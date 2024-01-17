شركة Brain Navi تعلن عن اكتمال العملية الجراحية الـ 100 باستخدام نظام NaoTrac

هسينشو، 17 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Brain Navi عن اكتمال العملية الجراحية الـ 100 باستخدام روبوت التوجيه الجراحي العصبي NaoTrac. وقد أجرى العملية الجراحية المائة الدكتور Hao-Yu Chuang، مدير قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى Annan Hospital الكائنة بمدينة تاينان التيوانية.

Brain Navi Completed 100th Surgical Procedure Using NaoTrac

هذا وقال الدكتور Hao-Yu Chuang: "إنه لمن دواعي سروري أن أشهد هذا الإنجاز العظيم الذي يظهر استمرار التبني السريري لروبوت التوجيه الجراحي العصبي NaoTrac. أنا سعيد للغاية وأواصل تقديم هذه التقنية الجراحية الحديثة لمرضاي. فإحدى الفوائد الرئيسية لهذا النظام مقارنة بالأنظمة الأخرى تتمثل في أنه يمكننا تسجيل تشريح الجمجمة بدقة في أي وضع للمريض، بما في ذلك الأوضاع الجانبية ووضع الاستلقاء".

كان هناك بالفعل العديد من المستشفيات من جميع أنحاء تايوان التي قامت بتبني هذا النظام وتفعيله. وفي هذا الصدد، قال الدكتور Chun-Chung Chen، مدير قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى جامعة China Medical: "في السابق، كنا نعالج تجلطات الدم في الدماغ بشكل عشوائي، والآن يمكننا التخطيط لمسار إجراء العملية وإجراء عمليات الفحص بصورة آنية وإكمال العملية الجراحية على نحو مثالي". وصرح مدير آخر وهو الدكتور Jeng-Hung Guo قائلًا: "إن خاصية التسجيل السريع التي يتمتع بها نظام NaoTrac يؤدي إلى تقليل وقت العملية الجراحية وتسريع وتيرة استشفاء المرضى. لقد عمل نظام NaoTrac بشكل جيد للغاية مع حالات النزيف داخل المخ، خاصة مع التجمعات الدموية أقل من 30 مل ولكن مع أعراض حادة وتوفير حل بديل لهؤلاء المرضى بدلا من انتظار الامتصاص الذاتي".

كان مركز Hualien Tzu Chi الطبي أول منشأة طبية تتبنى ربوت NaoTrac الجراحي، فكان المركز يستخدم هذا النظام لإجراء جراحات الدماغ منذ أول حالة سريرية في 7 نوفمبر 2018. ومن جانبه، قال دكتور Shinn-Zong Lin، الطبيب المشرف: "إن NaoTrac هو بالضبط ما يريده جميع جراحي الأعصاب. فهذا الجهاز يجعل من حلم الطبيب حقيقة واقعة وملموسة، ويسمح للمرضى ذوي الإعاقة بالعودة إلى الحياة من جديد". هذا ونشر الدكتور Tsung-Lang Chiu أول مقالة طبية تتمحور حول NaoTrac أظهرت فعاليته وفوائده الاقتصادية، قال فيها: "من السهل جدًا دمج نظام NaoTrac الآلي في ممارستنا وأعمالنا، وسيعزز من كفاءة جراحي الأعصاب والمستشفيات الخاصة بنا".

يعمل نظام NaoTrac على دمج تقنية الرؤية الآلية، وينهي عمليات تسجيل المريض والأداة في غضون 30 ثانية إلى 3 دقائق، وذلك لتجنب عملية التسجيل الطويلة والمحبطة. وقد حصل نظام NaoTrac على علامة المطابقة الأوروبية CE في أبريل 2021 فضلًا عن موافقة إدارة الغذاء والدواء التايوانية FDA في يوليو 2022، وتمكنت شركة Brain Navi، خلال الإصدار الأولي للجهاز في السوق وعبر المؤتمرات الدولية، من جمع ملاحظات قيمة من عدد كبير من جراحي الأعصاب، ومواصلة دمج هذه الأفكار في منصة NaoTrac لتلبية الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاج إليها السوق.

هذا وصرح الدكتور Jerry Chen، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Brain Navi، قائلًا: "نحن سعداء للغاية كون هذه العمليات الـ 100 جميعها قد جرت دون أي تعقيدات. ومن المقرر أن يكون عام 2024 هو العام الذي يشهد بداية توسع شركتنا على الصعيد الدولي، وقد قمنا بالفعل بإبرام بعض الاتفاقيات التعاونية مع شركاءً في كل من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وماليزيا إلى جانب تايوان. وبذلك، سنكون قادرين على جلب هذه التقنيات الحديثة إلى المزيد من المستشفيات وتطبيقها لتبسيط سير العمل في غرف العمليات الجراحية، وبالتالي إفادة المزيد من المرضى بها".

نبذة عن شركة Brain Navi:

تتخصص شركة Brain Navi Biotechnology، وهي إحدى الشركات التيوانية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، في تصميم وتطوير تقنيات مبتكرة للتوجيه والجراحة الروبوتية. وتعتبر تقنية التسجيل التلقائي لرسم الخرائط السطحية (SMART) الخاصة بالشركة بمثابة انجاز هام للقطاع الجراحي، حيث تعمل هذه التقنية علي دمج رؤية الآلة والروبوتات والتعرف الاصطناعي لتسهيل إجراءات تنفيذ العمليات الجراحية وتوفير خاصية التصوير بصورة آنية، الأمر الذي يضمن الحد الأدنى من التدخلات الجراحية. كما تمكن خاصية التسجيل السريع والتلقائي للمرضي والأدوات الجراحية التي يتميز بها جهاز NaoTrac الأطباء من الجراحين من التخطيط لمسارات إجراء العمليات الجراحية بسهولة، ويضمن الروبوت التوجيه الذاتي الدقيق نحو الهدف المطلوب.

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