BODYHOLIDAY ANNONCE LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE ÉQUIPE DE DIRECTION MONDIALE POUR INAUGURER UNE NOUVELLE ÈRE D'EXPANSION INTERNATIONALE

Le premier opérateur de centres de bien-être nomme des cadres expérimentés de Fairmont, IHG et Soho House pour guider son prochain chapitre, en commençant par son premier centre de villégiature en Europe.

thebodyholiday.com // @thebodyholiday

CASTRIES, Sainte-Lucie, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BodyHoliday, exploitant du premier centre de bien-être des Caraïbes, annonce la nomination d'une nouvelle équipe de direction mondiale issue de Fairmont Hotels & Resorts, IHG, Soho House et d'autres grandes marques. L'expansion de la direction guidera la prochaine phase de croissance de l'entreprise, en commençant par sa première propriété européenne, BodyHoliday Algarve au Portugal.

Galerie du Clubhouse

Pionnier des voyages de bien-être depuis 1988, BodyHoliday a toujours été reconnu comme l'une des meilleures destinations thermales au monde par Condé Nast Traveler et Travel + Leisure. Le complexe est connu pour son approche holistique, offrant une expérience tout compris qui intègre des soins de spa quotidiens, des programmes sportifs et de remise en forme dirigés par des experts, un vaste programme d'activités et une cuisine fraîche et nourrissante. Les "mois de l'innovation" de BodyHoliday ont permis à des champions olympiques, des stars de la NFL et de la NBA, ainsi qu'à d'éminents experts dans les domaines de la médecine et du bien-être, d'animer des programmes immersifs.

Alors que le tourisme de bien-être mondial devrait atteindre 9 billions de dollars d'ici 2028 (Global Wellness Institute), BodyHoliday s'étend au-delà des Caraïbes. Andrew Barnard, PDG de SunSwept Resorts (BodyHoliday, Stolentime), hôtelier de troisième génération avec plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du bien-être de luxe, est à la tête de cette évolution.

"De la planche à voile au trail running en passant par le yoga et la nutrition, nous avons toujours pensé que le véritable bien-être devait être intuitif et ancré dans la conscience du corps plutôt que dans la routine", a déclaré Barnard. "Notre expansion au Portugal s'inscrit dans la continuité de cette philosophie, en créant une oasis où les hôtes redécouvrent la joie, ravivent la passion et rétablissent l'équilibre. Nous sommes ravis d'apporter notre approche au magnifique littoral portugais".

Ouvert en 2029, le site BodyHoliday Algarve sera un sanctuaire cinq étoiles situé dans l'est de l'Algarve, au Portugal, à quarante-cinq minutes de l'aéroport international de Faro. Découvert par Barnard au cours de ses voyages, le site se trouve à côté de la réserve naturelle de Ria Formosa. Une courte promenade à travers des dunes protégées mène aux sables dorés et aux eaux calmes de Praia da Lota.

Conçu par le cabinet d'architectes londonien Gensler, ce complexe en bord de mer d'une superficie de 26 acres sera intégré dans son environnement naturel. Les plans prévoient 175 chambres et suites, cinq concepts de restauration, un centre de bien-être de 40 000 pieds carrés avec plus de 40 salles de soins, un complexe de remise en forme ultramoderne et plusieurs piscines, dont une spectaculaire piscine de dune à bord négatif intégrée dans le paysage. Les équipements supplémentaires comprennent un jardin luxuriant, un terrain de football aux normes de la FIFA, un centre de raquette avec des courts de tennis et de padel, ainsi que les programmes de santé et de remise en forme propres à BodyHoliday.

M. Barnard a déclaré que la nouvelle équipe dirigeante marque une étape importante. "En tant qu'entreprise familiale, nous avons toujours été fiers de nos valeurs distinctives et de notre touche personnelle", a-t-il déclaré. "Nous sommes en train de mettre en place une équipe de classe mondiale dédiée à l'expansion et à la gestion d'une collection de centres de vacances BodyHoliday à travers de multiples destinations. Cela nous permet de préserver notre héritage et notre philosophie tout en créant une plate-forme pour une croissance durable à long terme. BodyHoliday a toujours reflété ce qui nous tient le plus à cœur : le mouvement, l'aventure, la joie et le pouvoir de la connexion humaine".

Équipe de direction

Indu Brar, directeur des opérations : Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, Indu a occupé des postes opérationnels de haut niveau au sein de Fairmont Hotels & Resorts et a récemment dirigé la stratégie technologique et opérationnelle d'Accor pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale.

Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, Indu a occupé des postes opérationnels de haut niveau au sein de Fairmont Hotels & Resorts et a récemment dirigé la stratégie technologique et opérationnelle d'Accor pour l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Jean-Charles Denis, directeur financier : Ce responsable financier chevronné a passé plus de dix ans chez IHG, où il a supervisé des éléments clés du portefeuille d'hôtels internationaux et de la stratégie de croissance du groupe.

Ce responsable financier chevronné a passé plus de dix ans chez IHG, où il a supervisé des éléments clés du portefeuille d'hôtels internationaux et de la stratégie de croissance du groupe. Kevin Bundy, directeur de projet : Spécialiste du développement immobilier avec plus de 20 ans d'expérience, y compris des rôles de direction dans des projets mondiaux majeurs tels que le redéveloppement de la Battersea Power Station et les développements de Soho House en Europe.

Membres non exécutifs du conseil d'administration

Jeremy Plummer, président : Ancien directeur mondial des investissements chez CBRE Investment Management, où il a supervisé 120 milliards de dollars d'actifs immobiliers et d'infrastructures.

Ancien directeur mondial des investissements chez CBRE Investment Management, où il a supervisé 120 milliards de dollars d'actifs immobiliers et d'infrastructures. Alice Avis MBE : Ancienne PDG du Sanctuary Spa Group, où elle a triplé la valeur de l'entreprise avant sa vente. Elle a ensuite été présidente exécutive de Lumene Oy et occupe plusieurs fonctions non exécutives dans les secteurs de la beauté, des services financiers et de l'immobilier.

Ancienne PDG du Sanctuary Spa Group, où elle a triplé la valeur de l'entreprise avant sa vente. Elle a ensuite été présidente exécutive de Lumene Oy et occupe plusieurs fonctions non exécutives dans les secteurs de la beauté, des services financiers et de l'immobilier. Mia Kyricos : Stratège mondial de l'hôtellerie et du bien-être ayant occupé des postes à responsabilité chez Hyatt, Spafinder et Starwood Hotels & Resorts ; membre fondateur du conseil d'administration du Global Wellness Institute.

"Cela marque un tournant dans l'histoire de BodyHoliday", a déclaré M. Plummer. "Avec une équipe de direction exceptionnelle, nous honorons un fier héritage tout en façonnant la prochaine génération de destinations de bien-être transformatrices".

À propos de BodyHoliday

BodyHoliday à Sainte-Lucie est un centre de bien-être pionnier depuis 1988, qui propose un large éventail de cours de fitness, d'activités, de thérapies et de traitements de spa. Le complexe de 155 chambres et quatre villas proposent des activités allant du tir à l'arc et de la plongée sous-marine au Pilates, à l'Ayurveda et au Reiki, ainsi que des programmes annuels tels que September Solos, Jive-June, WellFit Tribes, des camps d'entraînement et des retraites de yoga. bodyholiday.com

Relations avec les médias :

US PR - GO PR | [email protected]

UK PR - Jo Berry, Gribbonberry | [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2827370/BodyHoliday_Clubhouse.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2827369/BodyHoliday_Logo.jpg