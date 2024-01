Brain Navi annonce la 100e intervention chirurgicale réalisée avec NaoTrac

HSINCHU, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Brain Navi a annoncé l'achèvement de la 100e intervention effectuée à l'aide de son robot de navigation neurochirurgicale NaoTrac. La 100e intervention a été réalisée par le directeur du département de neurochirurgie, le Dr Hao-Yu Chuang, à l'hôpital Annan de Tainan, à Taiwan.

Brain Navi Completed 100th Surgical Procedure Using NaoTrac

« C'est un plaisir que de faire partie de cette étape importante qui témoigne de l'adoption clinique continue du robot de navigation chirurgicale NaoTrac. Cela me rend heureux et je continue de fournir cette technologie chirurgicale de pointe à mes patients, a déclaré le Dr Hao-Yu Chuang. L'un des principaux avantages par rapport aux autres systèmes est que nous pouvons enregistrer avec précision l'anatomie crânienne dans n'importe quelle position du patient, y compris les positions latérales et ventrales ».

À Taiwan, plusieurs hôpitaux ont déjà installé le système. Le directeur du département de neurochirurgie de l'hôpital de l'université médicale de Chine, Chun-Chung Chen, a déclaré : « Dans le passé, nous ne pouvions traiter les caillots sanguins des hémorragies intracérébrales qu'à l'aveugle. Maintenant, nous pouvons planifier la voie, vérifier en temps réel et effectuer la procédure parfaitement. » Un autre directeur, le Dr Jeng-Hung Guo, a déclaré : « L'enregistrement rapide de NaoTrac permet de réduire le temps de procédure chirurgicale et d'accélérer la récupération des patients. NaoTrac a très bien fonctionné pour les cas d'hémorragies intracérébrales, en particulier avec des volumes d'hématome inférieurs à 30 mL, mais avec des symptômes graves et offrant une solution alternative à ces patients plutôt que d'attendre l'auto-absorption. »

Le tout premier utilisateur du robot chirurgical NaoTrac est le centre médical Hualien Tzu Chi qui utilise le système pour les chirurgies cérébrales depuis le tout premier cas clinique le 7 novembre 2018. Le surintendant Dr Shinn-Zong Lin a déclaré « NaoTrac est exactement ce que tous les neurochirurgiens veulent. Le système peut réaliser le rêve du médecin et permettre aux patients souffrant de handicap de retrouver une vie. » Le professeur Tsung-Lang Chiu a publié le premier article de revue médicale sur NaoTrac et en a montré l'efficacité et les avantages économiques. Il a déclaré : « Le système robotique NaoTrac est très facile à intégrer dans notre pratique et notre flux de travail, et améliore l'efficacité de nos neurochirurgiens et de nos hôpitaux. »

Pour éviter un processus d'enregistrement long et frustrant, NaoTrac est doté d'une technologie de vision industrielle et a besoin de 30 secondes à 3 minutes pour réaliser les enregistrements du patient et des instruments. Le système NaoTrac a reçu le marquage CE en avril 2021 et l'approbation de la FDA taïwanaise en juillet 2022 ; lors de la mise sur le marché initiale, avec des congrès internationaux, Brain Navi a pu recueillir de précieux commentaires d'un grand nombre de neurochirurgiens et continuer à intégrer ces idées dans la plateforme NaoTrac pour répondre aux besoins du marché.

Le docteur Jerry Chen, PDG de Brain Navi, a déclaré : « Nous sommes très heureux que ces 100 procédures aient été effectuées sans aucune complication. 2024 marquera le début de notre expansion internationale alors que nous avons commencé à collaborer avec des partenaires aux États-Unis, en Europe, au Japon, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Malaisie, en plus de Taiwan. Nous serons ainsi en mesure d'offrir cette technologie à un plus grand nombre d'hôpitaux afin de rationaliser leurs flux de travail en salle d'opération et, en fin de compte, cela profitera à un plus grand nombre de patients. »

À propos de Brain Navi :

Brain Navi Biotechnology, une société de robotique chirurgicale taïwanaise de premier plan, se spécialise dans la conception et le développement de technologies innovantes de navigation et de chirurgie robotique. Leur technologie exclusive SMART (Surface Mapping Auto-Registration Technology) est une percée chirurgicale importante, intégrant la vision artificielle, la robotique et la reconnaissance artificielle pour réaliser des procédures chirurgicales rationalisées avec une imagerie en temps réel, garantissant des résultats peu invasifs. Les fonctions d'enregistrement rapide des patients et d'enregistrement automatique des instruments chirurgicaux de NaoTrac permettent aux chirurgiens de planifier facilement les voies, et le robot assure une navigation autonome précise vers la cible souhaitée.