يجب أن تكون سهلة ومتجذرة في وعي الجسد، لا في الروتين". "يمثل توسعنا إلى البرتغال استمرارًا لهذه الفلسفة، من خلال إنشاء واحة يجد فيها الضيوف الفرحة من جديد، ويشعلون شغفهم، ويعيدون التوازن إلى حياتهم. نحن متحمسون لجلب نهجنا إلى ساحل البرتغال الخلّاب".

من المقرر افتتاح BodyHoliday Algarve في عام 2029، ليكون ملاذًا خمس نجوم في شرق منطقة الغارف ( Algarve ) في البرتغال، على بُعد خمس وأربعين دقيقة من مطار فارو الدولي. لقد اكتشف Barnard الموقع خلال رحلاته، وهو يقع بجوار محمية Ria Formosa الطبيعية، حيث يؤدي ممر قصير عبر الكثبان المحمية إلى رمال Praia da Lota الذهبية ومياهها الهادئة.

صممت شركة Gensler المعمارية، ومقرها في لندن، هذا المنتجع الساحلي الممتد على 26 فدانًا بحيث يندمج مع محيطه الطبيعي. تشمل الخُطط 175 غرفة وجناحًا للضيوف، وخمسة مفاهيم للمطاعم، ومركز عافية بمساحة 40,000 قدم مربع يضم أكثر من 40 غرفة علاج، ومُجمّع لياقة بدنية متطور، والعديد من المسابح — بما في ذلك مسبحٌ ذو حافة غير مرئية مذهل مدمج داخل الكثبان الرملية. ستتضمن المرافق الإضافية: حديقة مليئة بالنباتات، وملعب كرة قدم بمعايير الفيفا، ومركزًا للرياضات المضربية يضم ملاعب تنس وبادل، إلى جانب برامج BodyHoliday المميزة للصحة واللياقة.

قال Barnard إن فريق القيادة الجديد يمثل محطة هامة. وقال: "بصفتنا شركة عائلية، فلطالما افتخرنا بقيمنا المميزة ولمستنا الشخصية". "نحن نبني الآن فريقًا من الطراز العالمي مُكرّسًا لتوسيع وإدارة مجموعة من منتجعات BodyHoliday في عدة وجهات. وهذا يضمن لنا الحفاظ على تراثنا وفلسفتنا، مع إنشاء منصة للنمو المستدام وطويل الأمد. لطالما عكس BodyHoliday أكثر ما نعتز به — الحركة، والمغامرة، والفرح، وقوة التواصل الإنساني".

فريق القيادة العليا

Indu Brar ، رئيسة العمليات ( COO ): بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في الفنادق الفاخرة، شغلت Indu مناصب تشغيلية عليا في Fairmont Hotels & Resorts ، وقد قادت مؤخرًا إستراتيجية التكنولوجيا والتشغيل لمجموعة Accor في أمريكا الشمالية والوسطى.

Jean-Charles Denis ، الرئيس المالي ( CFO ): قائد مالي مخضرم أمضى أكثر من عقد في IHG ، حيث أشرف على عناصر رئيسية من محفظة المجموعة الفندقية الدولية وإستراتيجية النمو.

Kevin Bundy ، مدير المشاريع: متخصص في تطوير العقارات يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا، شغل خلالها أدوارًا قيادية في مشاريع عالمية كبرى مثل إعادة تطوير محطة باترسي للطاقة ومشاريع التطوير الخاصة بـ Soho House في أوروبا.

أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين

Jeremy Plummer ، رئيس مجلس الإدارة: رئيس الاستثمار العالمي السابق في CBRE Investment Management ، حيث أشرف على 120 مليار دولار من الأصول العقارية والبنية التحتية.

Alice Avis ، عضوة في وسام الإمبراطورية البريطانية ( MBE ) : شغلت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Sanctuary Spa ، حيث نجحت في مضاعفة قيمة الشركة ثلاث مرات قبل بيعها. كما شغلت لاحقًا منصب رئيسة مجلس الإدارة التنفيذية لشركة Lumene Oy ، وتتولى حاليًا عدة أدوار غير تنفيذية في مجالات الجمال والخدمات المالية والعقارات.

Mia Kyricos : خبيرة عالمية في إستراتيجيات الضيافة والعافية، شغلت مناصب قيادية في Hyatt و Spafinder و Starwood Hotels & Resorts ؛ وهي عضو مؤسس في مجلس إدارة Global Wellness Institute .

قال Plummer : "إن هذه مرحلة محورية في قصة BodyHoliday ". "وبوجود فريق قيادة استثنائي، فإننا نكرّم إرثًا نفخر به بينما نُشكّل الجيل القادم من وجهات العافية التحويلية".

نبذة عن BodyHoliday

لطالما كانت BodyHoliday في سانت لوسيا منتجعًا رياديًا في مجال العافية منذ عام 1988، حيث تقدم مجموعة واسعة من دروس اللياقة والأنشطة والعلاجات وعلاجات السبا. يوفر المنتجع، الذي يضم 155 غرفة وأربع فلل، كل شيء بدءًا من الرماية والغوص ووصولًا إلى البيلاتس والأيورفيدا والريكي، إلى جانب برامجه السنوية المميزة مثل September Solos و Jive-June و WellFit Tribes ومعسكرات التدريب وخلوات اليوغا. bodyholiday.com

