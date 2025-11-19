BodyHoliday anuncia nuevo equipo de liderazgo global para impulsar una nueva era de expansión internacional

El principal operador de resorts de bienestar nombra a ejecutivos experimentados de Fairmont, IHG y Soho House para guiar su próxima etapa, que comienza con su primer resort europeo.

CASTRIES, Santa Lucía, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- BodyHoliday, operador del primer resort de bienestar del Caribe, anuncia el nombramiento de un nuevo equipo directivo global proveniente de Fairmont Hotels & Resorts, IHG, Soho House y otras marcas importantes. Esta ampliación del equipo directivo guiará la siguiente fase de crecimiento de la compañía, que comenzará con su primer establecimiento europeo, BodyHoliday Algarve en Portugal.

Pionero en turismo de bienestar desde 1988, BodyHoliday ha sido reconocido consistentemente entre los mejores spas del mundo por Condé Nast Traveler y Travel + Leisure. El resort es conocido por su enfoque holístico, que ofrece una experiencia todo incluido con tratamientos de spa diarios, programas deportivos y de fitness dirigidos por expertos, un amplio programa de actividades y una gastronomía fresca y nutritiva. Los innovadores "Meses Especiales" de BodyHoliday han contado con la presencia de campeones olímpicos, estrellas de la NFL y la NBA, y destacados expertos en medicina y bienestar para impartir programas inmersivos.

Con una previsión de que el turismo de bienestar mundial alcance los 9 billones de dólares en 2028 (Global Wellness Institute), BodyHoliday se está expandiendo más allá del Caribe. Al frente de esta evolución se encuentra Andrew Barnard, consejero delegado de SunSwept Resorts (BodyHoliday, Stolentime), hotelero de tercera generación con más de 25 años de experiencia en el sector del bienestar de lujo.

"Desde el windsurf y el trail running hasta el yoga y la nutrición, siempre hemos creído que el verdadero bienestar debe ser intuitivo y basarse en la conciencia corporal, más que en la rutina", afirmó Barnard. "Nuestra expansión a Portugal continúa con esa filosofía, creando un oasis donde los huéspedes redescubren la alegría, reavivan la pasión y recuperan el equilibrio. Estamos encantados de llevar nuestra propuesta a la impresionante costa portuguesa".

BodyHoliday Algarve, que abrirá sus puertas en 2029, será un santuario de cinco estrellas en el Algarve oriental portugués, a cuarenta y cinco minutos del aeropuerto internacional de Faro. Descubierto por Barnard durante sus viajes, el lugar se encuentra junto a la reserva natural de Ria Formosa, con un corto paseo a través de dunas protegidas que conduce a las doradas arenas y las tranquilas aguas de Praia da Lota.

Diseñado por el estudio de arquitectura londinense Gensler, este complejo turístico de 10,5 hectáreas frente al mar se integrará armoniosamente con su entorno natural. El proyecto incluye 175 habitaciones y suites, cinco restaurantes, un centro de bienestar de 3.700 metros cuadrados con más de 40 salas de tratamiento, un gimnasio de última generación y varias piscinas, entre ellas una espectacular piscina infinita integrada en el paisaje. Además, contará con un exuberante jardín, un campo de fútbol reglamentario FIFA, un centro deportivo con pistas de tenis y pádel, y los exclusivos programas de salud y bienestar de BodyHoliday.

Barnard afirmó que el nuevo equipo directivo representa un hito importante. "Como empresa familiar, siempre nos hemos enorgullecido de nuestros valores distintivos y nuestro trato personalizado", declaró. "Ahora estamos creando un equipo de primer nivel dedicado a expandir y gestionar una colección de resorts BodyHoliday en diversos destinos. Esto garantiza que preservemos nuestra herencia y filosofía, a la vez que creamos una plataforma para un crecimiento sostenible a largo plazo. BodyHoliday siempre ha reflejado lo que más apreciamos: el movimiento, la aventura, la alegría y el poder de la conexión humana".

Equipo directivo superior

Con más de 30 años de experiencia en hoteles de lujo, Indu ha ocupado puestos directivos en Fairmont Hotels & Resorts y, más recientemente, lideró la estrategia tecnológica y operativa de Accor para Norteamérica y Centroamérica. Jean-Charles Denis, director financiero : Un experimentado líder financiero con más de una década en IHG, donde supervisó elementos clave de la cartera hotelera internacional del grupo y su estrategia de crecimiento.

: Un experimentado líder financiero con más de una década en IHG, donde supervisó elementos clave de la cartera hotelera internacional del grupo y su estrategia de crecimiento. Kevin Bundy, director de proyectos: Especialista en desarrollo inmobiliario con más de 20 años de experiencia, incluyendo puestos de liderazgo en importantes proyectos globales como la remodelación de la central eléctrica de Battersea y los proyectos de Soho House en Europa.

Miembros no ejecutivos del consejo

Jeremy Plummer, presidente: Exdirector global de inversiones de CBRE Investment Management, donde supervisó activos inmobiliarios y de infraestructura por valor de 120.000 millones de dólares.

Exdirector global de inversiones de CBRE Investment Management, donde supervisó activos inmobiliarios y de infraestructura por valor de 120.000 millones de dólares. Alice Avis MBE: Exconsejera delegada de The Sanctuary Spa Group, donde triplicó el valor de la empresa antes de su venta. Posteriormente, fue presidenta ejecutiva de Lumene Oy y ocupa diversos cargos no ejecutivos en los sectores de belleza, servicios financieros e inmobiliario.

Exconsejera delegada de The Sanctuary Spa Group, donde triplicó el valor de la empresa antes de su venta. Posteriormente, fue presidenta ejecutiva de Lumene Oy y ocupa diversos cargos no ejecutivos en los sectores de belleza, servicios financieros e inmobiliario. Mia Kyricos: Estratega global de hostelería y bienestar con experiencia en puestos directivos en Hyatt, Spafinder y Starwood Hotels & Resorts; miembro fundador del consejo del Global Wellness Institute.

"Esto marca un capítulo crucial en la historia de BodyHoliday", dijo Plummer. "Con un equipo de liderazgo excepcional, estamos honrando un legado del que nos sentimos orgullosos al tiempo que damos forma a la próxima generación de destinos de bienestar transformadores".

Acerca de BodyHoliday

BodyHoliday en Santa Lucía ha sido un resort de bienestar pionero desde 1988, ofreciendo una amplia gama de clases de fitness, actividades, terapias y tratamientos de spa. El resort, con 155 habitaciones y cuatro villas, ofrece desde tiro con arco y buceo hasta Pilates, Ayurveda y Reiki, además de programas anuales exclusivos como September Solos, Jive-June, WellFit Tribes, campamentos de entrenamiento y retiros de yoga.

