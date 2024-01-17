Brain Navi объявляет о выполнении 100-й хирургической процедуры с использованием NaoTrac

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Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.

17 Jan, 2024, 00:33 ET

СИНЬЧЖУ, 17 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Brain Navi объявила о 100-м случае применения своего нейрохирургического навигационного робота NaoTrac. 100-ю хирургическую операцию провел директор нейрохирургического отделения д-р Хао-Юй Чжуан (Hao-Yu Chuang) в больнице Annan Hospital Тайнаня, Тайвань.

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Brain Navi Completed 100th Surgical Procedure Using NaoTrac
Brain Navi Completed 100th Surgical Procedure Using NaoTrac

«Мне было очень приятно стать свидетелем этого знакового события, которое отражает продолжающееся клиническое внедрение хирургического навигационного робота NaoTrac. Я с удовольствием продолжу предлагать эту современнейшую хирургическую технологию моим пациентам, — сказал д-р Хао-Юй Чжуан. — Одно из главных преимуществ этого робота по сравнению с другими системами заключается в возможности точно регистрировать краниальную анатомию пациента в любом положении, в том числе лежа на боку и животе».

Эта система уже установлена в нескольких больницах Тайваня. Директор нейрохирургического отделения больницы Китайского медицинского университета Чунь-Чон Чен (Chun-Chung Chen) сказал: «В прошлом мы могли удалять сгустки крови при внутричерепном кровоизлиянии только вслепую, теперь же мы можем планировать путь, проверять в режиме реального времени и выполнять процедуру идеально». Другой директор, д-р Джен-Хун Го (Jeng-Hung Guo), сказал: «Выполняемая NaoTrac быстрая регистрация позволяет сократить время хирургической процедуры и ускорить восстановление пациента. Робот NaoTrac очень эффективен в случае внутричерепных кровоизлияний, особенно при объеме гематом меньше 30 мл, но с тяжелыми симптомами, и служит для таких пациентов решением, альтернативным ожиданию, что гематома рассосется самостоятельно».

Впервые хирургический робот NaoTrac был применен в медицинском центре Hualien Tzu Chi, где система впервые была применена при проведении хирургической операции на головном мозге 7 ноября 2018 г. Главный врач д-р Шин-Цзун Лин (Shinn-Zong Lin) сказал: «NaoTrac — это именно то, что нужно нейрохирургам. Этот робот осуществляет мечту врача и позволяет вернуть пациентов с инвалидностью к жизни». Профессор Цзун-Лан Цзю (Tsung-Lang Chiu), опубликовавший первую статью о роботе NaoTrac в медицинском журнале и показавший его эффективность и экономические преимущества, сказал: «Использование роботизированной системы NaoTrac очень просто внедрить в практику и рабочие процессы, и она повышает эффективность работы нейрохирургов и больниц».

Позволяя избежать длительного и раздражающего процесса регистрации, система NaoTrac использует технологию машинного зрения, в результате регистрация пациента и инструментов занимает от 30 секунд до 3 минут. В апреле 2021 г. системе NaoTrac был присвоен знак соответствия европейским стандартам (CE), а в июле 2022 г. система была одобрена управлением FDA Тайваня, и в ходе первоначального выпуска на рынок компания Brain Navi вместе с международными конгрессами смогла собрать ценные отзывы большого числа нейрохирургов и продолжить интегрировать предложенные идеи в платформу NaoTrac для удовлетворения потребностей рынка.

Д-р Джерри Чен (Jerry Chen), генеральный директор компании Brain Navi, заявил: «Мы очень рады тому факту, что все эти 100 процедур были проведены без каких-либо осложнений. 2024 станет годом начала нашего выхода на международный уровень, т. к. мы начали сотрудничать с партнерами из США, Европы, Японии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Малайзии, не говоря уже о Тайване. И таким образом мы сможет предложить эту технологию большему количеству больниц, чтобы они могли оптимизировать рабочие процессы в операционных и в конечном итоге принести пользу большему числу пациентов». 

О компании Brain Navi Компания Brain Navi Biotechnology, ведущий производитель хирургических роботов Тайваня, специализируется на проектировании и разработке инновационных технологий навигации и роботизированной хирургии. Их патентованная технология автоматической регистрации с нанесением на изображение поверхности (Surface Mapping Auto-Registration Technology, SMART) является значительным прорывом в хирургии и объединяет машинное зрение, робототехнику и распознавание с использованием ИИ для оптимизации хирургических процедур и визуализации в режиме реального времени, что обеспечивает минимальную инвазивность. Осуществляемые NaoTrac быстрая регистрация пациентов и автоматическая регистрация хирургического инструмента позволяют хирургам без особых усилий планировать траектории, а робот обеспечивает высокоточную автономную навигацию к выбранной цели.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2316688/Brain_Navi_Surgery.jpg 
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1873615/4490607/Logo.jpg

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