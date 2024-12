شركة BSV تطلق حملة توعية "صوت أفريقيا" في البلدان الأفريقية لخلق الوعي حول انحلال الدم الوليدي

على الصعيد العالمي ، نصف النساء فقط يحصلن على علاج لمرض الريسوس، وقد يكون ذلك مرتبطًا بموت أكثر من 100000 جنين وطفل حديث الولادة في جميع أنحاء العالم *

نيروبي ، كينيا, 11 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- العامل الريسوسي هو مستضد سطح خلايا الدم الحمراء المعروف أيضًا باسم مرض الريسوس، وهو حالة تحدث عندما تتعرض امرأة ذات نوع دم سلبي الريسوس لخلايا دم إيجابية الريسوس ، مما يؤدي إلى تطوير الأجسام المضادة للريسوس. يمكن أن يحدث عدم توافق الريسوس بطريقتين. يحدث النوع الأكثر شيوعًا عندما تتعرض الأم الحامل سلبية الريسوس إلى خلايا الدم الحمراء الجنينية الإيجابية الريسوس بعد حدوث نزيف جنيني أمومي أثناء الحمل نتيجة الإجهاض العفوي أو المستحث، أو الرضخ، أو إجراءات التوليد الجائرة، أو الولادة الطبيعية.

العلاج الذي تم تطويره منذ أكثر من 50 عامًا لمنع مرض الريسوس - وهو حالة قاتلة في كثير من الأحيان في الأجنة والأطفال حديثي الولادة - يصل فقط إلى نصف النساء في العالم اللواتي يحتجن إليه ، وفقًا لدراسة قادها باحثون في "كلية فاجيلوس للأطباء والجراحين" (VP&S) في "مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا"*. قدَّر الأطباء الرائدون تأثير وفعالية هذا العلاج ولكنهم قلقون بشأن إمكانية الوصول إليه والحصول عليه.

يقول "سبيتالينك" ، الذي يعمل مع فريق دولي من الأطباء لزيادة الوصول إلى العلاج مع الغلوبولين المناعي Rh(D) في جميع أنحاء العالم: "هذا العلاج هو معيار الرعاية لمنع مرض الريسوس، لكننا ندرك أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى هذا العلاج المنقذ للحياة في جميع أنحاء العالم". *

تحسين الوصول الذي يمثل تحديًا حاليًا ، يمكن أن يغير النتائج بشكل كبير ، وينقذ الأرواح. وبالتالي هناك حاجة ماسة إلى تسليط الضوء على دور الرعاية قبل الولادة ودورها الحاسم في الوقاية من أمراض الريسوس في جميع أنحاء المنطقة الأفريقية.

إذن ، ما هي المشكلة ودور الرعاية السابقة للولادة والاستراتيجيات التعاونية من جمعية KOGS والمؤسسة الحكومية / مؤسسة التأمين لدعم الوقاية من مرض الريسوس في كينيا؟

وفقًا لأبحاثنا في كينيا ، فإن انتشار سلبية الريسوس بين النساء الحوامل أعلى بكثير مما كان يعتقد سابقًا ويختلف حسب المقاطعة. يتراوح النطاق بين 6-10٪ ، وهو غير متسق مع التقارير السابقة التي ادعت متوسطًا بنسبة 4٪. قال الدكتور موسي أوبيمبو، الأستاذ في جامعة نيروبي والأمين الفخري "لجمعية طب التوليد وطب النساء الكينية" (KOGS): وهذا يشير إلى أن الحاجة إلى العلاج من المرجح أن تزداد ويجب على الحكومة وضع سياسات لتلبية هذا الطلب".

وفقًا لمقال "جمعية طب التوليد والنساء الكينية" المنشور في دورية JOGECA عام 2023 تحت عنوان "التمنيع الراهائي الإسوِي: مخاطرة إنجابية غير مقدرّة بشكلٍ كافٍ" (Rhesus isoimmunization : an underappreciated reproductive risk)، كان هناك اقتراح مثير للجدل لاستخدام الوقاية الشاملة من أضداد مستضد الغلوبولين المناعي (D) في جميع حالات الحمل ، بما في ذلك تلك التي أعقبت حالات الإنهاء أو الحمل خارج الرحم. على الرغم من أنه يمكن الوقاية منه ، فقد تم تحديد مرض الريسوس باعتباره أحد العوائق التي تحول دون تحقيق التغطية الصحية الشاملة للأمهات. أوصى الفريق جميع أصحاب المصلحة بتسهيل الوصول إلى أضداد مستضد الغلوبولين المناعي (D) وأدوات الفحص لإجراء الفحص والعلاج على نطاق واسع.^

مثل هذه التدابير ستقطع شوطًا طويلاً في الوقاية من مرض الريسوس. الخطوة الأولى في خلق الوعي هي أيضًا المعرفة البسيطة لمجموعات الدم الخاصة بالمرأة واختبار الريسوس.

معرفة حالة الريسوس الخاصة بك تقلل من هذه المخاطر بشكل كبير

يتم تقييم حساسية الريسوس عن طريق اختبار الدم المعروف باسم اختبار كومبس غير المباشر. يمكن لهذا الاختبار تقييم وجود الأجسام المضادة المدمّرة للخلايا وتنبيه الطبيب باتخاذ العلاج المناسب. يمكن منع آثار عدم توافق الريسوس عن طريق الحصول على حقن الغلوبولين المناعي للريسوس (RhIg) خلال الدورة الأولى من الحمل ، والإجهاض ، والإجهاض التلقائي، أثناء حدوث أي نزيف أثناء الحمل أو في غضون 72 ساعة من الولادة.

أهمية اختبار فصيلة الدم لدى النساء الحوامل

قال الدكتور أوثينيل موسانا، عضو "فريق القيادة العليا في اللجنة الوطنية لخبراء الأمومة الآمنة" (NASMEC) ، ورئيس "جمعية أطباء التوليد وأطباء النساء في أوغندا" (AOGU) للفترة 2021-2023: "لقد أحرزت أوغندا خطواتٍ كبيرة في الحد من وفيات الأمهات الناجمة عن نزيف الدم واضطرابات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل. ومع ذلك ، يجب ألا ننسى المرض والمعاناة الناجمين عن عدم توافق الريسوس خلال كل ثلاثة أشهر من الحمل وبعد الولادة. يجب جعل اختبار مجموعة الدم / الريسوس مؤشرًا على جودة الرعاية على جميع المستويات في إطار تقديم الرعاية للنساء".

كيف يتم إدارة عدم توافق الريسوس؟

إذا كانت امرأة سلبية الريسوس حاملاً وولدت طفلاً إيجابي الريسوس في الماضي ، يمكن للطبيب اختبار الأجسام المضادة إيجابية الريسوس في دمها ، وحتى أخذ عينة من السائل الأمنيوسي للتحقق من مستويات البيليروبين في الجنين (بزل السائل الامنيوسي). من الممكن أخذ عينة من دم الجنين من الحبل السري أيضًا.

بمجرد التشخيص ، اعتمادًا على شدة المرض ، قد يحتاج الجنين إما إلى نقل دم داخل الرحم مرة واحدة أو عدة مرات أو قد يكون من الضروري تسليمه مبكرًا لإدارة المضاعفات.

يعد مرض انحلال الدم للطفل حديث الولادة مرضًا مدمرًا للأطفال وأسرهم ويمثل التعامل معه تحديًا كبيرًا. ولكن ليس من الضروري أن يكون كذلك. وجود تحذير مسبق يعني الاستعداد مسبقًا، ويمكن أن يساعد الوعي بهذه الحالة كثيرًا في إنقاذ الأرواح

استراتيجيات تعاونية من AGOTA مع المؤسسة الحكومية / مؤسسة التأمين لدعم الوقاية من مرض الريسوس.

قالت الدكتورة ماتيلدا نجارينا - رئيس "جمعية أطباء النساء وأطباء التوليد في تنزانيا" (AGOTA): "عملت "جمعية أطباء النساء وأطباء التوليد في تنزانيا" بشكل وثيق جدًا مع الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين بالصحة مثل شركة "بي إس في" (BSV) في إعداد المبادئ التوجيهية، والإرشاد والتقييم لجميع القضايا المتعلقة بصحة الأمومة بشأن حديثي الولادة والأطفال، بما في ذلك عدم توافق الريسوس. إن الوعي بالرعاية قبل الولادة في تنزانيا أمر بالغ الأهمية بهدف حل التحديات الحالية لتوفير خدمات الرعاية قبل الولادة التي تركز على تحسين نتائج صحة الأمومة والفترة المحيطة بالولادة. أولوية حكومة تنزانيا هي تأمين خدمات صحية عامة، و عالية الجودة، وشاملة والعادلة لجميع مواطنيها ، مع التركيز بشكل كبير على تحسين الوضع الصحي للنساء والأطفال".

