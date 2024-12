BSV a lancé une campagne de sensibilisation "Voice of Africa" dans les pays africains pour faire connaître HDFN

Au niveau mondial, seule la moitié des femmes bénéficient d'un traitement contre la maladie du rhésus, qui pourrait être à l'origine de la mort de plus de 1 00 000 fœtus et nouveau-nés dans le monde*.

NAIROBI, Kenya, 11 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le facteur Rh (facteur Rhésus) est un antigène de surface des globules rouges, également connu sous le nom de maladie Rh, qui survient lorsqu'une femme de groupe sanguin Rh négatif est exposée à des cellules sanguines Rh positif, ce qui entraîne le développement d'anticorps Rh. L'incompatibilité rhésus peut se produire de deux manières. Le type le plus courant survient lorsqu'une mère enceinte Rh négatif est exposée à des globules rouges fœtaux Rh positif à la suite d'une hémorragie fœto-maternelle pendant la grossesse, due à un avortement spontané ou provoqué, à un traumatisme, à des procédures obstétricales invasives ou à un accouchement normal.

Selon une étude menée par des chercheurs du Vagelos College of Physicians and Surgeons (VP&S) du Columbia University Irving Medical Centre*, un traitement mis au point il y a plus de 50 ans pour prévenir la maladie du rhésus - une affection souvent fatale pour les fœtus et les nouveau-nés - n'atteint que la moitié des femmes qui en ont besoin dans le monde. Les principaux médecins ont apprécié l'impact et l'efficacité de ce traitement, mais s'inquiètent de son accès et de sa portée.

« Ce traitement est la norme de soins pour la prévention de la maladie de Rh, mais nous reconnaissons qu'il reste des obstacles importants à l'élargissement de l'accès à cette thérapie vitale dans le monde entier », déclare Spitalnik, qui a travaillé avec une équipe internationale de médecins pour accroître l'accès à la thérapie avec l'immunoglobuline Rh(D) dans le monde entier. *

L'amélioration de l'accès, qui constitue actuellement un défi, pourrait changer radicalement les résultats et sauver des vies. Il est donc absolument nécessaire de souligner le rôle des soins prénatals et leur rôle crucial dans la prévention des maladies rhumatismales dans toute la région africaine.

Quel est donc le problème et le rôle des soins prénatals et des stratégies de collaboration de KOGS et des institutions gouvernementales/organisations d'assurance pour soutenir la prévention de la maladie du rhésus au Kenya ?

« Selon nos recherches au Kenya, la prévalence du rhésus négatif chez les femmes enceintes est beaucoup plus élevée qu'on ne le pensait et varie d'un comté à l'autre. La fourchette se situe entre 6 et 10 %, ce qui n'est pas conforme aux rapports antérieurs qui faisaient état d'une moyenne de 4 %. Cela suggère que le besoin de traitement est susceptible d'augmenter et que le gouvernement doit mettre en place des politiques pour répondre à cette demande » a déclaré Dr. Moses Obimbo, professeur à l'Université de Nairobi et secrétaire honoraire de la KOGS.

Selon le KOGS, l'iso-immunisation rhésus : an underappreciated reproductive risk, article publié dans JOGECA 2023, l'utilisation prophylactique universelle d'immunoglobulines anti-D dans toutes les grossesses, y compris celles qui font suite à une interruption de grossesse ou à une grossesse extra-utérine, a fait l'objet d'une proposition controversée. Bien qu'elle soit évitable, la maladie de Rhésus a été identifiée comme l'un des obstacles à la réalisation de la couverture sanitaire universelle pour les mères. L'équipe a recommandé à toutes les parties prenantes de faciliter l'accès à l'immunoglobuline anti-D et aux outils de dépistage en vue d'un dépistage et d'un traitement généralisés.

De telles mesures contribueraient grandement à la prévention de la maladie de Rh. Cependant, la première étape de la sensibilisation est aussi la simple connaissance de son propre groupe sanguin et du test du rhésus.

Connaître son statut rhésus réduit considérablement ces risques

La sensibilisation au rhésus est évaluée par un test sanguin appelé test de Coombs indirect. Ce test permet d'évaluer la présence d'anticorps destructeurs de cellules et d'alerter le médecin pour qu'il prenne le traitement approprié. Les effets de l'incompatibilité Rh peuvent être évités en recevant une injection de RhIg (immunoglobuline Rh) au cours de la première grossesse, d'un avortement, d'une fausse couche, en cas de saignement pendant la grossesse ou dans les 72 heures suivant l'accouchement.

Importance du dépistage du groupe sanguin chez les femmes enceintes

« L'Ouganda a fait des progrès considérables dans la réduction de la mortalité maternelle due aux hémorragies et aux troubles hypertendus de la grossesse. Cependant, il ne faut pas oublier la morbidité et la souffrance causées par les incompatibilités rhésus pendant tous les trimestres de la grossesse et après l'accouchement. Faire du test de groupe sanguin/Rhésus un indicateur de la qualité des soins à tous les niveaux offrant des soins aux femmes », a déclaré Dr. Othiniel Musana, Membre du Senior Leader Team National Safe Motherhood Expert Committee (NASMEC), Président de l'Association des Obstétriciens et Gynécologues de l'Ouganda (AOGU) 2021-2023.

Comment l'incompatibilité Rh est-elle gérée ?

Si une femme Rhésus négatif est enceinte et a déjà donné naissance à un enfant Rhésus positif, le médecin peut rechercher des anticorps Rhésus positif dans son sang et même prélever un échantillon de liquide amniotique pour vérifier le taux de bilirubine chez le fœtus (amniocentèse). Il est également possible de prélever un échantillon de sang fœtal dans le cordon ombilical.

Une fois le diagnostic posé, en fonction de la gravité de la maladie, le fœtus peut nécessiter une ou plusieurs transfusions sanguines intra-utérines, ou bien il peut être nécessaire de procéder à un accouchement précoce pour faire face aux complications.

La maladie hémolytique du nouveau-né est une maladie dévastatrice pour les bébés et leurs familles et constitue un énorme défi à relever. Mais ce n'est pas une fatalité. Être prévenu, c'est être préarmé, et la sensibilisation à cette maladie peut grandement contribuer à sauver des vies.

Stratégies de collaboration de l'AGOTA avec les institutions gouvernementales et les organismes d'assurance pour soutenir la prévention des maladies rhumatismales.

« L'association des gynécologues et obstétriciens de Tanzanie (AGOTA) a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement et d'autres parties prenantes concernées par la santé, comme BSV, pour préparer des lignes directrices, encadrer et évaluer toutes les questions relatives à la santé maternelle, néonatale et infantile, y compris l'incompatibilité rhésus. La sensibilisation aux soins prénatals en Tanzanie est d'une importance capitale, l'objectif étant de résoudre les problèmes actuels liés à la fourniture de services de soins prénatals, en se concentrant sur l'amélioration des résultats maternels et périnatals. La priorité du gouvernement tanzanien est d'assurer des services de santé universels, de qualité, complets et équitables à tous ses citoyens, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'état de santé des femmes et des enfants », a déclaré Dr. Matilda Ngarina - Présidente de l'AGOTA.

